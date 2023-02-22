Первый матч после рестарта сезона был мучением для Карпина. Тренера спасли игроки сборной

В первом официальном матче после рестарта сезона в России сыграла команда главного тренера сборной. Вообще, именно встречу коллективов Валерия Карпина и Виктора Гончаренко можно было назвать центральной в четвертьфинале Кубка России. Ведь осенью «Ростов» с «Уралом» были очень хороши в РПЛ. Есть взять последние 10 туров чемпионата, то ростовчане по набранным очкам уступали лишь «Зениту», а екатеринбуржцы – только этому дуэту.

Сегодня Карпин с Гончаренко сыграли фактическими оптимальными составами. Разве что у «Ростова» в атаке вместо форварда сборной Николая Комличенко вышел кубковый бомбардир Егор Голенков (лидировал в гонке снайперов турнира с пятью голами), а у «Урала» отсутствовал травмированный Юрий Газинский. Новичков не было, потому что ростовчане и екатеринбуржцы никого не подписали в зимнее окно.

«Ростов», как обычно, начал с высокого прессинга, но пропустил быстрый гол. «Урал» впервые подошёл к штрафной хозяев на четвёртой минуте и сразу заработал пенальти. Даниэль Мишкич забрал подбор, после чего мяч попал в высоко поднятую руку белорусского опорника ростовчан Александра Селявы. 11-й метровый, казалось бы, не вызывал никаких сомнений, тем не менее судьи на VAR почему-то очень долго проверяли момент. Возможно, их заинтересовало какое-то единоборство в ходе эпизода. Так или иначе пауза не помешала Алексею Каштанову забить с «точки». Нападающий «Урала» пробил влево от себя, а Сергей Песьяков прыгнул влево от себя – поэтому мяч и перчатки голкипера не встретились друг с другом.

Счёт вынуждал команду Карпина продолжать наступать, но у ростовчан было мало хороших коллективных ходов в атаке. Отчасти мешало поле, чьё качество в минусовую температуру оставляло желать лучшего. А вот «Уралу», судя по игре, газон мешал меньше: гости лучше реализовывали план своего тренера на матч, нежели хозяева. Вообще, с точки зрения динамики и единоборств игра получалась достаточно интересной, насыщенной.

Стандарты «Урала» даже в отсутствие Газинского были опасными. Когда есть такой мастер подач, как Лазар Ранджелович, можно сделать этот элемент игры одним из главных своих оружий. Запомнился момент, когда выкупленный у «Спартака» Фаниль Сунгатулин бил с подбора после стандарта – мяч, лёжа на земле, почти на линии ворот остановил Александр Сильянов. Надо заметить, команда Гончаренко нередко выигрывала подборы на чужой половине.

Очевидно, будучи недовольным тем, как играла команда до перерыва, Карпин во втором тайме выпустил Комличенко. Причём не вместо Голенкова, а в дополнение к нему. Это давало возможность «Ростову» упростить игру, делать больше подач на высоких, крепких центрфорвардов. У ворот «Урала» стало жарче. Комличенко впервые пробил через минуту после своего появления на поле, а вскоре после этого упал в штрафной, почувствовав касание со стороны Эммерсона. Но судьи уже не верят нападающему сборной России. Вот и в этот раз было похоже на нырок – видеоассистенты поддержали решение работавшего в поле Евгения Кукуляка.

Комличенко и без этого эпизода несколько раз серьёзно досталось от Эммерсона, но на 67-й минуте центрфорвард взял реванш у центрального защитника «Урала». Вот тут Николай сыграл классно, сравняв счёт. Игроки группы обороны уральцев вроде бы расставились, чтобы «Ростов» не провёл атаку на скорости, однако Даниил Уткин гениально исполнил передачу. Комличенко ждал заброса от центрхава, отклеился от Эммерсона и, избежав офсайда, забил ударом в упор. В который уже раз сработала связка Уткин – Комличенко!

Страсти в игре накалились, дело дошло до серьёзной стычки. Тут же вспомнился кубковый матч «Зенит» – «Спартак», но в Ростове не нашлось того, кто на эмоциях, как Родригао, нанёс бы первый удар ногой. Кое-как судьи и представители клубов погасили конфликт. К слову, очень заведённым с самого начала выглядел Эрик Бикфалви: он и чужим «втыкал», и своим претензии предъявлял (например, пару раз что-то выговаривал Ранджеловичу). Хотя опытный игрок должен лучше контролировать себя.

«Ростов» во втором тайме сыграл лучше, чем в первом. А в бодрой концовке вырвать победу могли и ростовчане, и уральцы: Александр Юшин вылетал один на один с Песьяковым, а Кирилл Щетинин попал в штангу. В итоге хозяева в полтора раза уступили по ударам – 10:15, так что скорее Карпин доволен результатом, нежели Гончаренко, а решится всё в ответной игре в Екатеринбурге.