Свой в ЦСКА и «Спартаке». Как Федотов влюбил в себя фанатов клубов-антагонистов

Прославленному футболисту и тренеру Владимиру Федотову сегодня исполнилось бы 80 лет. Уникальный человек, которого считают своим болельщики непримиримых соперников — ЦСКА и «Спартака».

Отыграл всю карьеру в ЦСКА. Помог клубу прервать многолетнюю серию без чемпионства

Федотов неоднократно говорил, что в детстве ему не приходилось выбирать дальнейший путь. Володя неплохо учился и интересовался всем, что интересовало пацанов в то время. Однако он бросал всё, хватал мяч и бежал играть во двор, как только слышал по радио футбольные позывные. Федотов оказался в ЦСКА через три года после смерти своего отца — прославленного в прошлом бомбардира ЦДКА. В московский клуб игрока позвал легендарный Константин Бесков.

Каждая игра превращалась для Федотова в страшный стресс. Перед любым матчем он испытывал невероятное напряжение. Если команда проигрывала, Владимир не спал ночами, анализируя свои действия. Однако стоило ЦСКА победить — балагурил без умолку. Естественно, Владимира постоянно сравнивали с отцом, называли Федотовым-младшим, но ему эти сравнения нисколько не мешали.

«Меня это никогда не задевало, — говорил Федотов. — Я слишком горжусь своим отцом, чтобы обращать внимание на такие пустяки. А сравнения в данном случае неизбежны, мы оба форварды, оба играли в ЦСКА. Как бы там ни было, мне совершенно не стыдно за свою карьеру игрока. Кое-чего я всё же добился. Знаете, есть такие папенькины сынки, которые по фамилии младшие, а по жизни — маленькие. Я себя к таким не причисляю».

Любовь (жена Владимира Федотова), Владимир Федотов, Татьяна (первая жена Евгения Ловчева), Евгений Ловчев Фото: из личного архива Владимира Федотова

Чемпионский матч 1970 года — пожалуй, пик карьеры Федотова-игрока. Тогда ЦСКА и «Динамо» завершили чемпионат СССР с одинаковым количеством очков — по 45. При таком раскладе требовалось провести дополнительную встречу для определения чемпиона. Турнир завершился 9 ноября, а матч за золото провели только 5 декабря. Сначала сборная СССР под руководством тренера ЦСКА Валентина Николаева отыграла отборочную встречу Евро-1972, а затем армейцы и бело-голубые провели несколько выставочных матчей с европейскими клубами.

5 декабря ЦСКА и «Динамо» сыграли в Ташкенте по нулям. По регламенту требовалось провести второй дополнительным матч, но уже с дополнительным временем и серией пенальти. Решающую игру провели там же, в Ташкенте… на следующий день, 6 декабря. Легко представить, в каком состоянии были футболисты. Армейцы вышли вперёд, но к перерыву проигрывали со счётом 1:3. ЦСКА перевернул игру в течение 13 минут, с 71-й по 84-ю, во многом благодаря Федотову.

Сначала Владимир отыграл один мяч, затем заработал пенальти, который реализовал Владимир Поликарпов. А потом Федотов оформил легендарный гол — после его несильного удара мяч рикошетом от кочки перелетел через руки вратаря Владимира Пильгуя. ЦСКА обыграл соперника и впервые за 19 лет завоевал золотые медали чемпионата СССР. После окончания матча ответственный за состояние поля сотрудник срезал кочку и подарил её Федотову со словами: «Мой недосмотр — твоё счастье». Кстати, тренировал «Динамо» тогда Бесков, который после игры заподозрил трёх своих игроков в сдаче матча.

Константин Бесков, Владимир Федотов и Григорий (сын Федотова, внук Бескова) Фото: из личного архива Владимира Федотова

Владимир Григорьевич был игроком-однолюбом — всю карьеру провёл в ЦСКА. Установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах СССР, становился чемпионом страны, лучшим бомбардиром, вызывался в сборную СССР и в конце концов удостоился места в символическом клубе имени своего отца — Григория Ивановича.

Единственный тренерский трофей Федотов выиграл, победив своего тестя

Завершив карьеру игрока, Федотов почти сразу окунулся в тренерскую деятельность. Сначала был помощником в ЦСКА, а потом возглавил ростовский СКА. В 1981 году южане сотворили сенсацию, обыграв в финале Кубка СССР «Спартак» (1:0), которым тогда руководил Бесков. «Валерия Николаевна (жена Бескова. — Прим. «Чемпионата») накрыла стол, готовились праздновать — и на тебе. Папа старался виду не показывать, но был совершенно потерянный. Получился вечер молчания. Я тоже была очень расстроена за отца», — вспоминала Любовь, дочь Константина Бескова и жена Владимира Федотова.

Кубок СССР — единственный трофей в тренерской карьере Федотова. В тот же сезон СКА покинул элитный дивизион футбола — существовало мнение, что во многом из-за мягкости главного тренера. Сам Федотов с такой оценкой не соглашался: «Ну какой же я добрый. Я злой, очень злой, только этого никто не видит. Главное ведь, что команда играет, а доброта или злость главного тренера, мне кажется, его личное дело».

После СКА Федотов поработал в московском «Асмарале», съездил на несколько месяцев в Бахрейн, потренировал владикавказский «Спартак», липецкий «Металлург», «Черноморец», «Сокол». В 2002 году Олег Романцев позвал его в московский «Спартак». Естественно, болельщики красно-белых настороженно восприняли новость о появлении в клубе армейца. «Карьера игрока и тренера — два разных этапа, — говорил сам Федотов. — У меня такое приятное чувство, что я, наконец, нашёл свою команду второго этапа. Стиль «Спартака» мне всегда импонировал, а теперь я могу его проповедовать».

Владимир Федотов даёт установку Александру Самедову. Справа от тренера — молодой Дмитрий Торбинский Фото: из личного архива Владимира Федотова

Федотова очень любили болельщики «Спартака». С руководством всё было гораздо сложнее

Федотова дважды назначали и. о. главного тренера, но всякий раз руководство делало выбор в пользу других. Сначала пришёл Невио Скала, потом — Александр Старков. Третий шанс Владимир получил в 2006 году, хотя и тогда руководство активно искало варианты на стороне. Тем не менее «Спартак» заиграл в атаке, а болельщикам пришёлся по душе весёлый федотовский футбол. Особенно тренера полюбили за доверие к молодёжи — при нём раскрылись сразу несколько игроков. А ещё «Спартак» перестал генерировать скандалы и начал излучать спокойствие.

Руководство сохранило Федотова на посту главного тренера, а команда заняла второе место в чемпионате. Позже были групповой этап Лиги чемпионов и тот самый легендарный момент с мобильником на пресс-конференции. У тренера не получалось поставить беззвучный режим, и телефон с гимном Лиги чемпионов на звонке раз за разом трезвонил. «Я же выключил его! — кипятился тренер. — Это уже не шутки. Я ведь выключил, а он всё равно работает, мерзавец!»

Проблемы у молодой, нестабильной команды были неизбежны, и летом 2007 года они возникли. Федотова отправили в отставку. «Особенно муж переживал из-за того, как обошлись с ним в «Спартаке», — вспоминала жена Федотова Любовь. — Если бы президент клуба Леонид Федун сказал: «Владимир Григорьевич, мы вас очень просим остаться в «Спартаке» в качестве спортивного директора», Володя бы остался».

В следующем матче после увольнения Федотова «Спартак» играл дома с «Сатурном». Фанаты вывесили баннер «Прости их, Григорьич». Федотов смотрел тот матч по телевизору и, по словам жены, не сдержал слёз.

Владимир Федотов бывший главный тренер «Спартака» «Это болельщики утвердили меня главным тренером «Спартака». Их поддержка произвела такое впечатление на акционеров, что им деваться было некуда. Я и простил руководство за их решение, и пожалел».

«К Федотову все относились как к отцу! — говорил легенда «Спартака» Егор Титов. — Он любил много общаться, сам вызывал и сам приходил. Никогда не было такого, как при Старкове, чтобы кто-то что-то увидел и пошёл «стучать». Федотов постоянно говорил, что его «подсиживают». Но фамилий не называл. Он из-за всего этого сильно переживал, нервничал, что его могут убрать в любой момент. Так в итоге и вышло».

С лета 2007-го по январь 2009-го Федотов занимал пост спортивного директора ФК «Москва». А в марте 2009 года он умер в возрасте 66 лет. По словам жены Владимира Григорьевича, причиной смерти стала депрессия:

«Муж умер от страшной депрессии — два месяца без работы. Я уговаривала его взять себя в руки. А он уходил из жизни целенаправленно. Хмурым поднимался в кабинет, выпивал, да и телефонные звонки прекратились. Утром нашла его в спальне — на полу у кровати — и вызвала «скорую». Умер он через две недели, не приходя в сознание».

Федотова похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с отцом. Рядом с фотографией Владимира Григорьевича фанаты положили два связанных шарфа — красно-синий и красно-белый.