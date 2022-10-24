Рынок свободных тренеров Европы. Больше 15 топовых специалистов сидят без работы!

Некоторые не у дел уже больше года.

Стивена Джеррарда уволили из «Астон Виллы» – после матча с «Фулхэмом» его судьба в клубе была предрешена: команда заработала удаление, пенальти и забила в свои ворота. Через 90 минут после финального свистка руководство объявило, что вынуждено расстаться со Стиви Джи – 17-е место явно не то, чего ждали даже от начинающего тренера. Первый опыт Джеррарда в АПЛ оказался не самым удачным, но виноват не только он – к провалу привела совокупность обстоятельств: от травм до ухода аналитика.

Это увольнение стало четвёртым с начала сезона в Премьер-лиге (тут РПЛ обогнала АПЛ!): первым без работы остался Скотт Паркер из «Борнмута», следом – Томас Тухель и Бруну Лаже. Следующие на подходе: уже давно обсуждается шаткое положение Брендана Роджерса в «Лестере» и Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне».



Но рынок свободных тренеров с большим именем полон и без них – рассказываем, кто из специалистов сидит без работы.

Зинедин Зидан

Свободен с: 30 июня 2021 года.

Последнее место работы: «Реал Мадрид».

Очков за матч: 2,1.

Зинедин Зидан Фото: DENIS THAUST/GETTY IMAGES

Были слухи и про сборную Франции, и про «ПСЖ», но все они так и не нашли подтверждения: Зидан как будто не торопится, хотя после ухода из «Реала» прошло уже почти полтора года. На днях появились новости, что будущим летом за него поборются «Ювентус» и «ПСЖ».

Уле-Гуннар Сульшер

Свободен с: 21 ноября 2021 года.

Последнее место работы: «Манчестер Юнайтед».

Очков за матч: 1,81.

Уле-Гуннар Сульшер

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» он вернулся домой в Норвегию, где какое-то время приходил в себя. И вот с начала осени Сульшер два-три раза в неделю проводит тренировки команды «Кристиансунд» U14, где играет его сын. Норвежское издание Tidens Krav писало, что специалист отклонил все предложения, которые поступали ему за это время. Правда, кто его звал, он рассказывать не стал.

Рафаэль Бенитес

Свободен с: 16 января 2022 года.

Последнее место работы: «Эвертон».

Очков за матч: 1,72.

Рафаэль Бенитес Фото: CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

Испанец пришёл в «Эвертон», когда клуб включил режим жёсткой экономии, поэтому на трансферы прошлым летом ему выделили жалкие £ 1,7 млн. К слабому усилению добавились ещё и травмы – в клубе началась прямо эпидемия повреждений, выкосившая важных игроков. Всё это привело к сложностям почти во всех линиях, поражениям и скорому увольнению Бенитеса. С января он иногда появляется в новостях: либо с экспертными комментариями, либо рядом со слухами о его будущем. Один из последних – вариант с «Ноттингем Форест»: там думают об увольнении Стива Купера. Но, возможно, на время его спасёт последняя победа над «Ливерпулем» (1:0).

Клаудио Раньери

Свободен с: 24 января 2022 года.

Последнее место работы: «Уотфорд».

Очков за матч: 1,64.

Клаудио Раньери Фото: ALESSANDRO SABATTINI/GETTY IMAGES

Раньери проработал в «Уотфорде» недолго: возглавил команду в октябре 2021-го, был уволен в январе 2022-го. Ситуация там была катастрофическая: 11 поражений в 14 матчах. С тех пор новостей о карьерном будущем итальянца не было.

Марсело Бьельса

Свободен с: 27 февраля 2022 года.

Последнее место работы: «Лидс».

Очков за матч: 1,65.

Марсело Бьельса Фото: ALEX PANTLING/GETTY IMAGES

Бьельса принял «Лидс», когда тот болтался в середине Чемпионшипа, и вывел его в АПЛ, сохранив потом место в элите. Однако в прошлом сезоне пошло не так всё что только могло: травмы, болезни, принципиальность тренера в вопросах его фирменного стиля, провалы в обороне – всё это привело к тому, что «Лидс» упал на дно таблицы. Бьельсу уволили, но почти сразу в медиа пошли слухи о его будущем месте работы: перебирались «Фенербахче», сборная Боливии, «Гвадалахара» и «Атлетик».



Однако с лета новостей о тренере нет никаких.

Маурисио Почеттино

Свободен с: 5 июля 2022 года.

Последнее место работы: «ПСЖ».

Очков за матч: 1,68.



Почеттино провалился в Лиге чемпионов, которая для владельцев «ПСЖ» уже давно является главной целью. И это с Месси, Неймаром, Мбаппе и миллионами евро – руководители посчитали, что при таких вводных большой тренер без какой-либо раскачки должен взять заветный кубок. Но не вышло, и с июля Почеттино появляется только в заголовках европейских СМИ: его уже связывали с «Ювентусом», «Челси», «Манчестер Сити», «Ниццей». И вот после увольнения Джеррарда – с «Астон Виллой». А появление аргентинца на матче «Барселоны» с «Вильярреалом» породило новый повод для разговоров: неужели свободный менеджер заменит Хави?



Так или иначе, никакой конкретики по его будущему пока нет. А вариант с «Астон Виллой» кажется не самым реалистичным: кто пойдёт после Лиги чемпионов и команды со звёздами тренировать одного из аутсайдеров АПЛ?

Йоахим Лёв

Свободен с: 31 июля 2021 года.

Последнее место работы: сборная Германии.

Очков за матч: 1,87.

Йоахим Лёв Фото: CLIVE ROSE/GETTY IMAGES

Тренер обладатель титула чемпиона мира покинул сборную Германию в прошлом году и с тех пор без работы. За это время его отправляли в «Фенербахче», «Реал», «ПСЖ» и даже в сборную России (правда, его агент это опровергал). В мае Sky Sport Deutschland сообщал, что у Лёва есть «конкретные предложения, и он хочет клубной работы». Но с тех пор – тишина. Может, сказывается тот факт, что последний раз Йоахим тренировал клуб двадцать лет назад.

Скотт Паркер

Свободен с: 30 августа 2022 года.

Последнее место работы: «Борнмут».

Очков за матч: 1,49.

Скотт Паркер Фото: ALEX DAVIDSON/GETTY IMAGES

Тренер, который вернул клуб российского владельца Максима Дёмина в АПЛ, долго на своём месте не задержался: спустя четыре матча после начала сезона Паркера уволили. На решение руководства повлияли не столько результаты (а они, откровенно говоря, были не очень – три крупных поражения с общим счётом 0:16), сколько открытая критика руководства. Паркер без каких-либо стеснений высказывался о работе селекционного отдела в летнее трансферное окно, ссылаясь на слабость состава. За свою смелость Паркер поплатился рабочим местом, и пока он без работы. Но его уже связывали с «Ниццей» (в Лиге 1 тоже был период, когда подряд уволили пятерых тренеров!) и упоминали в качестве замены Стива Брюса в «Вест Бромвиче».

Томас Тухель

Свободен с: 7 cентября 2022 года.

Последнее место работы: «Челси».

Очков за матч: 1,93.

Томас Тухель Фото: ФОТО: JURIJ KODRUN/GETTY IMAGES

Увольнение Тухеля из «Челси» стало большой неожиданностью: ещё летом, когда новый владелец Тодд Боули только начал свою масштабную революцию, казалось, стороны нашли точки соприкосновения и обо всём договорились. Но, как оказалось позднее, это была лишь иллюзия: «Челси» чуть сдал на старте сезона, и Тухеля внезапно отправили в отставку.



Немецкие СМИ писали, что тренер отказал «Байеру», а потом – что может возглавить «Баварию». Тухелю этот вариант интересен, но пока без продвижения: руководство доверяет Юлиану Нагельсманну. Недавно тренера связывали со сборной Англии – якобы он готов возглавить команду в дальнейшем – а ещё упоминали в контексте «Астон Виллы».

Доменико Тедеско

Свободен с: 7 сентября 2022 года.

Последнее место работы: «РБ Лейпциг».

Очков за матч: 1,76.

Доменико Тедеско Фото: ФОТО: HENDRIK SCHMIDT/GETTY IMAGES

Тедеско взял с «Лейпцигом» Кубок Германии в прошлом сезоне, но в этом выдал один из худших стартов в истории клуба: 11-е место после пяти туров! К этому добавилось ещё и крупное поражение в 1-м туре ЛЧ (1:4 с «Шахтёром»), поэтому руководство не стало медлить и ждать, когда ситуация изменится. Однако Тедеско без работы точно не останется: его уже связывали с «Саутгемптоном» и «Штутгартом».

Хулен Лопетеги

Свободен с: 6 октября 2022 года.

Последнее место работы: «Севилья».

Очков за матч: 1,85.

Хулен Лопетеги Фото: ФК «Севилья»

Лопетеги отработал в «Севилье» три сезона, но этой осенью его время в клубе подошло к концу: сразу после разгромного поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в домашнем матче Лиги чемпионов руководство с ним попрощалось. Терпение лопнуло: на тот момент «Севилья» набрала всего пять очков в Ла Лиге и летела к зоне вылета, а в ЛЧ шла на третьей строчке с одним очком.



Ещё до увольнения Лопетеги связывали с «Вулверхэмптоном», а инсайдеры сообщали, что ему ищут замену на место в «Севилье». В итоге в Англию испанец ехать отказался, а его место занял Хорхе Сампаоли, который с лета был без работы.

Другие тренеры без работы

– Юрген Клинсман

Без работы с февраля 2020 года.



– Андре Виллаш-Боаш

Без работы с февраля 2021 года.



– Франк де Бур

Без работы с июня 2021 года.



– Марко Николич

Без работы с октября 2021 года.



– Андрей Шевченко

Без работы с января 2022 года.



– Синиша Михайлович

Без работы с сентября 2022 года.



– Паоло Ваноли

Без работы с июня 2022 года.



– Рой Ходжсон

Без работы с июня 2022 года.