Карен Хачанов фанатеет от футбола. Знаком с Пике, хотя болеет за «Реал»

Карен Хачанов – в полуфинале Australian Open. Казалось, что дальше по турнирной сетке пройдут Андрей Рублёв или Даниил Медведев, но сложилось иначе. Теперь за право сыграть в финале Хачанов поборется со Стефаносом Циципасом. Перед этим матчем «Чемпионат» рассказывает об одном из главных увлечений нашего спортсмена.

У Хачанова много неожиданных пересечений с футболом. Начнём с того, что он сам внешне немного похож на футболиста Жерара Пике, который недавно завершил карьеру. Однажды болельщики подошли к Хачанову, чтобы взять автограф. Они думали, что встретили Пике.

– Мы где-то отдыхали с женой, и ко мне подошли – «Дай автограф!», и я говорю: «Да». А они мне: «Жерар, Жерар!» Я спрашиваю: «Какой Жерар?» – «Пике!» Очень странно, что меня перепутали с Пике. Может, тогда с короткой стрижкой был похож, – рассказывал Хачанов в интервью «Чемпионату».



Забавно, что Карен общается среди футболистов именно с Пике. Они познакомились в 2017 году. Дело в том, что Хачанов периодически тренируется в Барселоне – в этом городе Пике провёл фактически всю карьеру. Так сложилось, что экс-тренер теннисиста Гало Бланко лично знал защитника «Барселоны». Они даже занимались совместным проектом в рамках Кубка Дэвиса. Тогда футболист с теннисистом и познакомились.

Жерар Пике и Карен Хачанов Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Хачанова приглашали на матчи «Барселоны», а Пике, в свою очередь, приезжал в теннисный клуб. Карен характеризовал футболиста как приятного и хорошего парня, большую звезду в Испании, которая при этом всегда отвечает на сообщения.



Самое забавное в этой истории то, что Хачанов – болельщик «Реала» (принципиальный соперник «Барселоны»). По словам теннисиста, он стал болеть за мадридцев ещё во времена Зидана, Рауля и Бекхэма. То есть около 20 лет назад. Если покопаться в соцсетях Хачанова, то можно наткнуться на его фотографию с матча «Барселона» – «Реал» в декабре 2016 года. Спустя время Пике и Хачанов обсуждали матчи друг друга.

Илья Ивашко и Карен Хачанов (справа) Фото: Из личного архива теннисиста

– На какие темы общались с Пике?

– В основном про спорт. Как в каких-то ситуациях сказывается психология. Как я играл какие-то матчи, а он смотрел, следил. Точно так же, как и я, пересматривал какие-то матчи, «Барселона» – «Реал» и другие с его участием. По большей части поверхностные разговоры были.

– Про психологию в каком вашем матче он спросил?

– Наверное, с Надалем в 2018 году на US Open в третьем круге. Матч был очень захватывающий. Помню, он [Пике] мне писал после этого матча в поддержку, в Париже потом ещё в конце года писал, поздравлял с титулом. Спрашивал, как я играл против Новака [Джоковича в финале].

– За какой футбольный клуб болеете?

– За «Реал» Мадрид.

– А Пике за это не убил?

– Нет. Я достаточно давно начал следить и скажу сразу, я не такой фанат. Я не смотрю каждый матч, как, например, Надаль это делает. Где бы он ни был, он все матчи «Реала» отслеживает, – рассказывал Хачанов.

Карен Хачанов на стадионе «Спартака» Фото: Из личного архива теннисиста

Теннисист следит и за российским футболом. Правда на матче сборной России побывал лишь в сентябре 2021 года, когда наша сборная встречалась с Мальтой. Игра закончилась со счётом 2:0, а мячи забили Смолов и Бакаев. Встреча проходила на стадионе «Спартака». Именно этой команде Хачанов симпатизирует в России. Однажды он даже сделал отдельный пост, чтобы рассказать подписчикам о впечатлениях от матча «Зенит» – «Спартак».



Вроде бы у Хачанова остались позитивные впечатления. Он отметил питерский стадион с его атмосферой и задвигающейся крышей, а также судейство, скорости и саму трансляцию: «Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссёрам».

Карен Хачанов Фото: Из личного архива теннисиста

Так что не удивляйтесь, если увидите, как Хачанов поздравляет Зверева с помощью кадров с футболистом Гризманном или выкладывает смонтированное фото с празднованием своего дня рождения и при этом на видеосвязи с ним больше футболистов, чем теннисистов.