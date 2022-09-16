В Европе будет только двое владельцев клубов из России. В АПЛ — не останется никого

Клубом, который в прошлом сезоне обеспечил себе досрочный выход в Премьер-лигу, с 2013 года единолично владеет российский бизнесмен Максим Дёмин. Подробно об истории его прихода и управлении «Борнмутом» мы уже писали (можно прочитать по ссылке ниже). Теперь повод другой – Дёмин собирается продать клуб.

«Борнмут» может сменить российского владельца на американского. Дёмин уже несколько лет ищет покупателей

От Дёмина никто не ждал денежных вливаний уровня Абрамовича, но за много лет команда всё равно стала зависима от денег своего владельца. За всё время бизнесмен вложил в клуб около £ 160 млн, а задолженность перед ним превысила £ 130 млн. Финансовые вложения были не впустую – «Борнмут» проделал долгий путь от клуба, балансирующего на грани банкротства, до команды АПЛ.

Максим Дёмин владелец «Борнмута» «Борнмут» был деревенским клубом. Неамбициозный захолустный клуб, который не ставил перед собой никаких задач. Ни нормального коммерческого отдела, ни финансового отдела, ни нормального ресторана. Всё было на достаточно низком уровне».

Этой весной, когда Абрамовича буквально вынудили продать «Челси», у Дёмина никаких проблем с британскими властями не возникло: он не является миллиардером (состояние оценивается всего в £ 900 млн), давно живёт в Англии и имеет гражданство Великобритании и Швейцарии. С российской властью связи у него тоже давно потеряны –Дёмин ушёл с должности советника по финансам генерального директора «Татнефти» ещё в 2005 году и уехал в Лондон. Так что о смене владельца в «Борнмуте» по каким-либо политическим причинам никто не говорил.

Однако на днях Bloomberg сообщил, что Дёмин нанял американскую консалтинговую фирму Montminy & Co, чтобы ему помогли найти потенциальных покупателей или инвесторов для «Борнмута». Для этих целей был даже составлен документ, который носит кодовое название «Project Goal». Источники, осведомлённые о предполагаемой сделке, сообщают, что бизнесмен серьёзно рассматривает возможность продажи клуба – Sportsmail пишет, что Дёмин оценивает клуб более чем в £ 150 млн.

Максим Дёмин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Россиянин уже не первый год ищет инвестора или нового владельца клуба. Так, в 2020-м Дёмин вёл переговоры с арабским консорциумом, в который входят члены королевской семьи Абу-Даби. Но тогда сделка сорвалась из-за того, что стороны не смогли договориться о цене: арабы не хотели платить за клуб больше £ 140 млн, а Дёмина эта цена не устроила. В 2021 году тоже велись переговоры с потенциальными покупателями, но они так ни к чему и не привели. Сейчас вероятность успеха (и финансового в том числе) гораздо выше, потому что «Борнмут» как клуб АПЛ гораздо привлекательнее для инвесторов, чем «Борнмут» как клуб Чемпионшипа.

Sky Sports сообщает, что всё лето Дёмин вёл переговоры с американцем Биллом Фоули, который владеет командой Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». По информации издания, 77-летний бизнесмен в случае удачных переговоров получит 100% долю «Борнмута». Сделку планируют заключить до старта чемпионата мира.

Почему Дёмин решил расстаться с «Борнмутом» — пока неясно. Причин может быть несколько

Причины продажи неясны, но это точно никак не связано с политическим фоном. Возможно, дело в деньгах – за столько лет Дёмин много вложился, но клуб требует ещё больших вливаний: «Борнмуту» нужен стадион (нынешний они арендуют), новая тренировочная база, средства на борьбу за сохранение прописки в АПЛ, в конце концов. Возможно, Дёмин не видит себя владельцем клуба в дальнейшей перспективе по каким-либо другим причинам. Прямо сейчас мы вряд ли об этом узнаем, потому что бизнесмен очень закрыт для общения – за всё время он лишь пару раз появился в медийном пространстве.

Последний раз Дёмин прервал своё молчание и впервые за долгое время выступил две недели назад, когда из клуба спустя четыре матча уволили главного тренера команды Скотта Паркера. «Борнмут» трижды крупно проиграл («Ливерпулю» 0:9, «Манчестер Сити» 0:4, «Арсеналу» 0:3), и Паркер буквально кричал на каждой пресс-конференции, что команда по составу не готова к АПЛ. Главный тренер открыто критиковал руководство за плохую трансферную кампанию: «Очевидно, что у нас дыры на определённых позициях. Нам надо определиться, хотим ли мы быть конкурентоспособными в этом сезоне. Сейчас это не так. Мы стали слабее, чем были в прошлом сезоне в Чемпионшипе. У нас не хватает защитников. Просто факт». Паркера поддержал Юрген Клопп: «Когда я сегодня услышал, что Скотта уволили, я подумал – как же важно, чтобы в футбольных клубах были правильные владельцы».

Скотт Паркер Фото: Alex Davidson/Getty Images

Состав у «Борнмута» действительно слабый – в АПЛ он стоит меньше всех. Но дело даже не в оценках Transfermarkt – Паркеру этим летом почти никого не купили. Пришёл Маркос Сенеси, Маркус Таверньер, который никогда в карьере не играл в АПЛ, Райан Фредерикс из «Вэст Хэма», Джо Ротуэлл из «Блэкберна» – по именам это вряд ли можно назвать усилением под Премьер-лигу. Но Дёмину публичная критика не понравилась – Паркера убрали, а владелец так прокомментировал это решение: «Для того чтобы продолжать развиваться как команда и клуб в целом, безусловно, мы должны придерживаться нашей стратегии устойчивого управления клубом. Мы также должны проявлять веру и уважение друг к другу. Это подход, который принёс этому клубу такой успех в новейшей истории, и от него мы не отступим».

Если сделка состоится, половина клубов Премьер-лиги будет принадлежать американцам. Могли ли вы представить подобное в консервативной Англии?

Сейчас американские владельцы есть в девяти клубах АПЛ – если Дёмин продаст «Борнмут» Фоули, то половина команд Премьер-лиги будет принадлежать инвесторам из США.

Клуб Владелец Год покупки «Манчестер Юнайтед» Семья Глейзеров 2005 «Арсенал» Stan Kroenke & Kroenke Sports Group 2007 «Астон Вилла» Уэсли Иденс 2018 «Кристал Пэлас» Palace Holdco LP и Джон Текстор 2015/2021 «Фулхэм» Шахид Хан 2013 «Лидс» 49ers Enterprises 2018 «Ливерпуль» Джон В. Генри, Том Вернер (Fenway Sports Group) 2010 «Челси» Тодд Боли, Clearlake Capital, Марк Уолтер 2022 «Манчестер Сити» Silver Lake (10%) 2019

Отсюда и очередные опасения в прессе – неудачных примеров вроде Глейзеров достаточно, чтобы переживать даже за такой маленький клуб, как «Борнмут».

«В большинстве случаев передача клуба из рук в руки либо знаменует собой начало захватывающей новой главы, либо становится грязным пятном в их учебниках истории, – пишет издание Dorset Live. – С «Борнмутом» последнее уже случалось, и именно благодаря такому человку, как Дёмин, они теперь процветают в Премьер-лиге. Его выбор преемника крайне важен. Компании, помешанные на разворовывании активов и инвестировании исключительно для собственной выгоды, не приветствуются в наших краях и никогда не будут приветствоваться. Дёмин же проникся культурой и духом клуба, и он больше, чем кто-либо, знает о силе и ответственности, лежащих в его руках. Его выбор должен быть правильным».

Российских владельцев в Европе почти не остаётся. В топ-лигах — один, ещё один — в Греции

Роман Абрамович. «Челси» – ❌

Если вдруг забыли, что там происходило:

Валерий Ойф. «Витесс» – ❌

Российский бизнесмен продал свою долю американской инвестиционной компании Common Group, простив клубу € 155 млн, которые «Витесс» ему был должен. Сумма сделки не называлась.

Иван Саввиди. ПАОК – ✅

Пока остаётся, но месяц назад перед стартом сезона он оставил открытым ответ на вопрос о своём будущем. Лишь подчеркнул, что хочет «оставить ПАОК самодостаточным».

Иван Саввиди владелец ПАОК «Это данность, что я несу первую и главную ответственность. Жизнь устроена таким образом, что в неудачах виноват руководитель, а победы одерживают все остальные. Нам нужно совершенствоваться во всех сферах, реорганизовать команду во всех её структурах. Никто не уловил, как я понимаю слово самодостаточность. До меня ПАОК никогда не был единым, не опирался на свой персонал, свои ресурсы, свой план. Я хочу, чтобы после меня было так. А пока я обеспечиваю финансирование, чтобы ставить перед собой высокие цели. В самый трудный год в мире дефицит этого сезона велик, и я гарантирую его покрытие. Это для того, чтобы все понимали, что на этом все неудачи заканчиваются и всегда прикрываются мной. В самый трудный момент я буду рядом, поддерживая не только команду, но и запуская исторические проекты, такие как стадион и тренировочный центр. И я хочу, чтобы со мной были люди, которые видят не только проблемы, но и их решения».

Дмитрий Рыболовлев. «Монако» – ✅

Компания Monaco Sport Invest, представляющая интересы российского бизнесмена, владеет 66,67% «Монако», 33% принадлежат Association Sportive de Monaco Football Club. С Россией Рыболовлева ничего не связывает – он давно продал все свои российские активы, не близок к государственной власти, да и давно живёт в Монако. Продажа клуба может произойти по любой другой причине, но пока никаких предпосылок к этому нет.