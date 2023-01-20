Самые дорогие аренды игроков в истории. Два первых места — у одного и того же футболиста!

Зимой-2023 состоялся топ-трансфер в рамках арендного договора. Соглашение «Челси» и «Атлетико» об аренде полузащитника Жоау Феликса стало самым дорогим в истории футбола, если оценивать траты каждый месяц. Договор португальца с «Челси» – до конца сезона. Лондонцы заплатят «Атлетико» € 11 млн и возьмут на себя все расходы по зарплате игрока. Таким образом, ежемесячно клуб будет тратить на Феликса рекордные € 1,9 млн! И это не считая оклада.

Вспоминаем самые дорогие аренды игроков в истории футбола и считаем, во сколько клубам обошлось то или иное временное усиление (без учёта зарплат).

10. Маттиа Дестро: аренда в «Рому» за € 11,5 млн. Стоимость в месяц — € 1,05 млн

Летом 2012-го «Дженоа» отдал итальянского форварда в аренду на год. Маттиа Дестро провёл неоднозначный сезон-2012/2013: в чемпионате Италии его результативность упала вдвое по сравнению с предыдущим розыгрышем (6+2 по системе «гол+пас» в 21 матче), а в Кубке страны он чуть было не привёл «Рому» к победе. Нападающий забил по голу «Аталанте» и «Фиорентине», потом три в два захода «Интеру» в полуфинале, и только в финале с «Лацио» (0:1) «промолчал». После аренды «Дженоа» продал Маттиа Дестро в «Рому» за € 4,5 млн. Он играл за римлян ещё два сезона.

Маттиа Дестро Фото: Mitchell Leff/Getty Images

9. Одион Игало: аренда в «Манчестер Юнайтед» за € 12 млн. Стоимость в месяц — € 1 млн

За год аренды нигерийский форвард сыграл 23 матча за «Манчестер Юнайтед», но забил всего пять голов (два – в Лиге Европы, три – в Кубке Англии). Одион Игало проводил на поле в среднем 33 минуты и по окончании соглашения ушёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Шабаб». Вот как нападающий объяснил своё решение.

Одион Игало экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» «У меня не было возможности остаться в «МЮ», потому что я хотел больше игровой практики. В моём возрасте я хочу играть, а не просто сидеть на скамейке запасных и не иметь шансов выходить на поле. Я не просто хотел быть в «Манчестер Юнайтед», получая зарплату — я хотел быть вовлечённым в достижение целей, поэтому и сказал своему агенту, что, если поступит предложение, я обдумаю его и посмотрю, что лучше для меня. В итоге я это и сделал. Я так счастлив, что мой путь пересёкся с «МЮ». «Манчестер Юнайтед» — это клуб, который я люблю всем сердцем, и это чувство останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Играть за манкунианцев было большой привилегией, которую я не принимаю как должное. Независимо от обстоятельств, которые привели к моему уходу, я всегда буду благодарен тренеру, моим товарищам по команде и болельщикам».

8. Николо Барелла: аренда в «Интер» за € 12 млн. Стоимость в месяц — € 1 млн

Полузащитник до сих пор играет за «Интер». Перед сезоном-2019/2020 «Кальяри» отдал Бареллу в годичную аренду. Николо сразу же закрепился в стартовом составе, сыграл 41 матч и отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Спустя сезон «Кальяри» продал игрока «Интеру» за € 32,5 млн. Сейчас Барелла – чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка, а также чемпион Европы в составе сборной.

Николо Барелла Фото: Mitchell Leff/Getty Images

7. Федерико Кьеза: аренда в «Ювентус» за € 12,6 млн. Стоимость в месяц — € 0,6 млн

Правый вингер провёл почти два года по аренде в «Ювентусе». За это время Кьеза сыграл 61 матч за клуб, забил 18 голов и сделал 14 результативных передач, стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, чемпионом Европы со сборной. Кроме того, полузащитник перенёс разрыв крестообразной связки, из-за которой пропустил почти год. Летом «Фиорентина» заработала ещё € 42,5 млн на продаже Федерико в «Ювентус».

Федерико Кьеза Фото: Stefano Guidi/Getty Images

6. Карлос Тевес: аренда в «Манчестер Юнайтед» за € 12,7 млн. Стоимость в месяц — € 0,6 млн

За два года в «Манчестер Юнайтед» аргентинец сделал себе имя в АПЛ. Тевес оформил 34+14 по системе «гол+пас» в 99 матчах, выиграл два чемпионства, стал обладателем Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. Достижения нападающего позволили «Вест Хэму» продать его «Манчестер Сити» летом 2009 года за € 29 млн. Однозначно для «Манчестер Юнайтед» это была выгодная аренда.

Карлос Тевес Фото: Alex Livesey/Getty Images

5. Хамес Родригес: аренда в «Баварию» за € 13 млн. Стоимость в месяц — € 0,54 млн

Первый сезон колумбийца в «Баварии» получился отличным. Хамес стал чемпионом Германии, выиграл Суперкубок страны и сделал 18 результативных действий в 23 матчах Бундеслиги. Но второй год у полузащитника был менее успешен – он выиграл ещё один Суперкубок Германии и Кубок страны, но, как и в первом сезоне, часто получал микроповреждения и в 28 играх во всех турнирах забил семь голов и сделал шесть ассистов. Неудивительно, что уже через год после возвращения в «Реал» лучший бомбардир ЧМ-2014 ушёл в «Эвертон» свободным агентом.

Хамес Родригес Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

4. Дуван Сапата: аренда в «Аталанту» за € 14 млн. Стоимость в месяц — € 0,78 млн

«Сампдория» отдала нападающего в аренду на полтора года. В первом же сезоне в «Аталанте» Сапата наколотил 23 гола в 37 матчах Серии А и добавил к ним семь ассистов. Розыгрыш-2019/2020 начался для колумбийца с шести забитых мячей и трёх результативных передач в семи играх чемпионата Италии, после чего форвард пропустил почти три месяца из-за разрыва приводящей мышцы. Продажа Сапаты в «Аталанту» в январе 2020 года принесла «Сампдории» на € 2 млн меньше, чем аренда по тому же адресу.

Дуван Сапата Фото: Marco Luzzani/Getty Images

3. Джовани Ло Чельсо: аренда в «Тоттенхэм» за € 16 млн. Стоимость в месяц — € 1,45 млн

Кажется, «Тоттенхэм» ошибся с подписанием аргентинца. За год аренды в английском клубе Ло Чельсо провёл 37 матчей (15 – после выхода на замену), а после трансфера стал играть всё реже и этим летом во второй раз был одолжен «Вильярреалу». Летом 2020 года «Тоттенхэм» заплатил € 32 млн «Бетису» за полузащитника. И это помимо € 16 млн за годичную аренду.

Джовани Ло Чельсо Фото: Julian Finney/Getty Images

2. Альваро Мората: аренда в «Атлетико» за € 18 млн. Стоимость в месяц — € 1 млн

Альваро Мората – удивительный игрок. Ему уже 30 лет. Он выступал за такие клубы, как «Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико», но ни в одном из них не был супербомбардиром. В январе 2019 года «Челси» отдал форварда в аренду в «Атлетико», где он за полтора года забил 22 гола в 61 матче. Довольно средние показатели для нападающего, который постоянно получает игровое время в топ-клубах. За 18 месяцев испанец не выиграл ни трофея с «Атлетико», но сработался с Диего Симеоне, и клуб отдал за него ещё € 35 млн. Удивительно, но через два с половиной месяца нападающий вернулся в «Ювентус» на правах аренды.

Альваро Мората в «Атлетико» Фото: Fran Santiago/Getty Images

1. Альваро Мората: аренда в «Ювентус» за € 20 млн. Стоимость в месяц — € 0,9 млн

€ 20 млн – самая дорогая аренда в истории футбола. В свой второй заход в «Ювентус» Мората выиграл третий Кубок Италии, но самое главное – установил личный рекорд результативности (11+10 в 32 матчах Серии А в сезоне-2020/2021). В следующем розыгрыше испанец получил больше игрового времени, но оформил уже 9+7 в 35 играх чемпионата Италии и ещё три гола в прочих турнирах. Отбив € 20 млн из € 35 млн, летом 2022 года «Атлетико» вернул Морату. Правда, в Испании у него опять не идёт – шесть мячей в 17 играх Примеры и ни одного результативного действия в Лиге чемпионов.