Чудовищный ляп вратаря! Команда Головина устроила матч-триллер в Европе

Лига Европы неожиданно переплюнула по накалу Лигу чемпионов. Сначала «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» устроили шоу, а затем «Байер» и «Монако» выдали что-то ещё более эпическое. Пожалуй, лучшая характеристика этого зрелища — матч-триллер.

Пересечение с Россией в этом матче было не только в виде Александра Головина. У «Байера» в запасе находился бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун. Там же мог оказаться его экс-партнёр по Санкт-Петербургу Андрей Лунёв, но наш вратарь в данный момент отсутствует из-за травмы.

Команды с первых же минут задали дикий темп, и вылилось это в быстрый гол. Вратарь «Байера» Лукаш Градецки оказался не готов к таким скоростям и слишком медленно разбирался с мячом, когда на него нёсся Брил Эмболо. Итог — автогол и, пожалуй, самый курьёзный мяч дня.

Игра «Монако» в атаке традиционно строилась через Александра Головина. Россиянин действовал в левом полуфланге и был полезен. Дважды после его передач «Монако» мог забивать, но подвела реализация. На 21-й минуте Александр разогнал атаку игрой в стенку, а потом вывел на удар Эмболо, который не попал по воротам. А на 43-й Головин отдал пас в штрафной, после которого в девятку зарядил Крепен Дьятта. На этот раз Градецки потащил.



В целом первый тайм получился контрастным. В первой его части «Монако» играл с явным преимуществом. Команда Головина атаковала быстро, по-разному, а главное остро. «Байер» пытался отвечать, но выпады проходили хуже и периодически игроки срывались на дальние удары. А вот во второй половине тайма картина поменялась. «Байер» стал гораздо чаще обострять, а у «Монако» атаки перестали проходить. До перерыва команда Головина удержала преимущество.

«Байер» — «Монако» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Второй тайм стал не повторением, а продолжением первого. Более того, преимущество «Байера» стало практически неприличным. Команда Хаби Алонсо первым делом сразу сравняла счёт. Красивый розыгрыш и пас на Мусса Диаби, а тот убрал защитника с такой лёгкостью, будто у него вместо ноги клюшка, и вплотную вонзил в сетку мимо Александра Нюбеля.

На одном голе «Байер» не остановился и просто задавил «Монако». Для второго мяча понадобилось 11 минут, и снова получилась красота. На этот раз 19-летний суперталант Флориан Вирц шикарно разобрался с защитниками и пробил в противоход Нюбелю с линии штрафной.

На 71-й минуте главный тренер «Монако» Филипп Клеман решил освежить состав и убрал с поля Головина. И очень быстро счёт стал 2:2. Парад красивых голов продолжил Крепен Дьятта. Шикарный рывок и удар из-за пределов штрафной, на который Градецки даже не среагировал. 2:2!

В концовке «Монако», по сути, остался в меньшинстве. На 83-й минуте защитник Гильермо Марипан умудрился сфолить на жёлтую и получить травму. Замены у Клемана к тому моменту закончились, поэтому чилиец остался на поле и хромал из стороны в сторону.



Счёт 2:2 в гостях и так устраивал «Монако», но даже после травмы Марипана команда нашла свой момент и вырвала победу. Правда, моментом как таковым это не назовёшь. Просто Аксель Дисаси решил пробить примерно с 30 метров и попал. Красота!

Теперь положение «Монако» перед ответным матчем просто шикарное. Правила выездного гола больше нет, но победа в гостях — это уже успех. Так что у нас есть все шансы увидеть Головина в 1/8 финала Лиги Европы!