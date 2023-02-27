Дзюба хотел навредить «Зениту» в Кубке России. Но уникальный трансфер не состоялся

А цель Артёма всё еще реальна: с бывшей командой он может пересечься дважды.

Во время матча «Спартак» – «Локомотив» Георгий Черданцев выдал удивительный инсайд. По его словам, ему рассказали это в Ульяновске, где он комментировал Кубок России. Оказывается, Артём Дзюба мог подписать контракт с местной «Волгой» на один матч, чтобы сыграть с «Зенитом». Якобы этот вариант существовал на уровне идеи, но потом логичным образом сорвался.

Слова Черданцева подтвердил пресс-атташе «Волги» Олег Савинов в комментарии для «СЭ».

«Была договорённость и переговоры о том, что Дзюба может сыграть за «Волгу» в матче Кубка России с «Зенитом». Джентльменское соглашение на уровне руководства было. Это исключительно на один матч. История из серии Павлюченко и «Уфы». Если бы мы играли, например, с «Торпедо», то, наверное, даже не было бы переговоров. Это была просто красивая история», – сказал он.

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Получается, переговоры могли запуститься ещё в декабре. Ведь именно тогда состоялась жеребьёвка Кубка, а Ульяновску выпал матч с «Зенитом». И для «Волги» это точно было супершагом с точки зрения маркетинга и популяризации клуба. Весь январь форвард был без контракта и наверняка приближал эту возможность. Но 9 февраля всё же подписал соглашение с «Локомотивом».

Теперь Артём сыграет с «Зенитом» либо 9 апреля в РПЛ, либо может пересечься в Кубке России. «Локо» один из претендентов на то, чтобы сыграть с действующим чемпионом. Это стало возможно из-за поражения от «Спартака», теперь команда Михаила Галактионова опустилась в Путь Регионов, где как раз играют СБГ.

Дзюба точно очень ждёт этот матч. И наверняка будет сверхмотивирован.