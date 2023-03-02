Звезду АПЛ прижали за серьёзный проступок. Про карьеру в сборной Англии можно забыть?

Форварду «Брентфорда» Айвану Тони грозит длительная дисквалификация. Нападающий сборной Англии признал себя виновным в нарушении регламента о ставках. В период с февраля 2017-го по январь 2021-го игрок совершил 262 нарушения. Теперь главная звезда «Брентфорда» и потенциальный кандидат на попадание в состав сборной Англии на матчи отбора к Евро-2024 может надолго остаться без футбола. Рассказываем, что грозит спортсмену.

Насколько дисквалифицируют Айвана Тони?

Расследование в отношении Тони началось почти 10 месяцев назад. В ноябре 2022 года нападающему предъявили обвинения в 232 предполагаемых нарушениях правил ставок, а через месяц было выдвинуто ещё 30 обвинений. Футбольная ассоциация Англии оценивает эти правонарушения в каждом конкретном случае, поэтому любые предыдущие примеры нарушения игроками правил ставок, как ожидается, не окажут прямого влияния на суровость наказания, которое может получить Айван.

По информации Sky Sports News, англичанину грозит дисквалификация не менее чем на шесть месяцев, если будет установлено, что он делал ставки на собственную команду. В рассматриваемый период форвард играл за «Сканторп», «Уиган», «Питерборо» и «Брентфорд». Сейчас Тони, его адвокат и его представители обсуждают каждое отдельное нарушение с юридическими представителями Футбольной ассоциации Англии и «Брентфордом». Как пишет Daily Mail, нападающий собирается оспорить несколько предъявленных обвинений.

Айван Тони в «Брентфорде» в этом сезоне Фото: Shaun Botterill/Getty Image

По информации The Sun, официальная дисциплинарная комиссия Футбольной ассоциации Англии по этому делу будет проведена в течение нескольких недель, что позволит Тони начать отбывать наказание до конца этого сезона, поэтому ему зачтутся июнь и июль, когда матчи чемпионата не проводятся.

Как играет Айван Тони?

Нападающий «Брентфорда» – третий бомбардир АПЛ прямо сейчас. Он делит третье место с Маркусом Рашфордом (по 14 голов). При этом Айван сыграл на три матча меньше форварда «Манчестер Юнайтед», а вдобавок сделал три ассиста. Что касается выступлений за сборную Англии, то в сентябре 2022 года Тони впервые получил вызов в национальную команду. Он остался в запасе в игре с Германией в Лиге наций и не поехал на ЧМ-2022 в Катаре. Учитывая результативность, форвард должен был быть в составе сборной Англии на матчи отбора Евро-2024, но из-за сложившейся ситуации игрок рискует пропустить все встречи квалификации.

Айван Тони в «Брентфорде» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Кого уже дисквалифицировали за нарушение правил ставок?

В 2020 году Киран Триппьер был отстранён на 10 недель от футбола и оштрафован на £ 70 тысяч. Годом ранее защитник сказал своему другу сделать ставку перед своим переходом из «Тоттенхэма» в «Атлетико». В 2016 году игрок «Бёрнли» Джои Бартон получил дисквалификацию на полтора года (в итоге бан сократили до пяти месяцев), что положило конец его карьере. В течение 10 лет он сделал 1260 ставок. Вместо того чтобы оспорить решение, он закончил с футболом.

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж тоже попался. В 2018 году он был отстранён на четыре месяца, так как его признали виновным в передаче информации, касающейся его трансфера. Форвард получил штраф в размере £ 150 тысяч, а «Трабзонспор» расторг с ним контракт.