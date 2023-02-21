В Лиге чемпионов есть теневой фаворит. Но из-за «Спартака» у него комплекс неудачника

«Наполи» проводит один из лучших сезонов в своей истории. Команда Лучано Спаллетти с 15-очковым отрывом лидирует в чемпионате Италии и несётся к первому за 33 года скудетто. В Лиге чемпионов в 1/8 финала неаполитанцам достался проходимый соперник – франкфуртский «Айнтрахт». Да, команда Оливера Гласнера – не подарок и обладатель Лиги Европы, но это не такая угроза, как «Бавария» или «Манчестер Сити». «Наполи» вполне по силам пройти в следующий раунд. Удивительно, но клуб из Неаполя ни разу в своей истории не играл в четвертьфинале главного европейского турнира. Как так получилось?

«Наполи» всего 10 раз участвовал в розыгрыше Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Впервые итальянский клуб сыграл в КЕЧ в сезоне-1987/1988, участвуя в турнире в качестве действующего победителя Серии А. Тогда соревнования проводились в формате на выбывание и состояли из двух матчей в каждом раунде. Уже в первом круге «Наполи» достался «Реал», одолевший неаполитанцев (2:0, 1:1). Итальянцы вернулись в турнир через три года, снова завоевав скудетто. Тогда «Наполи» с Марадоной в первом круге прошёл венгерский «Уйпешт» (3:0, 2:0), а затем уступил в двухматчевом противостоянии «Спартаку» (0:0; 0:0, 3:5 пен.). Красно-белые не испугались легендарного аргентинца, вышедшего на поле «Лужников» на 63-й минуте. «Спартак» дошёл до полуфинала предпоследнего розыгрыша КЕЧ, в следующей стадии пройдя «Реал», а за шаг до финала оступившись на «Марселе».

«Спартак» — «Наполи» Фото: РИА Новости

Следующего выступления в главном европейском турнире «Наполи» пришлось ждать 21 год. Клуб сыграл уже в Лиге чемпионов и занял второе место в группе ЛЧ-2011/2012 с «Баварией», «Ман Сити» и «Вильярреалом». В 1/8 финала их остановил будущий победитель – «Челси». При этом неаполитанцы были близки к проходу: в первой игре дома они выиграли 3:1, но не выстояли на «Стэмфорд Бридж», пропустив решающий гол в экстра-тайме (1:4). В сезоне-2013/2014 «Наполи» ощутил на себе историческую несправедливость: команда набрала 12 очков в группе вместе с «Арсеналом» и дортмундской «Боруссией», но не прошла в плей-офф по дополнительным показателям. Уникальный случай для Лиги чемпионов. На следующий год итальянцы не смогли преодолеть квалификацию, уступив «Атлетику» из Бильбао (1:1, 1:3).

В групповой этап «Наполи» вернулся в сезоне-2016/2017 вместе с Маурицио Сарри. В достаточно удобной группе итальянцы заняли первое место, опередив «Бенфику», «Бешикташ» и киевское «Динамо». Но в 1/8 финала путь неаполитанцев закончился: выйдя во второй раз в истории в плей-офф ЛЧ, команда снова уступила будущему победителю – «Реалу» (1:3, 1:3). Следующие два розыгрыша снова не принесли болельщикам положительных эмоций: в сезонах-2017/2018 и 2018/2019 клуб останавливался на групповой стадии. В первом случае «Наполи» пропустил вперёд «Манчестер Сити» и «Шахтёр», во втором – «ПСЖ» и «Ливерпуль». Обиднее всего фанатам неаполитанцев было после матча 6-го тура ЛЧ-2018/2019 с «Ливерпулем» (1:1) на «Энфилде»: чудо-сейв Алисона после удара Аркадиуша Милика спас англичан от вылета, оставив «Наполи» за бортом. Интересно, как бы сложилась судьба розыгрыша, если бы бразилец не спас: в итоге именно «Ливерпуль» выиграл трофей, в финале обыграв «Тоттенхэм» (2:0).

Алисон Фото: EPA\TASS

Уже через год «Наполи» снова встретился с командой Юргена Клоппа в группе ЛЧ, но на этот раз оба клуба вышли в плей-офф. В 1/8 финала команде, которую возглавлял Дженнаро Гаттузо, досталась «Барселона», уже тогда испытывавшая серьёзные проблемы. Домашний для «Наполи» матч завершился вничью (1:1), а вот ответная игра прошла спустя полгода. Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой сбился не только футбольный календарь, но и привычный ритм жизни. Во второй встрече «Барса» уверенно выиграла (3:1), лишив «Наполи» третьего в истории шанса выйти в четвертьфинал.

Неаполитанцы пропустили два розыгрыша Лиги чемпионов, но в этом сезоне вернулись и показывают прекрасный футбол. Помимо резкого забега от преследователей в Серии А, команда Спаллетти уверенно прошла группу ЛЧ, заняв первое место в борьбе с тем же «Ливерпулем», а также «Аяксом» и «Рейнджерс». Теперь Хвиче Кварацхелии и компании предстоит пробить стену 1/8 финала и одолеть «Айнтрахт». У «Наполи» отличные шансы на проход: по данным суперкомпьютера компании Opta, шансы составляют 70,8%.

Команда Спаллетти в целом считается третьим фаворитом на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов: вероятность того, что Кубок отправится в Неаполь, оценивается в 10,9%. Выше шансы только у «Баварии» (25,9%) и «Манчестер Сити» (20,6%). К слову, компьютер верит в «Наполи» больше, чем в действующего обладателя трофея – «Реал» (6,8%). Добавим, что шансы на проход итальянцев в полуфинал – 41,1%, а в финал – 22%. Да и соперники в четвертьфинале могут достаться такие, что не должны вызвать страх: потенциальные победители пар «Милан» – «Тоттенхэм», «Брюгге» – «Бенфика», «Интер» – «Порту» или «Боруссия» – «Челси» точно не пугают неаполитанцев на данный момент. Так что команда с юга Италии может сломать сразу два барьера на своём европейском пути. Звёздная атака в лице Осимхена, Кварацхелии и Лосано готова навести ужас на защиту любого европейского топ-клуба.

Шансы оставшихся участников ЛЧ на победу в турнире по версии Opta

Клуб 1/4 финала Полуфинал Финал Победа «Бавария» 69,5% 52,5% 39,3% 25,9% «Манчестер Сити» 72,5% 53,1% 34,9% 20,6% «Наполи» 70,7% 41,1% 22% 10,9% «Реал» 51% 28,3% 14,5% 6,8% «Ливерпуль» 49% 26,7% 13,3% 6,1% «Интер» 56,4% 27,5% 12,4% 5,2% «Боруссия» Д 48,4% 22,8% 9,7% 4,2% «ПСЖ» 30,5% 15,7% 7,7% 3,6% «Челси» 51,6% 22,7% 8,6% 3,4% «Порту» 43,6% 20,2% 7,9% 3% «Бенфика» 74,5% 26,2% 8,6% 2,8% «Тоттенхэм» 54,6% 20,5% 7% 2,5% «Лейпциг» 24,8% 12,1% 5,4% 2,4% «Милан» 45,4% 15,7% 4,8% 1,6% «Айнтрахт» 29,3% 10,7% 3,2% 1% «Брюгге» 25,5% 4,3% 0,5% 0,1%

Итальянских команд не было в полуфинале Лиги чемпионов с 2018 года: тогда всех удивила «Рома», чуть не выбившая в итоге «Ливерпуль» (2:5, 4:2). «Наполи» по силам повторить подвиг римлян или даже зайти дальше. Позволяет и отрыв от конкурентов в чемпионате Италии: в некоторых встречах можно серьёзно ротировать состав, дав отдых главным футболистам. Ждём подвигов от Хвичи и Спаллетти.