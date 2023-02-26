Сульшеру — 50 лет! Чем занимается легенда «МЮ» после увольнения из клуба?

Сегодня, 26 февраля, 50-летний юбилей празднует легендарный форвард «Манчестер Юнайтед», позже ставший главным тренером клуба – Уле-Гуннар Сульшер. Команда, с которой связана наибольшая часть карьеры норвежца, может подарить ему на день рождения победу в Кубке лиги. В финале манкунианцев ждёт встреча с «Ньюкаслом».

Сульшер и сам мог выиграть с «МЮ» пару трофеев, но так и не смог добраться до них (брал серебро АПЛ и выходил в финал Лиги Европы). Руководство уволило тренера в ноябре 2021 года. А как затем сложилась судьба Уле? Чем он занимается более года без работы на высшем уровне?

Сульшер расстался с «МЮ» 21 ноября 2021 года. В своём прощальном заявлении он сообщил о надежде, что клуб под его руководством стал лучше, чем до его прихода: «Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел здесь добиться. Для болельщиков, игроков, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг — боролись за победу в Премьер-лиге, выигрывали трофеи. Очень, очень горжусь, оглядываясь назад. Сначала ты был игроком, потом тренером резервной команды, затем следующая работа, та единственная мечта и что ещё не было сделано, — это управлять клубом, и теперь я это сделал. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести «МЮ» вперёд, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда пришёл», – отмечал Уле.

Однако Сульшер не остался без «финансовой подушки»: за разрыв контракта норвежский специалист получил € 8,4 млн. По сведениям Goal, его тренерский штаб получил за разрывы соглашений в общей сложности € 3,6 млн на всех. С такими деньгами Сульшер мог не спешить хвататься за первую работу, а спокойно проанализировать период в «Юнайтед». А ещё он получил возможность ходить под парусом в появившееся свободное время и побыть с семьёй.

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Julian Finney/Getty Images

Слухи о возобновлении тренерской карьеры норвежцем начали появляться уже в мае 2022 года. Как сообщал Daily Mail, Сульшер получил несколько предложений от европейских клубов. Его даже отправляли в женскую сборную Норвегии, которая провалилась на Евро-2022. И это не просто вброс – наверняка разговоры с тренером реально велись. Всё дело в том, что дочь Сульшера – футболистка «Манчестер Юнайтед», так что Уле хорошо знаком с женским футболом. Например, в начале 2022 года, уже после увольнения, он приходил поддержать её на один из матчей клуба в рамках четвёртого раунда женского Кубка Англии. Карна Сульшер находится в системе «Юнайтед» с 2019-го. В игре с «Бриджуотер Юнайтед», на которой присутствовал её отец, она появилась на поле за три минуты до окончания основного времени под аплодисменты гостевых болельщиков. Уле и его супруга – Силье – были счастливы. Затем Сульшер был замечен на игре дочери в рамках английской Суперлиги с «Бирмингемом». Так что норвежец регулярно следит за успехами ребёнка.

Карна Сульшер Фото: Getty Images

В сентябре 2022 года появилась громкая новость: форвард «МЮ» Антони Марсьяль раскритиковал Сульшера за период совместной работы в клубе. «Я регулярно играл с травмами. Люди этого не знают, но я не мог нормально ускоряться в течение четырёх месяцев после ковидного сезона. Тренер говорил, что я ему нужен, поэтому я играю. Но, учитывая мою игру, если я не могу разогнаться, всё становится очень сложно. И я попал под огонь. Тренер ни разу не удосужился рассказать обо всём этом в СМИ. Очевидно, в итоге я получил серьёзную травму, и когда вернулся, то больше не играл. Я воспринял это очень тяжело, у меня было ощущение несправедливости: тебя просят пожертвовать собой ради команды, а потом тебя убирают. Для меня это почти предательство», – жаловался француз. Сульшер никак не отреагировал на критику со стороны игрока. Марсьяль – единственный футболист «МЮ», публично выразивший недовольство норвежцем, хотя многие из футболистов были недовольны тактикой под руководством Уле в конце его работы в клубе.

В этом же месяце появилась информация о возобновлении Сульшером тренерской карьеры. Нет, вы ничего не пропустили, просто норвежец возглавил молодёжную команду «Кристиансуде», за которую выступает 14-летний сын Уле – Элайджа. Вместе с тренером Пером Магне Хальсом Сульшер привёл команду к победе в одном из турниров. В ноябре к Уле в гости в Норвегию прилетел старый друг – Рой Кин. Ирландец порадовал местных болельщиков, придя на матч «Кристиансуде».

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Из личного архива Сульшера

В декабре 2022 года стало известно, что Сульшер устал отдыхать и хочет вернуться к работе. Как сообщает The Athletic, для анализа периода работы в «МЮ» Уле посмотрел все 168 матчей, в которых он руководил командой. Неизвестно, в каком моральном состоянии норвежец находился после просмотра, но такое рвение к рефлексии можно назвать похвальным. Несмотря на то что Сульшер не выиграл ни одного трофея с «МЮ», период его работы в клубе точно нельзя назвать провальным. Под его руководством команда выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов и добиралась до финала Лиги Европы, а также занимала второе и третье места в АПЛ.

Совсем недавно Сульшер поучаствовал в записи подкаста Kings of Europe журналиста Джеймса Ричардсона, в котором рассказал необычную информацию: оказывается, в детстве Уле болел за злейшего врага «МЮ» – «Ливерпуль». Необычное признание от легенды «Юнайтед».

Уле-Гуннар Сульшер экс-тренер «Манчестер Юнайтед» «Должно быть, это исходило от окружающей ситуации, потому что если вы следили за футболом тогда, то знали, что «Ливерпуль» был лучшей командой 80-х. У них были Кенни Далглиш, Иан Раш и остальные. Так что да, я следил за «Ливерпулем». Я был одним из тех, кто поддерживал их, потому что они выигрывали всё».

Интересно поразмышлять, где Сульшер окажется в качестве тренера в следующий раз. Не исключено, что это будет неплохая команда из топ-5 лиг Европы. Место в родном «МЮ» пока что занято: там со своей работой отлично справляется Эрик тен Хаг. В любом случае к 50 годам Сульшер может не жалеть о том, как прошла его футбольная карьера.