Россиянин покупает ещё один клуб за границей. Но не в Европе, а в Бразилии!

Российский футбол плотно связан с бразильским. Достаточно вспомнить «Зенит», который за последний год использовал в своём составе около десятка соотечественников Пеле и Неймара. Теперь же в бразильском футболе, судя по всему, появится российский инвестор.

Несколько дней назад издание Globo Esporte написало, что компания Total Sports Investment близка к приобретению «Лондрины». Это клуб второго дивизиона чемпионата Бразилии – в прошлом сезоне занял девятое место в Серии В. Руководит TSI россиянин Роман Дубов. А накануне сайт Cbnlondrina.com.br сообщил: сделка должна быть закрыта до конца недели. По информации источника, новые инвесторы вложатся в усиление состава, чтобы уже по итогам сезона-2023 команда завоевала путёвку в Серию А, а не позднее 2026 года планируется выход «Лондрины» в Кубок Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов).

Руководитель компании SM Sport, которая управляет «Лондриной», Серхио Малучелли подтвердил переговоры с российским инвестором.

«Я всегда верил в ценность своих вложений в «Лондрину», – сказал Малучелли в беседе с бразильскими журналистами. – Теперь у нас есть предложение. Оно от русских, от очень сильной компании. Возглавив «Лондрину» в 2011 году, я сказал, что клуб будет как минимум в Серии В, когда покину его. Сегодня я говорю: мы собираемся подняться в этом году, с SAF или без него».

SAF (Sociedade Anônima do Futebol) – это специальная модель для создания компаний, некоммерческих ассоциаций, ориентированных на футбол в Бразилии и занимающихся поиском финансовых ресурсов для клубов. Она была создана в 2018 году с целью улучшения управления деньгами и прозрачности в клубах. С точки зрения бразильского законодательства такую форму деловых отношений назвали лучшим инструментом для передачи прибыли партнёрам. Новая бизнес-модель имеет более выгодное налогообложение и более безопасна для инвестора. «Ботафого» стал первым клубом, успешно проданным после перехода к SAF, и тогда эту модель решили использовать другие клубы. В «Лондрине» тоже делают шаги к смене формы. В то же время отношения между руководством клуба и компанией SM Sport Малучелли натянутые — из-за долгов и по другим причинам.

Сумма сделки по продаже «Лондрины» оценивается в 100 млн бразильских реалов (около € 20 млн). Интересно, что месяцем ранее, в начале февраля 2023 года, местные СМИ писали о возможной покупке этого клуба Романом Абрамовичем. Видимо, выдавали желаемое за действительное. Кстати, в своё время Абрамовича связывали с «Коринтиансом». Так что, возможно, у экс-владельца «Челси» остаются интересы в Бразилии.

У «Лондрины» не самая богатая история. Этот клуб всего семь сезонов провёл в Серии А, а последний раз выступал в элите ещё в 1980-х. Лучшие достижения – пять побед в Лиге Паранаэнсе (чемпионате штата Парана), в том числе в 2021 году.

Малучелли договаривался о продаже «Лондрины» с 2020-го. За те 10 лет, что его компания управляла клубом, команда дошла до Серии В, а долги снизились до 10 млн реалов. Малучелли летал в Европу, где встречался с потенциальными инвесторами. В том числе с представителями City Group – конгломерата, которому принадлежит десяток клубов во главе с «Манчестер Сити». Но задержка с принятием закона о SAF и пандемия коронавируса отложили продажу «Лондрины». Ждать пришлось до 2023-го, когда появился российский инвестор. Новый владелец должен получить как команду, так и принадлежащую «Лондрине» инфраструктуру, включая тренировочный центр.

48-летний Дубов – не самый известный в России футбольный инвестор. Но этот бизнесмен связан с футболом уже более 15 лет. С конца 1990-х он живёт в Англии, был совладельцем «Портсмута», а, кроме того, его компания сотрудничала с «Тоттенхэмом» и целым рядом других британских клубов.

В последние годы Дубов вместе с бизнесменом Сергеем Ломакиным занимается футбольным проектом, который, по примеру «Манчестер Сити», опирается на систему владения несколькими клубами. Россияне вкладывались в кипрский «Пафос», клубы из Латвии и Сенегала, а также в выступающую в Первой лиге «Родину».

Роман Дубов (слева) Фото: ФК «Пафос»

Ещё в 2021-м Дубов рассказывал в интервью для «Матч ТВ» об изучении его компанией бразильского рынка:

«В Бразилии мы провели несколько недель переговоров в прошлом феврале, но помешал карантин, поэтому решили отложить на 2021 год. Мы активно продвигаемся в этом направлении. На сегодня в структуре нашей группы трудятся бывший глава скаутинговой службы «Атлетико Паранаэнсе» и спортивный директор «Коритибы», их мы взяли для того, чтобы лучше понять и правильно построить работу на этом рынке. В Бразилии 40 000 профессиональных футболистов, их продажа составляет около 4% ВВП страны. Думаю, эти цифры важны для понимания роли футбола в Бразилии и перспектив.

Какой смыл выходить на рынок Бразилии, где чрезмерная конкуренция за молодых игроков? Основной рынок, на который мы хотим обратить внимание, это 15-16-летние дети. Как правило, цена на них невысокая, и именно поэтому нам нужен клуб в Бразилии: чтобы контролировать их подготовку, владеть правами на них и иметь возможность давать им шанс развиваться внутри группы».

Похоже, долгие поиски самого подходящего клуба приведут Дубова в Лондрину – город, чьё название можно перевести как Маленький Лондон.