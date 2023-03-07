Звезда США полюбил футбол после года в Англии. Его карьеру перевернуло гражданство деда

Кристиан Пулишич – самый звёздный представитель Северной Америки в современном футболе (возможно, наряду с Альфонсо Дэвисом). Игрок сборной США уже на протяжении восьми лет находится в Европе и прошёл за это время путь от одного из главных талантов поколения до игрока «Челси». Но мало кто знает, что первые шаги в футболе юный американец совершал как раз в Англии. Как Пулишич преодолел путь от детской команды до одного из лучших клубов страны, кто прививал ему любовь к игре и как гражданство деда изменило судьбу Кристиана?

История связи Пулишича с футболом начинается с родителей – Марка и Келли, которые познакомились, выступая за футбольную команду Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния в 1980-х годах. Позже Марк профессионально играл в шоубол (разновидность футбола в хоккейной коробке с искусственным покрытием), проведя восемь лет за клуб «Харрисбург Хит», прежде чем перейти к тренерской работе. Пулишич-старший настаивает, что они с женой никогда не оказывали давления на Кристиана, чтобы тот пошёл по их футбольным стопам: «Мы подталкивали его к другим направлениям, помимо футбола. Его никоим образом не принуждали. Я хотел убедиться, что он сам принимает решение. Ничего не получится, если вы заставите детей тренироваться».

Кристиан Пулишич с родителями Фото: Darren Walsh/Getty Images

В семь лет в школьной анкете «Всё обо мне» Кристиана спросили, кем он хочет стать, когда вырастет. Неудивительно, что Пулишич ответил «профессиональным футболистом». А что Кристиан любил делать больше всего? «Играть в футбол», — написал он неразборчивым почерком. В возрасте восьми лет Кристиан с семьёй переехал в Детройт. Отец хотел отдать его в секцию мини-футбола, однако в городе подходящих площадок не нашлось. Тогда отец арендовал для сына баскетбольную площадку, которую переделал под футбольную. Пулишич был счастлив перенять семейную традицию, особенно после годичного пребывания в Англии, которое превратило его любопытство в настоящую страсть.

В 2005 году мать Кристиана получила стипендию для работы по обмену преподавателями в Тэкли, небольшой деревне примерно в восьми милях к северу от Оксфорда, в то время как отец Пулишича использовал пребывание в Англии, чтобы выучиться на тренерскую лицензию УЕФА категории «А». А Кристиан присоединился к местному клубу «Брэкли Таун» и провёл там год, впитывая помешанную на футболе английскую культуру.

Кристиан Пулишич полузащитник «Челси» «Многие люди не понимают, но это действительно пробудило мою страсть к игре. Я просто начал так сильно любить футбол, что сказал: «Вау. Я довольно хорош! Думаю, я могу что-то сделать с этой игрой».

«Мы были помешаны на футболе. Мы путешествовали повсюду и вникали во все нюансы английского футбола: сумасшествие за пределами стадионов, песни и кричалки фанатов. Кристиан также помнит это всё до сих пор», – отмечал отец футболиста.

Кристиан Пулишич в составе детской английской команды Фото: из личного архива Пулишича

Спустя год, посетив «Энфилд», «Олд Траффорд» и «Уайт Харт Лейн», Пулишич вернулся в США, окончательно осознав, кем хочет быть. Подпитываясь полученной в Англии страстью к футболу, Кристиан начал усердно идти к своей мечте. Первый год после возвращения в США он провёл в клубе «Мичиган Раш», пока его отец тренировал местную команду «Детройт Игнишен». Спустя сезон Пулишич-младший присоединился к «Пи Эй Классикс», где на протяжении семи лет (2008-2015) вырастал в футболиста, которого затем захочет приобрести дортмундская «Боруссия».

«Классикс» – команда Академии развития футбола США, за которой всегда пристально следят в национальной команде. По этой причине уже в 2012 году Пулишич попал в команду США U15, хотя на тот момент ему было всего 13 лет, и за следующие два года он забил 21 гол в 28 матчах. «Кристиан был похож на чьего-то младшего брата, который только что выпрыгнул на поле, и я ждал, пока кто-нибудь его оттащит. Тогда понял: «Вау, он выглядит так, как будто ему здесь не место с точки зрения физики, но он всем заправляет. Ты смотрел на его игру минут пять и понимал, что матч полностью управлялся им», – отмечал Таб Рамос, технический директор молодёжных сборных США.

Юный Пулишич в «Классикс» Фото: ussoccer.com

В 14 лет талант Пулишича был у всех на виду, но он всё ещё оставался необработанным алмазом, нуждающимся в полировке. Его родители решили, что лучший способ развития — переезд сына в Европу. Поэтому отец игрока связался с лондонским футбольным консультантом Робом Муром. Он посоветовал Пулишичу не ехать в «Барселону» — несмотря на то что его пригласили на просмотр в «Ла Масию» — и вместо этого порекомендовал Германию с её сильным упором на развитие молодёжи.

Дортмундская «Боруссия» была в восторге от перспективы заполучить Пулишича. Они предложили Кристиану сразу получить паспорт Евросоюза: его дед родился в Хорватии. Чтобы избежать необходимости получать немецкую рабочую визу, сразу после переезда в Германию Кристиан подал заявление на получение хорватского гражданства. «В результате моего двойного гражданства я мог играть в Европе с 16 лет, тренируясь в академии «Дортмунда». Без этого мне пришлось бы ждать до 18. А для футболиста эти годы — момент, когда он может сделать свой самый большой скачок в развитии», – объяснял сам Пулишич.

Забавный факт: из-за корней игрока в Европе его фамилию произносят на хорватский лад (Пулишич), а в США Кристиан просит называть себя Пулисик – в американской манере.

Связь футболиста с Хорватией и моментальное получение паспорта ЕС – определённая доля удачи, благодаря которой, перейдя в академию «Боруссии» в 2015 году, Пулишич достиг выдающегося прогресса всего за один сезон. Уже в 2016-м Кристиан дебютировал в Бундеслиге – настолько он был хорош в молодёжной команде. Его первый матч в чемпионате Германии состоялся 30 января – с «Ингольштадтом»: американец заменил форварда Адриана Рамоса, а матч завершился победой «шмелей» – 2:0. На тот момент хавбеку было 17 лет и 133 дня.

В следующем месяце Пулишич стал самым молодым американцем, сыгравшим в турнире под эгидой УЕФА, выйдя на замену в матче Лиги Европы с «Порту». По-настоящему Кристиан заявил о себе в апреле, после того как отметился забитыми мячами во встречах с «Гамбургом» и «Штутгартом». Ещё в начале 2016 года имя Пулишича было почти никому не известно, а уже в апреле он стал четвёртым самым молодым бомбардиром в истории Бундеслиги и самым молодым игроком, забившим два гола в чемпионате Германии. «Для Кристиана это очень, очень важный гол. Мы видим его технику и способность приспосабливаться к высокому уровню каждый день на тренировках и поэтому доверяем ему. Мы очень рады, что он может показать это на нашем стадионе», – отмечал возглавлявший тогда «Боруссию» Томас Тухель после дебютного мяча Пулишича во встрече с «Гамбургом».

Томас Тухель и Кристиан Пулишич в «Боруссии» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Кристиан продолжал бить рекорд за рекордом: в мае 2016 году он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной США, забив гол в игре с Боливией (4:0). В сентябре, за четыре дня до своего 18-летия, он принял участие в матче Лиги чемпионов с «Легией» (6:0), став самым молодым игроком «Боруссии», участвовавшим в турнире. В сезоне-2016/2017 он стал самым молодым американцем, выигравшим европейский трофей: «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» и завоевала Кубок Германии. Он также был назван игроком года в США в 2017 году, правда, при этом не сумел помочь команде отобраться на чемпионат мира 2018 года в России. Так или иначе, менее чем за два года юный талант превратился в настоящую звезду – и всё это до 20-летнего возраста. «Я никогда не ожидал, что он добьётся таких высот. Честно говоря, как родитель я бы хотел, чтобы всё шло не так быстро, потому что мы беспокоимся, что он пропустил большую часть своего подросткового возраста, но сейчас я не могу говорить об этом. Мы просто пытаемся направить его и помочь справиться со всем, что происходит», – признавался Марк Пулишич.

В январе 2017 года Пулишич продлил контракт с «Боруссией» до 2020 года. А в марте, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», американский вингер забил свой первый гол в турнире, став самым молодым игроком «Дортмунда», отличившимся в главном европейском соревновании. На тот момент ему было 18 лет 5 месяцев и 18 дней. Путь Кристиана в Германии не всегда был гладким: футболист часто выпадал из-за травм, демонстрировал нестабильную игру. Однако положительные качества, потенциал и удачные матчи перевешивали, и за ним выстроилась очередь из топ-клубов. Самым удачливым оказался «Челси», в январе 2019 года подписавший контракт с Пулишичем, заплатив «Боруссии» € 64 млн. По условиям соглашения игрок проводил вторую часть сезона в Дортмунде, а летом переезжал в Лондон.

Кристиан Пулишич в «Челси» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В «Челси» футболист провёл относительно удачный первый год, забив 11 мячей во всех турнирах. Затем он не пробивал отметку в 10 голов в течение двух сезонов, а в текущей кампании выступал скорее в качестве игрока ротации, пока не получил травму колена в начале года. Пока что ожидания от Пулишича не оправдывают тех авансов, которые выдавались ему в юниорском возрасте. Зимой даже ходили слухи о возможном переходе Кристиана на правах аренды в «Милан», «Галатасарай», «Ливерпуль» или «Ньюкасл». Но если у Пулишича так и не сложится карьера в «Челси», он всё равно уже вошёл в историю, став первым американцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов и выигравшим его (у «Манчестер Сити» в 2021 году, 1:0). Кристиан с детства любит футбол, игра обязана ему отплатить тем же. И мы, несомненно, должны увидеть Пулишича в наилучшей форме: неважно, в «Челси» или где-то ещё.