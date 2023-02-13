«Барса» улетела от «Реала» уже на 11 очков! Но что происходит с Левандовским?

Пока «Реал» празднует победу на клубном чемпионате мира, «Барселона» рвётся к золоту чемпионата Испании. После победы над «Вильярреалом» каталонцы оторвались от Мадрида уже на 11 очков. У чемпионов Испании игра в запасе, но разница всё равно слишком большая.

Хозяева играли смело против «Барселоны». Даже слишком смело. Высокий агрессивный прессинг, стремление контролировать мяч и устраивать перепасовку под давлением. Но чего ещё ждать от Кике Сетьена, который всю жизнь болел за «Барсу» и тренировал её до «Вильярреала»? Сетьен не меняется. Тактика «жёлтой субмарины» отразилась и на тактике сине-гранатовых. Каталонцы были сконцентрированы не столько на владении мячом, сколько на использовании свободного пространства за счёт быстрых ответных атак. И гости могли забить быстрый гол уже на третьей минуте, когда Педри гениальным разрезающим пасом отправил Роберта Левандовского один на один. Но нестареющий Пепе Рейна совершил классный сейв. Да и сам поляк пробил очень плохо для большого мастера, прямо в голкипера.

Лидер Примеры создавал более опасные моменты. «Вильярреалу» недоставало последнего хорошего паса или подготовленного удара, так как «Барса» большую часть первого тайма (за исключением нервной концовки) надёжно оборонялась, даже не возвращая себе мяч за счёт контрпрессинга. В центре Франк Кессье делал всё, чтобы команда не почувствовала потери травмированного Серхи Бускетса. А в единоборстве с самим Кессье на исходе получаса матча получил, судя по всему, тяжёлую травму Франсис Коклен. Хавбек «жёлтой субмарины» кричал от боли, держась за колено, и покинул поле на носилках.

«Вильярреал» — «Барселона» Фото: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

До перерыва обе команды нанесли по три удара по воротам, но у «Барселоны» все три были в створ, тогда как у «Вильярреала» лишь один. И гол каталонцы забили классный. Мобильность в группе атаки сине-гранатовых впечатляла. Левандовски менялся местами с партнёрами, находил пространство на правом фланге. А в эпизоде с голом выступил в качестве ассистента. Шикарная комбинация, завершившаяся стенкой поляка с Педри, удалась «Барселоне». Тот забил двумя касаниями. Началось же всё с крутого отбора Жюля Кунде на чужой половине.

В первую треть второго тайма «Барселона» была не очень похожа на себя, значительно хуже выходила в контратаки. То ли результат так давил на сине-гранатовых, то ли перестроившийся оппонент. Как бы то ни было, «Вильярреал» увеличил владение до 60%, захватил территорию. Однако «жёлтая субмарина» всё так же не могла найти того, кто решит эпизод. Отсутствие лучшего бомбардира команды Жерара Морено ослабило нападение хозяев. Вдобавок у гостей на каком-то сумасшедшем кураже играл центральный защитник Рональд Араухо, снимавший в последний момент мячи с ног или головы соперника.

Потом игроки «Вильярреала» подустали от такой интенсивности, а «Барселона» стала выше встречать команду Кике Сетьена. Хозяева всё чаще останавливали резкие выпады гостей при помощи фолов. «Жёлтая субмарина» в итоге уберегла себя от ещё одного пропущенного мяча, но и сама не забила. Только из офсайда однажды. В остальном каталонцы не повторили ошибок концовки первого тайма, защищались организованно и снова сыграли на ноль в Примере.

Левандовски, пусть и стал одним из героев матча, ушёл с поля без гола. Всего Роберт нанёс три удара на «Керамике». В последних шести матчах чемпионата Испании польский суперснайпер забил всего один мяч. Что-то не то происходит с центрфорвардом «Барселоны». Впрочем, он по-прежнему возглавляет список бомбардиров лиги с 14 голами.