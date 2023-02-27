Чёрный день для олимпийских чемпионов. Как «Спартак» и «Локо» собрали 103 тысячи зрителей

Соперничество «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России – совсем не то же самое, что соперничество в чемпионате страны. Это территория железнодорожников. Красно-зелёные выигрывали кубковый трофей девять раз (российский рекорд), а красно-белые только четырежды.

Вообще, у «Спартака» и «Локо» есть своя интересная история противостояний в Кубке России. Только в финалах эти команды встречались трижды. Последний, в 1998-м, выиграли красно-белые (1:0). А вот двумя годами ранее победили железнодорожники (3:2). Однако ни один матч между «Спартаком» и «Локо» не собирал столько болельщиков, сколько их первый кубковый финал – 103 тысячи человек!

В союзные времена железнодорожники не были настолько успешны в Кубке страны, как в российской истории. Тем не менее именно красно-зелёные первыми выиграли этот трофей в 1936 году. А в следующий раз вышли в финал в 1957-м, где их поджидал как раз «Спартак». Тот матч в «Лужниках» (тогда БСА имени Ленина), состоявшийся 26 октября, и собрал невероятную по сегодняшним меркам аудиторию – 103 тысячи зрителей. Любители футбола заполнили стадион до отказа.

На финише сезона-1957 красно-белые и железнодорожники не боролись за чемпионство. Золото с отрывом выиграло московское «Динамо», команда Николая Гуляева («Спартак») финишировала третьей, а команда Бориса Аркадьева – четвёртой. Впрочем, на момент встречи в Кубке СССР «Локомотив» опережал в чемпионате своего соперника по финалу на три очка. Так что если кто и был фаворитом дерби, то, наверное, красно-зелёные.

При этом в составе «Спартака» играли семь футболистов сборной страны – капитан Игорь Нетто, Никита Симонян, Михаил Огоньков, Анатолий Исаев, Анатолий Ильин, Анатолий Маслёнкин, Алексей Парамонов. А у «Локомотива» был лишь один кандидат в национальную команду – Юрий Ковалёв. Да и тот свой единственный матч со сборной Польши провёл в ноябре 1957-го, то есть уже после кубкового финала.

«Локомотив» — обладатель Кубка СССР 1957 года Фото: РИА Новости

Ворота «Локомотива» защищал будущая легенда «Спартака» Владимир Маслаченко. В 1957-м он проводил свой первый сезон в составе железнодорожников, в 21 год уже рассматривался как претендент на попадание в сборную СССР. Спустя десятилетия Маслаченко в интервью для пресс-службы «Локо» вспоминал, каким трудным для его команды было начало матча:

«В первые 15 минут «Спартак» нас подхватил так, что мы не знали, как выбежать из нашей штрафной площади. Поработать в защите пришлось хавбекам, оттянулись назад инсайды. Впереди где-то маячили только фланги атаки и Виктор Соколов. Но, в конце концов, мы эту пружину разжали и забили мяч».

«Локомотив» вышел вперёд на 19-й минуте. Голевая атака получилась красивой, выглядела как классическая спартаковская комбинация. Нападающий Соколов получил мяч перед штрафной, разыграл «двоечку» с Виктором Ворошиловым и как будто сделал пас на пустые ворота – дальнюю штангу замкнул Валентин Бубукин. Вот только у Соколова на самом деле не получился точный удар. Повезло, что партнёр не выключился из эпизода.

«Моментов у нас больше было – мы были сильнее «Спартака», – вспоминал, в свою очередь, Соколов. – Я больше всех забивал, а мне старались помогать полузащитники. Особенно Виктор Ворошилов. Бубукин за счёт меня финтил, я за счёт него километры лишние набегал… Вот такая была система. Когда забивали гол, я сделал шаг влево. Маслёнкин – сюда же. И я на встречном движении шагнул в коридор. Ворошилов вовремя дал мяч. Я подправил один раз и бил в дальний угол. Но не попал. А в это время Бубукин – молодец – замыкал и забил гол».

Эмоции накалялись. Например, нападающий «Спартака» Сергей Сальников получил жёлтую карточку за попытку ударить соперника головой. Возможно, красно-белые теряли контроль над собой из-за того, что игра перестала даваться команде. «Локомотив» завладел инициативой. У Валентина Ивакина – спартаковского коллеги Маслаченко – работы стало побольше.

Команда Аркадьева была ближе ко второму голу, нежели спартаковцы к спасению. Железнодорожники попали в штангу, а на 65-й минуте известнейший советский судья Николай Латышев назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой. Но Ворошилов проиграл дуэль вратарю Ивакину. Перед этим «Спартак» остался вдесятером: Исаев травмировался, а единственную разрешённую в то время замену тренер команды использовал ещё в перерыве. Когда же и Ильин (автор победного гола на Олимпиаде-1956) получил повреждение – покинул поле, а потом вернулся и доигрывал на одной ноге – команда Гуляева фактически сдалась. Хотя один шанс незадолго до финального свистка спартаковцам выпал: Маслаченко парировал неожиданный удар Симоняна.

Это была вторая и последняя победа «Локомотива» в Кубке СССР.

«Нужно прямо сказать, что железнодорожники в финальном матче играли и быстрее, и слаженнее, чем спартаковцы, – признал тренер Гуляев. – Наши футболисты не смогли выдержать жёсткой борьбы, которую навязали нам защитники локомотивцев. Мы рассчитывали на активную игру наших флангов, где выступали Мозер и Ильин. Однако они сыграли очень слабо, и наши расчёты на быстрые и стремительные проходы вглубь обороны противника и прострельные передачи не оправдались. Мне думается, что на игре команды сказалось отсутствие Татушина».

Борис Татушин – ещё один игрок сборной СССР в составе «Спартака». И 1 из 10 победителей Олимпиады-1956, выступавших за красно-белых. Но «Локомотив», не обладавший такими громкими именами, доказал в кубковом финале, что хорошо подготовленная команда превосходит набор звёзд.

«У нас был состав, может быть, по другим качествам посильнее, чем спартаковский, – говорил Маслаченко. – Этим и объясняется наша победа».