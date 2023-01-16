Футболистка «Боки» сделала тату с лицом Роналду. Как такое возможно при живом Месси?

Правда, у неё есть ещё одна татуировка, которую точно не захейтят в Аргентине.

После чемпионата мира — 2022 в соцсетях завирусилась фотография футболистки «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Ямилы Родригес — из-за татуировки с изображением Криштиану Роналду на ноге. На самом деле фото стало вирусным не впервые, а скорее, зашло на второй круг популярности после долгожданной победы аргентинцев и особенно Лионеля Месси в Катаре.

В феврале прошлого года Родригес уже боролась с хейтом болельщиков из-за этой тату. 24-летняя нападающая выложила совместную фотографию с Дарио Бенедетто, футболистом, который на тот момент только присоединился к «Боке», поздравив его с переходом. Но в комментариях получила не любовь, а оскорбления — болельщики заметили татуировку с Роналду (которую она сделала давно, ещё в 2019 году).

Татуировка с Роналду Фото: Фото из личного архива Ямилы Родригес

Ямила ранее говорила о своём выборе в споре «Кто круче — Роналду или Месси»: «Я слежу за Криштиану с раннего детства. Мне всего нравилась его игра, его личность и то, что он работает над собой каждый день».

На хейт она грубо ответила в своих соцсетях: «Я сгнию со своей татуировкой Роналду! Оставьте меня в покое, я ни у кого не должна спрашивать разрешения на тату на моём теле».

Футболистка также отметила, что её должны ценить не по таким личным деталям, а по игре и поступкам. Родригес была одной из лучших в «Бока Хуниорс», она выступала в клубе с 2018 года и несколько раз становилась чемпионом Аргентины. Кстати, свои голы Ямила празднует в стиле Роналду с его фирменным «Suuiii».

Женская сборная Аргентины Фото: Фото из личного архива Ямилы Родригес

В начале января Родригес объявила о переходе в бразильский «Палмейрас» (это точно не связано с новым витком обсуждения её татуировки в соцсетях), один из сильнейших клубов Бразилии и действующего победителя Кубка Либертадорес. Также футболистка регулярно вызывается в сборную Аргентины.

Родригес точно нельзя обвинить в непатриотичности. После победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 она отмечала её вместе со всеми на улицах Буэнос-Айреса. А главное: на той же ноге у неё есть не менее важная татуировка — с изображением Диего Марадоны.

Татуировка с Марадоной Фото: Из личного архива Ямилы Родригес

Она набила татиуровку с лицом легендарного аргентинца в 2021 году, и об этом тоже написали в СМИ. Почти сразу после она забила один из лучших голов в Суперкласико (в той игре «Бока» победил «Ривер Плейт» со счётом 7:0), а в татуировке увидели некий символ — гол Родригес назвали «достойным самого Марадоны».