Футболистка «Боки» сделала тату с лицом Роналду. Как такое возможно при живом Месси?

После чемпионата мира — 2022 в соцсетях завирусилась фотография футболистки «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Ямилы Родригес — из-за татуировки с изображением Криштиану Роналду на ноге. На самом деле фото стало вирусным не впервые, а скорее, зашло на второй круг популярности после долгожданной победы аргентинцев и особенно Лионеля Месси в Катаре.
В феврале прошлого года Родригес уже боролась с хейтом болельщиков из-за этой тату. 24-летняя нападающая выложила совместную фотографию с Дарио Бенедетто, футболистом, который на тот момент только присоединился к «Боке», поздравив его с переходом. Но в комментариях получила не любовь, а оскорбления — болельщики заметили татуировку с Роналду (которую она сделала давно, ещё в 2019 году).
Татуировка с Роналду
Фото: Фото из личного архива Ямилы Родригес
Ямила ранее говорила о своём выборе в споре «Кто круче — Роналду или Месси»: «Я слежу за Криштиану с раннего детства. Мне всего нравилась его игра, его личность и то, что он работает над собой каждый день».
На хейт она грубо ответила в своих соцсетях: «Я сгнию со своей татуировкой Роналду! Оставьте меня в покое, я ни у кого не должна спрашивать разрешения на тату на моём теле».
Футболистка также отметила, что её должны ценить не по таким личным деталям, а по игре и поступкам. Родригес была одной из лучших в «Бока Хуниорс», она выступала в клубе с 2018 года и несколько раз становилась чемпионом Аргентины. Кстати, свои голы Ямила празднует в стиле Роналду с его фирменным «Suuiii».
Женская сборная Аргентины
Фото: Фото из личного архива Ямилы Родригес
В начале января Родригес объявила о переходе в бразильский «Палмейрас» (это точно не связано с новым витком обсуждения её татуировки в соцсетях), один из сильнейших клубов Бразилии и действующего победителя Кубка Либертадорес. Также футболистка регулярно вызывается в сборную Аргентины.
Родригес точно нельзя обвинить в непатриотичности. После победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 она отмечала её вместе со всеми на улицах Буэнос-Айреса. А главное: на той же ноге у неё есть не менее важная татуировка — с изображением Диего Марадоны.
Татуировка с Марадоной
Фото: Из личного архива Ямилы Родригес
Она набила татиуровку с лицом легендарного аргентинца в 2021 году, и об этом тоже написали в СМИ. Почти сразу после она забила один из лучших голов в Суперкласико (в той игре «Бока» победил «Ривер Плейт» со счётом 7:0), а в татуировке увидели некий символ — гол Родригес назвали «достойным самого Марадоны».
- 16 января 2023
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:25