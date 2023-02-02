История лампового товарищеского турнира 00-х. За трофей бились топ-клубы России и Украины

Российские клубы активно готовятся к возобновлению сезона, участвуя в товарищеских матчах. Вот-вот начнётся Winline Зимний кубок РПЛ, в котором сыграют «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». А в середине нулевых проводился товарищеский турнир, навсегда запомнившийся болельщикам – Кубок Первого канала. Предадимся ностальгии и вспомним его историю.

В 2006 году организаторы — Первый канал и фонд Романа Абрамовича «Национальная академия футбола» — объявили о создании Кубка. Турнир проводился в зимнее межсезонье, его основными участниками были главные клубы России и Украины. До 2009 года призовой фонд составлял $ 2 млн. Согласно регламенту турнира, половину полученных средств клубы были обязаны направить на развитие детско-юношеского футбола в своих странах. Идея создания Кубка Первого канала показалась привлекательной как с точки зрения заработка для команд, так и для встречи старых соперников. Например, на турнире болельщики смогли посмотреть на главную вывеску советского футбола – «Спартак» — «Динамо» Киев.

Логотип турнира

Первый розыгрыш состоялся в Тель-Авиве (Израиль) с 5 по 9 февраля 2006 года. Участие в турнире приняли российские ЦСКА и «Спартак», а также киевское «Динамо» и «Шахтёр». Каждая из команд провела по две встречи с клубами из другой страны. Победителем первого турнира стал донецкий «Шахтёр», уверенно обыгравший ЦСКА (3:1), а затем одержавший победу над «Спартаком» (2:1). Второе место заняло «Динамо», дважды сыгравшее вничью (1:1) с российскими командами. «Спартак» и ЦСКА набрали всего по одному очку. Несмотря на это, лучшим игроком турнира был признан новичок армейцев – Жо. Лучшим бомбардиром стал другой бразилец – Брандао из «Шахтёра», забивший три мяча. Турнир был признан успешным: он привлёк немалую аудиторию, а матчи выдались горячими, несмотря на товарищеский статус.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Второй розыгрыш Кубка состоялся с 24 января по 1 февраля 2007 года. Турнир также прошёл в Израиле, но расширил свою географию и представительство. Игры принимали два стадиона: «Кирьят Элиэзер» в Хайфе и «Блумфилд» в Тель-Авиве. В отличие от 2006 года, кроме российских (ЦСКА и «Спартака») и украинских («Динамо» и «Шахтёра»), в турнире приняли участие израильские клубы: чемпион страны — «Маккаби» из Хайфы, а также вице-чемпион — «Хапоэль» из Тель-Авива. Команды разделили на две группы, а победители сыграли между собой в финале. В первой тройке между собой встречались «Спартак», киевское «Динамо» и «Маккаби», во второй – ЦСКА, «Шахтёр» и «Хапоэль». Ситуация развернулась на 180 градусов по сравнению с прошлым розыгрышем: на этот раз сильнее всех оказались российские команды. «Спартак» обыграл «Маккаби» (2:0) и сыграл вничью с «Динамо» (2:2), а ЦСКА разгромил «Хапоэль» (4:1) и одержал победу над «Шахтёром» (2:0).

Команды турнира

Финал турнира – вероятно, лучший матч в истории Кубка. На дубль форварда «Спартака» Павлюченко армейцы ответили мячами Дуду и Рамона, после чего игра перешла в дополнительное время. На последней минуте второй 15-минутки Жо забил победный мяч, принёсший трофей ЦСКА. «Спартак» снова не смог выиграть у ЦСКА: та самая безвыигрышная серия продолжалась с 31 марта 2001 года, а завершилась она только после турнира – 1 ноября 2007 года. Лучшим бомбардиром и игроком турнира был признан форвард красно-белых Роман Павлюченко, забивший четыре гола.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Третий и последний розыгрыш Кубка Первого канала проходил с 23 по 31 января 2008 года. В турнире впервые приняла участие команда из Сербии — чемпион страны «Црвена Звезда» Израиль представлял чемпион — «Бейтар». Чемпион России 2007 года — «Зенит» — также выражал желание участвовать в Кубке, но вовремя не подтвердил своё участие. Классический квартет из ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Шахтёра» принял участие в турнире в третий раз подряд. Кубок, как и в 2006 году, прошёл под диктовку украинских команд. «Шахтёр» обыграл в группе ЦСКА (3:1) и «Бейтар» (3:0), а «Динамо» разгромило «Спартак» (3:0), после чего сыграло вничью с «Црвеной Звездой» (1:1).

Финал турнира снова выдался ярким: Фернандиньо открыл счёт с пенальти на 86-й минуте, а на 90+3-й минуте ответный мяч забил защитник «Динамо» Айила Юссуф. Команды сыграли два тайма по 15 минут, в которых снова обменялись голами. У «Шахтёра» второй пенальти во встрече забил Фернандиньо, у киевлян отличился форвард Максим Шацких. В серии пенальти удача улыбнулась команде Юрия Сёмина, «Динамо» впервые одержало победу на турнире. Лучшим игроком был признан Фернандиньо, который через пять лет уехал становиться легендой «Манчестер Сити».

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Четвёртый розыгрыш Кубка Первого канала должен был пройти с 26 января по 1 февраля 2009 года в Израиле. Но турнир отменили решением «Национальной академии футбола». Постепенно от него отказывались то спонсоры, то один за другим клубы. Сначала о решении не ехать на Кубок заявил «Спартак», сославшись на маленький отпуск в связи с тем, что последняя игра сезона у красно-белых прошла 18 декабря. Впоследствии ему нашли замену в виде чемпиона России — «Рубина», который уже запланировал график на январь 2009 года товарищескими матчами. Представители казанского клуба сказали, что если бы получили предложение от организаторов раньше, то не отказались бы. Затем организаторы пытались уговорить московское «Динамо», которое сначала согласилось, но впоследствии отказалось по причине того, что призовой фонд хотели увеличить за счёт клубов. Руководство «Зенита» тоже сомневалось, стоит ли ехать на турнир, учитывая, что большинство грандов от него отказались.

ЦСКА с Кубком Фото: pfc-cska.com

«К сожалению, в этом году Кубок Первого канала проводиться не будет. От участия в турнире отказался санкт-петербургский «Зенит», а до него выпали из обоймы московские «Динамо», «Спартак» и казанский «Рубин». Серьёзные клубы не захотели принять участие в розыгрыше Кубка, а приглашать остальные команды на их место вряд ли целесообразно. И «Зенит», и почти все остальные клубы объясняют своё решение тем, что изменился формат турнира, не очень подходящий для них.

Надеюсь, что в 2010 году турнир состоится. Разумеется, если в наши планы не вмешаются разного рода кризисы и экономические неурядицы. А в этот раз возникает своего рода вынужденная пауза», — отмечал вице-президент Национальной академии футбола Александр Эйдельштейн.



Следующий розыгрыш Кубка Первого канала так и не состоялся. В 2013 году провели аналог — Объединённый турнир (впоследствии – Объединённый Суперкубок). Кубок Первого канала ограничился всего тремя годами, но любители футбола часто вспоминают о нём. А турниры, проводившиеся с участием команд из России позже, уже не вызывали такого интереса.