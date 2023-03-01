«В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба дал первое интервью после отъезда из «Зенита», неудачи в Турции и возвращения в РПЛ. 34-летний футболист пришёл в гости на YouTube-канал журналиста Нобеля Арустамяна и эмоционально ответил на вопросы про отношения с Валерием Карпиным и Сергеем Семаком, игру за сборную России, а также про курс «Зенита» на бразильцев. Мы собрали самые яркие цитаты из интервью с Дзюбой.

Про конфликт с Карпиным и игру за сборную

– Тренер Карпин и Дзюба — это не Россия и сборная. Сборная России — что-то большее. Не должно быть что-то личностное, мы уже это обсуждали… Возможно, вы увидели бы меня в игре с Польшей. 99%. Думаю, в решающих матчах, когда всё бы стояло на кону, Карпин позвал бы меня. Я бы приехал и бился, сражался за свою страну. Потому что это моя страна – нет ничего лучше, чем играть за сборную своей страны. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам, когда у тебя сердце замирает. И мне всё равно, кто тренер и как он ко мне относится. Если я заслуживаю и он вызовет меня — приеду и буду играть. А что он там обо мне думает — без проблем. Я не какая-то принцесса — нравится, не нравится. Меня не надо любить. Я знаю, кто я. Мне не надо ни к кому ходить и доказывать

Конфликт с Карпиным уже давно исчерпан. Когда-то был давно. Когда он был в Армавире, был эпизод, когда мы чуть не подрались с ним. Но это было очень давно. Это было в гостинице Ritz давно. Много писали об этом.

Напряжённость сейчас исходит не от меня, клянусь. Могу зафиксировать, что, когда мы с ним разговаривали минут 70–80, я искренне, с чистым сердцем пришёл на разговор, что всё зарыто и на всё готов ради сборной. Это был мой единственный посыл. Услышал он меня тогда или нет, не знаю. Я был красноречив и убедителен. Ушёл с нашего разговора довольный.

Валерий Карпин и Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас не думаю, что есть нужда во мне. Он же сейчас всех подряд вызывает в сборную. Всех подряд, но не Дзюбу? Я так понимаю, сейчас вызывают только игроков до 30 лет. Это его право. Мне была ближе позиция Станислава Саламовича [Черчесова]. Чтобы попасть в сборную, нужно это заслужить. И при Капелло то же самое было. Чтобы в сборную попасть, нужно не три-четыре тура мимолётно проявить себя, а не как у нас два-три раза по мячу попал. Если вы играете и выходите, то обязаны сделать всё, чтобы выигрывать. А не говорить: «Это товарищеская игра, а эта ненужная». Для чего вы тогда собрались? Если вся общественность смотрит, так будьте любезны выиграть любой матч. Хоть со сборной Камбоджи, хоть со сборной мира. Умрите, но попытайтесь выиграть. Да, я тоже со сборной проигрывал, мы не Франция. Но если вы выходите в майке команды, так отдайтесь полностью. В этом и проблема. Зовут всех подряд, они ещё и не выигрывают, а потом говорят, что это товарищеская игра. Меня это злит. То, что меня не вызвали – я спокоен. Но на это безволие смотреть мне не нравится.

Дзюба будет вызван в сборную при Карпине? Это его надо спрашивать, я откуда знаю, что у него в голове. Может, он там видит вообще других людей. Что-что, а в футболе Карпин хорошо разбирается. Он должен понимать, кто в порядке, а кто нет. Я не знаю, по каким причинам он меня не вызывает. Сейчас я сидел в «Адане» в запасе, с чего он должен был меня вызывать? А до этого он вызывал меня несколько раз. В одном случае у меня не получилось приехать по семейным обстоятельствам. Может, у него какая-то неприязнь ко мне осталась. Честно, мне вообще всё равно. Если он меня вызовет, то я приеду как боевая единица».

Кому принципиальнее забить: «Спартаку» или «Зениту»?

— Хороший вопрос, сейчас, наверное, мне интересно забить и тем, и тем. Банальный ответ? Но я не могу сейчас ответить. Мне хочется забить «Зениту», конечно, интересно сыграть против многих бывших партнёров. Но у меня также не отпало желание «Спартаку» забивать, поэтому не могу выбрать. Я хочу всем забивать, потому что многие меня пытаются списать со счетов, посмотрим.

Про обсуждение контракта с «Зенитом» и отношение к курсу клуба на бразильцев

— «Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. Ну там, что «ты на это же не согласишься…». У меня никаких обид, сразу, чтобы понимать, я прекрасно со всеми разошёлся. Кого-то понял, кого-то — нет. С Алексеем Борисовичем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период. Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Прекрасно к ребятам отношусь. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому своё.

Про последний разговор с Семаком

— Мы с ним даже не разговаривали по сей день. Не общаемся. У нас нет никакого конфликта, просто не разговариваем — и всё. Он не захотел подойти, избегал нас с Оздоевым в последнее время. Ему, наверное, неудобно было нам в лицо сказать, что он сам не решает, кто останется, а кто нет. Он свои пожелания говорит, но не думаю, что он последний, кто говорит «да-да, нет-нет». Последний разговор? Такого не было. Сергей Богданович избегает подобных разговоров.

Артём Дзюба и Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Про отношения с Манчини

— Ему было всё равно на футболистов, он не всех знал. Он чем больше новых приведёт – тем и лучше. И ушёл через год, а «Зенит» занял пятое место. Нормально это? Получается, кто плохой: Манчини или Дзюба? Дзюба ушёл в Тулу.

Никакого конфликта не было, просто с какого-то момента он невзлюбил меня. Манчини почти всех убрать хотел: Шатова, меня, Кержакова, Анюкова. Он всех пытался убрать, кого мог. Ему не нравился никто в принципе. Он и не знал никого, ему было неинтересно. Он боялся, что моё влияние на команду выше его? Да не может быть такого. Тренеру, у которого есть характер, своё «я», я, наоборот, в помощь. Я только за: не ставлю состав, не выбираю тактику. Я игрок, который никак не баламутит. А он просто нас всех невзлюбил. Мы тренировались, доказывали, а меня звали в «Краснодар» тогда, уже хотел уйти. Но потом он говорит: «Докажи», я на каждой тренировке убивался, на первом месте. А потом он бац тебя – и не ставит. Потом понимаешь, что тебя просто используют и не берут на сбор. Конфликта не было, тебя просто вырезали из команды. Нас не взяли на сбор. «Всё, хорошо, спасибо, можно уйти?» — «Нет, нельзя». И потом началась эпопея с непонятными людьми, в том числе с Малафеевым смешным (спортивный директор «Зенита» в 2018 году. – Прим. «Чемпионата»). Реально позорище.

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Про слитое видео

— Как слитое видео повлияло на мою жизнь? Было очень тяжело и больно в первом матче после этого, с «Краснодаром». Когда бил пенальти – «Вираж» начал освистывать. В том моменте мне прям стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда борется за чемпионство, а вы пытаетесь добить человека… Это очень некрасиво. У меня даже в моменте мысль проскочила: «Не забью – да и хрен с ним, если вы так хотите!» Всё это было очень неприятно.

Потом, честно говоря, я как-то стал к этому спокойно и со смехом относиться. Стали случаться всякие истории. Ты идёшь, а на тебя женщины и девушки смотрят, взглядом раздевают. Это было забавно. Ты идёшь и думаешь: «Это же я должен был раздевать вас взглядом, а не наоборот!» Девчонка говорит: «Ну привет!» И ты понимаешь, что она видео видела. И вообще все видели. Популярности мне это добавило.

Женского внимания добавилось и, к моему огромному сожалению, мужского тоже. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но увы и ах! Я не ваш, парни!

Про отношение к России и Владимиру Путину

— Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История рассудит всё глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже этого не скрываю. За свою страну. И верю, что всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

Владимир Путин и Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Сам анализировать? Это долгий разговор. Мы можем беседовать уже нефутбольно. Но глобально: я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нет вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько каких-то мифических созданий появляется, небинарных личностей, ещё что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла! Горжусь этим очень сильно, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет — в нашей стране мужчина с женщиной. Родители — папа и мама. Ценности — семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится.

Про хейт фанатов

— В Питере жил семь лет и не встретил ни одного из активных болельщиков, кто подошёл бы ко мне и что-то сказал. С одним-двумя ребятами разговаривал, когда мы выиграли первое чемпионство в «Зените». На награждении сидели я, Ракицкий, а с нами — два парня с «Виража». Вся их обида и посыл были о том, что я — воспитанник «Спартака». Не может воспитанник «Спартака» здесь играть. Вот в этом их ненависть.

А я горжусь, что являюсь воспитанником «Спартака»! Что в этом такого? Если бы не был воспитанником «Спартака», то не стал бы тем Дзюбой, которым являюсь сейчас. Там мне заложили понятия футбола, культуру паса. Как я могу отрекаться? За что меня можно не любить? С первого дня в «Зените» мой посыл: «Не надо меня любить, восхвалять. Относитесь ко мне справедливо. Если я хорошо играю за вас — цените». Это не весь «Вираж», а кучка — 50-100 человек, которые всегда были против меня и вели себя некрасиво по отношению ко мне. Это их право. Весь остальной стадион любил и обожал меня.

А в чём посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать? Когда были разные ситуации, они всякий раз от меня отворачивались, а потом: «Ой, ты же наш воспитанник!» Назовёшь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и всё. Добрый вечер. Ни одного… Все, все ушли вот так. Это проблема «Спартака», болельщиков: своих надо любить. Им проще взять условного Квинси (Промеса. – Прим. «Чемпионата») и любить его, чем своего. Я тоже столкнулся с тем, что выигрывают иностранцы, а проигрывают россияне. И это классика!

Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мне не нужна любовь болельщиков, честно. У меня есть группа людей, которых я уважаю и чье мнение мне важно. Даже они меня могут не любить, но какие-то вещи я могу услышать. А общий посыл негатива и грязи — меня не касается. Они ругаются, выплескивают свои эмоции. Может, у них что-то плохо в семье?

Про работу с Эмери

— Для меня про Эмери всё понятно стало, когда он ушёл из «Спартака» и прислал Макгиди сообщение «**** you». Нормальный тренер напишет это игроку? Странно как-то. Самое смешное, что Макгиди написал ему в ответ то же самое. Если бы я настраивал против него всех, то не ляпнул эту крылатую фразу про «тренеришку». Я психанул, что мы проиграли 1:5 «Динамо», а он зашёл и говорит: «Всё нормально, все молодцы». Меня это взбесило. Я думал, что он влетит и будет орать, визжать.

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Эмери – тренер или тренеришка? Я никогда не говорил, что Эмери – плохой тренер. В «Спартаке» он поплыл в моменте, к нему даже ходил психиатр. Он очень странный и специфический человек. В испанских командах, не грандах, ему нормально. А в «ПСЖ» он не прижился, в Англии – не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжёлый человек. Он сумасшедший фанат своего дела. Но его недолюбливали в команде, его специфику.

Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает там — и всё. Мы не сравниваем с Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ тренеров. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка». Но в любом случае, как он себя вёл в «Спартаке», так нельзя.

Про разрыв контракта с «Адана Демирспор»

— Когда понял, что пора уходить? В какой-то момент у меня произошёл щелчок, что всё. Наверное, это было после того, как я пропустил третью или четвёртую игру. Несколько раз говорил с Монтеллой (главный тренер «Аданы». — Прим. «Чемпионата») и всё время слышал, что я топ, что всё получится, но снова не попадал в состав. В ситуации с Турцией у меня было в голове два сценария. Первый: я смогу забивать, докажу, что настоящий бомбардир и могу играть не только в России. Второй сценарий, что я не смогу себя проявить, буду играть плохо, мало забивать, то есть «обкакаюсь» именно сам. Но произошёл третий сценарий, которого я вообще не ожидал — что мне даже шанса не дадут. Мне даже не дали «обкакаться» самому.

Я был одним из самых высокооплачиваемых игроков для них, начал неплохо, учитывая, что не играл три месяца, а потом — просто без шансов. Почему? Я до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос.

Про контракт с «Локо» до лета и продолжение карьеры

— Не загадываю далеко. Сейчас я в «Локомотиве». Моя задача – максимально помочь команде избежать стыков и подняться как можно выше. Создать хорошую атмосферу, помочь максимально Михалычу (Галактионову, главному тренеру «Локо». – Прим. «Чемпионата»). Вот и всё. Дальше будем думать. Зачем мне фантазировать, сейчас не время. Скорее буду играть как Ибрагимович до 41 года, чем летом закончу карьеру.