Кого из бывшего СССР покупали за большие деньги топ-клубы Европы. Сборная — мечта!

Михаил Мудрик перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за гигантские деньги. Донецкий клуб получил за своего игрока € 70 млн в качестве основной выплаты и ещё может получить до € 30 млн бонусами при активации различных условий – в том числе возможной победы лондонцев в АПЛ и ЛЧ. «Чемпионат» собрал сборную из игроков с постсоветского пространства, которых дорого покупали европейские топ-клубы. 22-летний Мудрик в ней — самый дорогой!

Вратарь: Андрей Лунин, из «Зари» в «Реал» за € 8,5 млн

Украинский голкипер уехал в Испанию летом 2018 года. «Реал» грамотно сработал, не особо переплатив за перспективного вратаря. За четыре с половиной года Андрей Лунин сыграл всего 12 официальных матчей за клуб, пропустил 10 голов и трижды сохранил ворота в неприкосновенности. Андрей ездил в аренду в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», но только в одной команде постоянно выходил в старте.

В этом сезоне Лунин сыграл семь матчей во всех турнирах и выполняет роль сменщика Тибо Куртуа. Его контракт действует до лета 2024 года, но в конце сезона он обсудит возможный уход из «Реала». С мадридским клубом украинец стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Андрей Лунин Фото: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Защитник: Виталий Миколенко, из «Динамо» Киев в «Эвертон» за € 23,5 млн

1 января 2022 года Виталий Миколенко заключил контракт на четыре с половиной года с «Эвертоном». Защитник дебютировал за клуб в игре с «Халл Сити» в Кубке Англии, проведя на поле 120 минут. Он с ходу закрепился в старте ливерпульцев, сыграл 36 матчей и отметился голом в ворота «Лестера». В сезоне-2021/2022 украинец помог «Эвертону» избежать вылета в Чемпионшип. Его переход – в топ-20 самых дорогих трансферов клуба.

Виталий Миколенко Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Защитник: Дмитрий Чигринский, из «Шахтёра» в «Барселону» за € 25 млн

Украинский защитник не оправдал вложенных средств. Дмитрий Чигринский пробыл в «Барселоне» один сезон (2009/2010), не смог выиграть конкуренцию за место в основе, сыграл всего 14 раз во всех турнирах, результативными действиями не отметился, провёл полмесяца в лазарете из-за травмы колена, стал победителем Клубного ЧМ и взял Ла Лигу. Сейчас 36-летний защитник – игрок греческого клуба «Ионикос Никея». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Дмитрий Чигринский Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Защитник: Александр Зинченко, из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за € 35 млн

За шесть лет в «Манчестер Сити» украинский защитник выиграл 10 трофеев, включая четыре британских чемпионства. Зинченко не был игроком стартового состава и за всё время сыграл 128 матчей за клуб, отметился двумя голами и 12 ассистами. Перейдя в «Арсенал», Александр мчит к своему пятому титулу. В текущем сезоне за команду из Лондона защитник провёл 13 матчей во всех турнирах и дважды выбывал из состава из-за проблем с коленом и травмы берцовой кости. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

Александр Зинченко Фото: Getty Images

Полузащитник: Генрих Мхитарян, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед» за € 42 млн

За два сезона в Манчестере армянский хавбек стал обладателем Кубка футбольной лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы. Мхитарян сыграл 63 матча за «Манчестер Юнайтед» и оформил 13+11 по системе «гол+пас». 6 из 13 мячей полузащитник забил в Лиге Европы, где в том числе отличился голом в финале с «Аяксом». Спустя два года после перехода в «Ман Юнайтед» Генрих ушёл за € 34 млн в «Арсенал». С лета 2022 года футболист выступает за «Интер».

Генрих Мхитарян Фото: Jan Kruger/Getty Images

Полузащитник: Александр Головин, из ЦСКА в «Монако» за € 30 млн

Летом будет уже пять лет как Александр Головин – игрок «Монако». За этот период россиянин выиграл с французским клубом только две бронзы Лиги 1. Полузащитника часто подводят травмы. За «Монако» Головин провёл 157 матчей, забил 21 гол и сделал 30 результативных передач. Лучшим для россиянина во Франции стал сезон-2020/2021: тогда он оформил 5+9 по системе «гол+пас» в 21 матче чемпионата.

Александр Головин Фото: Getty Images

Полузащитник: Юрий Жирков, из ЦСКА в «Челси» за € 21 млн

За два года в «Челси» россиянин сыграл 49 матчей за клуб, но главное – стал чемпионом Англии и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Жирков сделал 11 результативных передач в «Челси» и забил один гол, поразив ворота «Спартака» в Лиге чемпионов (это было красиво!) Защитник мог выходить на поле и чаще, если бы не травма колена и проблема с малоберцовой костью. Из-за этих повреждений Юрий пропустил 125 дней (24 матча). Сейчас 39-летний игрок находится без клуба.

Юрий Жирков Фото: Аlexander Fyodorov/Epsilon/Getty Images

Полузащитник: Андрей Ярмоленко, из «Динамо» Киев в «Боруссию» Дортмунд за € 25 млн

Трансфер украинского вингера оказался провальным. Ярмоленко пробыл в «Боруссии» всего год, из которого два месяца пропустил из-за травмы колена. Полузащитник сыграл 26 матчей за дортмундцев, забил шесть голов и сделал столько же передач. Следующим летом «Боруссия» от него грамотно избавилась, продав Андрея за € 20 млн в «Вест Хэм». Сейчас полузащитник – игрок «Аль-Айн» (ОАЭ).

Андрей Ярмоленко Фото: TF-Images/Getty Images

Нападающий: Михаил Мудрик, из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн

Трансфер Мудрика в «Челси» – самый дорогой для игроков из стран бывшего СССР. Он подписал контракт с лондонцами на восемь с половиной лет. Полузащитник будет выступать под 17-м номером. По информации Николо Скиры, Михаил будет зарабатывать в Англии € 7,5 млн в год.

Михаил Мудрик нападающий «Челси» «Я так рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, играющий в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе карьеры. Рад познакомиться с новыми товарищами по команде, с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его коллег».

Нападающий: Андрей Шевченко, из «Милана» в «Челси» за € 43,88 млн

Шева переходил в «Челси» в статусе победителя Лиги чемпионов и обладателя «Золотого мяча». В Англии у него не получилось: в 77 матчах он забил 22 гола и сделал 10 результативных передач. Через два года после подписания контракта, летом 2008 года, Андрей ушёл в аренду в «Милан», но она ему не помогла вернуть былую форму. Вернувшись в «Челси», форвард сыграл один матч в АПЛ и вернулся свободным агентом в киевское «Динамо». В январе 2022 года Шевченко был уволен из «Дженоа».

Андрей Шевченко Фото: Ian Walton/Getty Images

Нападающий: Эльдор Шомуродов, из «Дженоа» в «Рому» за € 18 млн

Кажется, зря нападающий уходил из «Дженоа» к Жозе Моуринью. Шомуродов потерял в игровом времени, что значительно повлияло на его результативность. За «Рому» он провёл 48 матчей и оформил 6+6 по системе «гол+пас». Его контракт действует до лета 2026 года, но уже этой зимой Эльдор может уйти в «Торино».

Эльдор Шомуродов, Фото: Getty Images