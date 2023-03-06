Абсурдное удаление игрока «Юве» войдёт в историю! Вместо спасения команды — сразу психанул

Жозе Моуринью подогрел атмосферу перед встречей его «Ромы» с «Ювентусом». Португальский тренер неделю назад устроил конфликт с судьями, работавшими на неудачной для римлян игре с аутсайдером «Кремонезе» (1:2) и обвинил туринского арбитра в стремлении помочь «Юве» побороться за Лигу чемпионов. И это несмотря на отрыв от «старой синьоры» в девять очков! Особенному влепили двухматчевую дисквалификацию, но после подачи клубом апелляции её приостановили. Так что Моуринью мог руководить «Ромой» со скамейки и бровки.

Зная стиль Моуринью и Массимилиано Аллегри, вряд ли кто-то ждал, что «Рома» с «Ювентусом» выдадут эффектное шоу. И действительно это был матч из тех, про которые принято говорить «тактический футбол». Туринцы начали поагрессивнее, иногда все 20 полевых игроков находились на половине поля римлян. Потом уже наблюдалась обратная картина: вся «Рома» на чужой территории в неспешной позиционной атаке, а «Ювентус» выжидает. Каждый словно выманивал соперника, надеясь прибить его пулей-контратакой. На поле было много единоборств и мало пространства для комбинаций на скорости.

В центре внимания, конечно же, был Пауло Дибала. Экс-форвард «Ювентуса» в матче со своей бывшей командой имел роль свободного художника, насколько это вообще возможно у Моуринью. Понятно, что аргентинец очень хотел забить «старой синьоре», но шансов ему не давали. Дибала нанёс два удара по воротам Войцеха Щенсного. Один заблокировали защитники, второй (не самый сложный для голкипера) поляк отбил. Кроме того, Пауло не проявил себя как ассистент – ни разу не выводил партнёров на ударные позиции.

В статистике первого тайма были скромные цифры. Хозяева лишь раз пробили в створ, а гости трижды. Только на 44-й минуте случился по-настоящему опасный момент, когда последовал заброс на набежавшего из глубины в штрафную Адриена Рабьо, и француз смог пробить головой фактически с линии вратарской. Однако полузащитник «Ювентуса» попал в ногу Рую Патрисиу, а потом и штанга ворот подыграла своему защитнику в перчатках.

После перерыва игра продолжалась в том же ключе. Моуринью быстро стал готовить замены: наконец-то бросал в бой настоящего центрфорварда Тэмми Абрахама и, что любопытно, Рика Карсдорпа. У португальца был конфликт с голландцем, тот хотел даже уйти из клуба в зимнее окно. Но в этот момент «Рома» внезапно забила! Гол сделало неожиданное подключение вперёд одного из трёх центральных защитников – Джанлуки Манчини. У «Ювентуса» в его схеме не нашлось игрока на позиции инсайда, который среагировал бы на заполнение зоны Манчини, а Рабьо не успел подстраховать. Джанлука пробил от души – Щенсны не спас. Моуринью отложил замены.

Дибала не доиграл до финального свистка – тренер убрал аргентинца с поля за 20 минут до конца. Всё же выпустил Абрахама. Откровенно говоря, Пауло заслужил эту замену. Во втором тайме экс-форвард «Ювентуса» вообще никак не проявил себя у ворот «старой синьоры», так и закончил матч с двумя ударами и нулём передач под удар. Дибала совершил 32 касания мяча и хотя бы сохранял его неплохо: всего шесть потерь владений, 21 точный пас из 24. Но Особенному требовались свежие ноги для контратак.

Аллегри заменами спасал «Ювентус». Но не спас. Тренер туринцев поднял со скамейки своих лучших творцов из большой группы резервистов – Федерико Кьезу, Леандро Паредеса, Поля Погба, Мойзе Кина. У «старой синьоры» были опасные стандарты, и после одного из них Бриан Кристанте едва не сотворил автогол – послал мяч в штангу. А закончил всё для «Ювентуса» Кин, удалившийся менее чем через минуту после своего появления на поле. Нападающий попался на лёгкую провокацию героя вечера Манчини, ударив в ответ защитника по ногам. Моуринью снова герой Рима: этой победой его команда прервала четырёхматчевую победную серию «Юве» в чемпионате Италии и догнала «Милан».