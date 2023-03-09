Легенде сборной США — 40 лет. Он потерял сестру и друга, но вошёл в историю футбола

Одному из самых известных американских футболистов Клинту Дэмпси сегодня, 9 марта, исполняется 40 лет. Полузащитник запомнился по выступлениям за «Фулхэм» и сборную США. Однако путь на вершину для игрока состоял из множества тяжёлых моментов. Клинт пережил нищую жизнь в детстве, чуть не лишившую его возможности играть в футбол, а также трагедию в семье в подростковом возрасте, из-за которой на протяжении всей карьеры он поднимал руки вверх. Но в итоге Дэмпси стал лучшим бомбардиром в истории сборной США.

В детстве Клинт жил в трейлере и влюбился в футбол во время ЧМ-1990

Клинт родился в Накогдочесе, городе штата Техас, основанном индейцами. Он был четвёртым ребёнком в семье. Детство Дэмпси прошло бедно, родители Дебби и Обри не могли позволить себе дом, поэтому они проживали в трейлерном парке, где в подобных условиях существовали немало людей. Мать Клинта работала медсестрой, отец – плотником. В молодости папа Дэмпси играл в баскетбол, а также был капитаном школьной команды по американскому футболу. Однако Клинт влюбился в «соккер». В семь лет он впервые увидел футбольный матч по спутниковому ТВ. Это был чемпионат мира 1990 года в Италии. На турнире блистали Диего Марадона, Ромарио и Бебето. Позднее Дэмпси отмечал, что влюбился в футбол благодаря этим игрокам. Мальчик начал играть в футбол с братом Райаном на заднем дворе дома бабушки и дедушки. Также Дэмпси часто гонял мяч с мексиканскими детьми, передававшими ему некоторые фишки.

В 10 лет Дэмпси вместе с семьёй отправился в поездку в Даллас. Отец Клинта хотел отдать его братьев в местную футбольную школу. Парень уговорил родителей, чтобы он также попал на просмотр. В итоге из троих ребят тренер предпочёл видеть в команде только Клинта. Его приняли в команду – с того момента началась футбольная карьера Дэмпси.

Клинт Дэмпси Фото: Allen Kee/Getty Images

Дэмпси мог не стать футболистом, а в 12 лет пережил смерть сестры

Однако карьеру будущей звезды сборной США могла прервать тяжёлая финансовая ситуация в семье. Родители не могли позволить возить Клинта три раза в неделю в Даллас на тренировки. Семья Дэмпси продолжала жить в Накогдочесе. Плюс ко всему их старшая дочь Дженнифер в 1995 году начала показывать отличные результаты в теннисе. Родители сделали ставку на неё, все деньги уходили на поездки дочери по различным турнирам. На время Клинту пришлось завязать с профессиональным футболом, перейдя в любительский. Однако ради мечты сына мама начала позже работать сверхурочно, а отец продал любимое ружьё и лодку.

В ноябре 1995 года в семье Дэмпси случилась трагедия: Дженифер в возрасте 16 лет умерла от аневризмы мозга – патологического выпячивания стенки артерии, питающей головной мозг. 12-летний Клинт, как он расскажет позже, оставил на могиле сестры записку, в которой поклялся, что до конца жизни будет посвящать каждый гол именно ей. По этой причине всю свою карьеру Дэмпси во время празднования забитых мячей поднимал руки к небу. Также после смерти сестры, обучаясь в колледже, он записался в группу по изучению Библии, чтобы наладить отношения с богом.

Клинт Дэмпси Фото: Phil Cole/Getty Images

Начало карьеры и переезд в Англию

В 2001 году Клинт поступил в Университет Фермана и до 2003-го играл в университетской лиге. Через год его выбрала на драфте МЛС команда «Нью-Инглэнд Революшн». Затем Дэмпси признали лучшим дебютантом лиги. В 2004 году его также впервые вызвали в сборную США. В 2005-м он попал в символическую сборную сезона МЛС, параллельно выиграв с национальной командой Кубок КОНКАКАФ. На турнире он впервые забил за сборную во встрече с Кубой.

В 2006 году Дэмпси снова попал в символическую сборную сезона, а также принял участие на ЧМ-2006 в Германии. На турнире Клинт забил один гол, поразив ворота Ганы. Однако это не помогло американцам обыграть африканцев (1:2), и в итоге они покинули турнир по окончании группового этапа. В конце года Дэмпси получил приз лучшего игрока сборной США.

Клинт Дэмпси Фото: Stu Forster/Getty Images

В 2007 году Дэмпси перебрался в главный клуб своей карьеры – «Фулхэм». В этот же год он снова выиграл Кубок КОНКАКАФ со сборной, а также получил приз лучшему американскому игроку года. Наилучшим достижением за 5,5 лет в «Фулхэме» для Дэмпси стал выход вместе с командой в финал Лиги Европы. Однако лондонцы уступили там мадридскому «Атлетико»: основное время завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время на 117-й минуте гол Диего Форлана принёс трофей клубу из Мадрида.

В сезоне-2011/2012 Дэмпси показал наилучшие статистические показатели в карьере: за 46 матчей он забил 23 мяча. Это не осталось без внимания серьёзных клубов, и в августе 2012 года американец перешёл в «Тоттенхэм». Лондонцы заплатили за футболиста € 7,5 млн. Дэмпси предстояла важная задача – заменить ушедшего в «Реал» хорвата Луку Модрича. Несмотря на не самую плохую статистику (12 голов в 43 матчах), американец покинул «Тоттенхэм» уже спустя год и вернулся на родину. В августе 2013 года он перешёл в «Сиэтл Саундерс». А в декабре 2013-го был арендован на два месяца «Фулхэмом», но в семи матчах не забил ни разу. После этого хавбек вернулся в «Сиэтл» и в сезоне-2014 забил 15 голов в 26 матчах.

Клинт Дэмпси Фото: Otto Greule Jr/Getty Images

Возвращение в США и рекорд национальной команды

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии в матче групповой стадии с Ганой Дэмпси забил мяч уже на 29-й секунде (пятый по скорости гол в истории ЧМ и быстрейший для сборной США). В итоге американцы преодолели барьер группового этапа, однако в 1/8 финала в дополнительное время уступили Бельгии (1:2). Дэмпси продолжал выступать за «Сиэтл» вплоть до завершения карьеры летом 2018 года. Вместе с командой он выиграл три единственных титула в карьере: открытый Кубок США (2014), регулярный чемпионат МЛС (2014) и Кубок МЛС (2016).

Клинт Дэмпси Фото: AP/TASS

Также Дэмпси вписал своё имя в историю сборной США: 22 июля 2017 года в полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ со сборной Коста-Рики он забил свой 57-й гол за сборную, повторив достижение лучшего бомбардира в истории американской национальной команды Лэндона Донована. Теперь футболисты делят первую строчку между собой.

Клинт Дэмпси Фото: David Davies — PA Images/PA Images via Getty Images

По окончании карьеры Дэмпси переехал в Северную Каролину, где вместе с женой сосредоточился на воспитании пятерых детей и наслаждением жизнью вне футбола. «Завожу детей, охочусь, ловлю рыбу, играю в гольф и являюсь водителем для своих детей, вот что я делаю. Их карьера в футболе? Не хочу подталкивать детей в одном направлении, но если есть что-то, в чём я могу им помочь в плане футбола, то я имею немного больше возможностей для этого», – отмечал Клинт.

В 2022 году Дэмпси включили в Национальный зал футбольной славы США. В общей сложности Клинт провёл за сборную 141 матч, и, помимо рекорда по голам, он является единственным среди американцев, кто забивал на трёх чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014).

Клинт Дэмпси Фото: Richard Rodriguez/ISI Photos/Getty Images

Дэмпси рассказывал про жизнь с помощью необычного хобби

Помимо футбола, важным увлечением Дэмпси стал хип-хоп. Он любил его с самого детства. В 2006 году футболист вместе со своим другом детства по прозвищу Big Hawk и рэпером из Техаса ХО записали трек о карьере Клинта и смерти его сестры под названием Don’t Tread (не наступай – с англ.). В композиции игрок, взявший себе ник Deuce (Двойка – из-за игрового номера. – Прим. «Чемпионата»), описывает свою тяжёлую жизнь и как футбол помог ему преодолеть трудности. На песню также сняли клип, в конце которого есть сцена, где Клинт приносит цветы на могилу своей сестры Дженнифер. Клип снимали накануне чемпионата мира в Германии, вызов в сборную на который Дэмпси пришёл в последний момент.

Клинт Дэмпси Фото: Getty Images

Игрок вспоминал, что его мать сидела у компьютера и ждала письмо о включении сына в заявку сборной США. Долгожданная новость пришла за несколько минут до официального объявления состава. Однако Дэмпси испытал смешанные ощущения, так как за пару часов до этого узнал, что его друга Big Hawk застрелили.

Перед ЧМ-2014 в Бразилии Клинт вместе с ХО вовсе записали альбом под названием The Redux, в котором в том числе рассказывается о преодолении и достижении успеха, начиная с самых низов.