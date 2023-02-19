«У него уже нет ничего, кроме имени». Легенда «Реала» провалился в Греции

Ещё один звёздный футболист вышел на рынок свободных агентов. Защитник Марсело расторг контракт с «Олимпиакосом» и сделал это всего спустя полгода после перехода. Почему бывший защитник не заиграл в Греции?

За полгода в Греции Марсело отыграл всего 10 матчей

Марсело подписал контракт в начале сентября. Через пару дней после этого на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее собралось более 25 тысяч зрителей. Они пришли на презентацию звёздного новичка и устроили огненное (в прямом смысле этого слова) шоу. «Олимпиакос» пополнил состав легендарным футболистом, пусть тот и перешёл в 34-летнем возрасте. До того момента Марсело отыграл 16 сезонов в футболке «Реала» и завоевал 25 трофеев. Солидный результат!

Презентацию Марсело в «Олимпиакосе» посетили около 25 тыс. человек Фото: olympiacos.org

Новость о переходе бразильского защитника вызвала бешеный ажиотаж в греческой лиге. «Многие считали Марсело лучшим новичком в истории нашего чемпионата, — сказал в беседе с Marca греческий журналист Фанис Цоканос. — Кто-то сравнивал этот переход с трансфером Ривалдо в «Олимпиакос». Подобные сделки происходят у нас один-два раза в 10 лет. «Олимпиакос» взял популярного футболиста и рассчитывал, что тот окажет существенную помощь».

Но всё получилось совершенно не так, как рассчитывали боссы греческого клуба. Марсело за полгода в команде провёл всего лишь 10 матчей, в среднем за игру он выходил на поле примерно на 33 минуты. Бразилец блеснул в двух кубковых встречах с «Атромитосом» (забил в сумме три мяча), но за последний месяц не провёл ни одного официального матча. Его общее игровое время в чемпионате Греции составило 92 минуты. Марсело явно ехал не за таким результатом.

В январе бразилец присел в запас, а потом переместился на трибуны стадиона. Греческий клуб исключил его из состава в связи с неизвестной травмой, о характере которой в местной прессе официально никто не сообщал. Дошло до того, что Марсело отписался от аккаунтов клуба в социальных сетях, чем вызвал гнев эмоциональных болельщиков «Олимпиакоса». В Греции пишут, что Марсело способствовал переходу в клуб Хамеса Родригеса, и колумбиец уже принёс неплохую пользу (5+5 в 20 матчах).

«Очевидно, что Марсело находится не в лучшей физической форме, — утверждает журналист Цоканос. — Хотя периодически он напоминал себя лучших образцов. У него по-прежнему отличные атакующие характеристики. Зимой появились слухи о возможном отъезде в США или Бразилию. У Марсело довольно высокая по греческим меркам зарплата. В связи с этим мне кажется, что его будущее в Греции остаётся неопределённым».

Марсело Фото: olympiacos.org

У защитника были не лучшие отношения с главным тренером

В 2023 году испанский тренер Мичел отправил игрока в запас. Он считал, что на тот момент в команде были футболисты, которые находились в лучшей форме, чем Марсело. «Олимпиакосу» нужно было побеждать, несмотря ни на что, ведь на команду оказывали серьёзное давление из-за неудачных результатов.

Кстати, в октябре Марсело не включили в заявку на матч с ПАОКом (1:2), и после игры бразилец накатал пост в соцсетях: «Всё спрашивают, почему я не играл в важном матче. Чувствую себя нормально, посещаю все тренировки. Решение о том, буду играть или нет, принимаю не я. Делаю всё возможное, чтобы меня включили в состав. Нет никакой травмы. Сегодня у меня был выходной, но я всё равно тренировался, поскольку не хочу пропускать матчи».

Вот как описывает ситуацию греческий сайт Gazzetta.gr: «Можно сказать, что Марсело не сошёлся с главным тренером Мичелом, как все ожидали. Сколько бы ни предпринималось попыток, подходящей «химии» не нашлось. Трансфер такого футболиста задрал планку очень высоко. Марсело перешёл в сентябре, но дебютировал только в следующем месяце. У него возникли проблемы с подготовкой и адаптацией. Кроме того, у игрока и тренера было разное мнение о статусе Марсело и позиции на поле. Иногда Мичел выпускал бразильца на место левого вингера. Скорее всего, Марсело покинет «Олимпиакос». Его зарплата составляет € 3 млн за сезон, но на эти деньги он не играл».

В середине января Мичела спросили, когда же Марсело всё-таки выйдет на поле. «Не хочу, чтобы мой ответ был неправильно истолкован. Скажу лишь, что Марсело выйдет на поле тогда, когда мы решим, что он готов». А позднее греческие СМИ утверждали, что в скором времени стороны расторгнут контракт по взаимному согласию. Так в итоге и произошло.

Мичел — главный тренер «Олимпиакоса» Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Что пишут в Греции об уходе Марсело

Греческий журналист Костас Николакопулос объяснил в своей колонке причины неудачной игры бразильца: «Возможно, Марсело «выгорел» после множества матчей в составе «Реала». Возможно, травмы не позволяют ему играть так, как он мог бы играть. Не исключено, что он хочет перейти в более простой чемпионат, чтобы не выкладываться там по полной программе. Думаю, что неудачи Марсело кроются в менталитете. Вальбуэна перешёл в «Олимпиакос» в 35-летнем возрасте, а сейчас по-прежнему несётся вперёд и выкладывается на все 100 процентов, хотя ему уже 38. Ривалдо ушёл из «Олимпиакоса» в 35, но в тот сезон забил 17 мячей в чемпионате.

Работа Марсело с Мичелом получилась непростой. Тренер получил в своё распоряжение футболиста с громким именем, но испанец видел, что у защитника есть проблемы. Мало того, что Марсело не хватало игрового ритма, так он ещё оказался очень требовательным. Бразилец видел себя только в стартовом составе и только на привычной позиции левого защитника. Да, игрок не входил в планы тренера, поскольку тот понимал, что в нынешнем состоянии Марсело мало на что способен.

Моё мнение: Марсело мог бы принести хорошую пользу, если бы получал по 20–30 минут игрового времени. Но такой вариант предусматривал согласие самого футболиста. Марсело же видел себя ключевым игроком «Олимпиакоса», его не устраивала роль резервиста. При этом он не прикладывал много усилий, чтобы привести себя в форму. На некоторых фотографиях у защитника явно есть лишние килограммы. Но в этом трансфере были и плюсы. Переход Марсело — хороший маркетинговый ход. Он помог «Олимпиакосу» заполучить Хамеса, собрал на презентации 25 тыс. человек, а его большая армия фанатов следила за матчами греческого клуба».

Другой журналист — Александр Лотано — также отметил неважное физическое состояние игрока: «Бесславное прощание с Марсело должно послужить хорошим уроком для «Олимпиакоса». Теперь необходимо строить команду вокруг Хамеса. Марсело ни разу не показал должный уровень физической подготовки. А ведь уровень греческой лиги не идёт ни в какое сравнение с Примерой или Лигой чемпионов. Для хорошего выступления в Греции достаточно было показать часть того, что он демонстрировал в Испании.

Переход Марсело в «Олимпиакос» можно охарактеризовать как фиаско. Высокие ожидания оказались необоснованными. Сейчас лучше вкладывать средства в молодых и перспективных талантов, чем брать звёздных ветеранов, у которых уже нет ничего, кроме имени (как в случае с бразильцем). Хамес, в отличие от Марсело, доказал, что у него есть воля, желание и необходимые навыки. Колумбийцу ещё есть что предложить футболу».

Хамес Родригес — новый лидер «Олимпиакоса» Фото: olympiacos.org

Сайт Gazzetta.gr предложил читателям принять участие в опросе. В Греции существует так называемая «Большая пятёрка»: «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК, ПАОК и «Арис». Журналисты подобрали по одному провальному трансферу каждого из пяти клубов. В список вошли футболисты, у которых до переезда в Грецию был приличный опыт выступления в топ-лигах. В него вошли:

Майкл Эссьен (перешёл в «Панатинаикос» летом 2015-го);

Джолеон Лескотт (перешёл в АЕК летом 2016-го);

Синдзи Кагава (перешёл в ПАОК зимой 2021-го);

Жервиньо (перешёл в «Арис» летом 2022-го);

Марсело (перешёл в «Олимпиакос» осенью 2022-го).

В голосовании приняли участие больше 11 тыс. человек. 46% респондентов назвали худшим трансфер Марсело, 25% — Эссьена, 15% — Лескотта, 9% — Кагавы, 5% — Жервиньо.