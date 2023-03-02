В Европе новая звезда. После ЧМ-2022 карьера Адейеми кардинально изменилась

Карим Адейеми — на первых полосах газет. 21-летний форвард забивает четвёртый матч подряд. Оформил сумасшедший гол-забег в ворота «Челси» в Лиге чемпионов, забил пяткой «Герте» и отдал ассист, за секунды до этого дернув мышцу. Потом его даже заменили, а травма оказалась понятной — три недели восстановления. Ещё Карим разогнался до 36,7 км/ч и побил рекорд Бундеслиги за всю историю. Сумасшедший месяц!

Но начиналось все печально. Адейеми летом стал четвёртой самой дорогой покупкой «Боруссии» в истории — € 30 млн. Ожидалось, что играть форвард будет соответствующе, но всё пошло не так: блёклое начало, затем травма, потом ещё пару матчей Карим набирал форму… В итоге только перед самым началом ЧМ-2022 парень немного адаптировался. Но всё равно чувствовалось, что Адейеми не в своей тарелке: только два гола, не так много созданных моментов, пассивная игра в прессинге, слабые действия без мяча.

Карим Адейеми Фото: Stuart Franklin/Getty Images

На чемпионат мира Карим поехал в статусе одного из самых неудачных переходов лиги и просидел весь турнир в запасе. Но потом его будто подменили. Адейеми набрал форму, стал решать важные эпизоды и забивать даже в таких ситуациях, где не каждый сможет. Чувствовалось, что многое изменилось: роль в команде, настрой.

Эдин Терзич дал Адейеми свободу — и игра пошла

«Боруссия» ещё до начала сезона потеряла ключевого игрока в атаке — Аллера — у него внезапно обнаружили рак яичка. Очевидно, что вылет сказался на изначальном плане тренера — он лишился главного форварда, которого наигрывал на предсезонке. Всю первую половину сезона Терзич тасовал оставшихся игроков группы атаки, меняя их роли и пытаясь подобрать лучшую комбинацию. И Мален, и Адейеми, и Мукоко могли играть что слева, что справа, что в центре — оставалось понять, кому где будет удобнее или, возможно, что кто-то не подходит вообще для стартового состава. Эту загадку постепенно и решал Эдин Терзич.

Так, на позиции форварда оказывался и Мукоко, и Модест, и Мален, и Адейеми; под нападающим стабильно действовал Беллингем, а на флангах выбор был огромен. Карима главный тренер видел исключительно справа.

В этом и была проблема. Адейеми — очень скоростной игрок, он всегда ищет свободу и возможность пробить. На правом фланге Карим не получал ни пространства, ни возможности убежать, ни шанса сместиться в центр — правше с правого фланга последнее выполнять неудобно. Немец играл в подыгрыше, помогал развивать атаки. Но это была не его роль.

После чемпионата мира вернулся Аллер, и игра перестроилась: Адейеми ушёл налево, а правый фланг отдали Брандту — как раз подходящему под роль разыгрывающего. Слева Карим получил намного больше возможностей: этот фланг у Дортмунда намного свободнее. Да и рисунок игры стал понятнее.

Карим Адейеми Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Но не стоит умалять заслуг самого Карима — он тоже уже привык к уровню лиги, решил проблему адаптации, нашёл «химию» с партнёрами. Осталась лишь одна неприятная деталь — травмы (в этом сезоне Адейеми пропустил уже 37 дней из-за трёх повреждений).