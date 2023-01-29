«Ливерпуль» драматично вылетел из Кубка Англии. И это ещё при лояльном судействе

«Брайтон» – самая интересная команда в Англии, если не брать топ-клубы. На команде не сказалось, что у неё забрали тренера по ходу сезона. После того как Грэм Поттер ушёл в «Челси», «Брайтон» возглавил Роберто Де Дзерби. Итальянец продолжил ставить команде атакующий футбол с контролем мяча. По владению в этом сезоне «Брайтон» (55%) идёт в топ-5, уступая только «Сити» (62,5%), «Ливерпулю» (56,8%), «Челси» (55,7%) и «Арсеналу» (55,4%).

Вот и теперь в кубковом матче «Брайтон» не уступал во владении. Даже несмотря на то, что соперник – «Ливерпуль». В первом тайме моментов хватало у обоих ворот, а счёт открыл Эллиотт. Полузащитник гостей вышел один на один с вратарём «Брайтона» (пускай и под углом) и отправил мяч точно в ворота. Хозяева требовали отменить гол, потому что атака началась с паса Кейта, которому мяч попал в руку. VAR не нашёл причин для отмены гола.

Фото: Кадр трансляции

«Брайтон» ответил практически сразу, хотя гол получился во многом случайным. После удара Лампти мяч немного задел ногу Данка и изменил направление. В результате вратарь «Ливерпуля» дёрнулся в одну сторону, а мяч полетел в другую – 1:1.



Во втором тайме «Брайтон» выглядел предпочтительнее – и по владению, и по созданным моментам, а по ударам получилось 7:1 в пользу хозяев. К тому же на 82-й минуте произошёл ещё один спорный момент. Полузащитник «Брайтона» Мак Аллистер выходил один на один с Алисоном, когда ему в шею рукой въехал Конате, у которого уже была жёлтая карточка. Судьи посчитали, что фола не было.

Клопп выпустил со скамейки несколько важных игроков (в том числе Нуньеса, Хендерсона и Фабиньо), но победить «Брайтон» так и не удалось. А в конце «Ливерпуль» умудрился ещё и пропустить – на 92-й минуте! Победный гол остался за Митомой, который на дальней штанге красиво разобрался с Гомесом на ложном замахе.

И это ещё нужно учитывать, что у «Брайтона» не играл ключевой полузащитник Мойсес Кайседо. У него не было травмы или дисквалификации. Он просто оставил у себя в соцсетях сообщение, в котором по сути попросил продать его (на хавбека претендуют «Арсенал» и «Челси»). В ответ на это «Брайтон» занял жёсткую позицию – отстранил футболиста. Непонятно, что с ним будет дальше.

Ну а что касается «Ливерпуля», то эта команда в прошлом сезоне выиграла и Кубок Англии, и Кубок лиги. Теперь же вылетела из обоих турниров на ранних стадиях.