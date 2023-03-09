На Роналду было больно смотреть. Неужели снова останется без трофея?

К 65-й минуте Криштиану Роналду стало окончательно жалко. Мужчина стоял в центре поля, махал руками в сторону партнёров, изображая тренера. В это время его «Аль-Наср» пропускал атаку за атакой. Это чудо, что они не пропустили уже тогда. Сначала опасный удар головой, потом с линии мяч вытащил защитник, затем ещё одна сверхперспективая атака, которая должна была завершаться голом. И на фоне всего этого абсолютно безнадёжный Роналду. И «Аль-Наср». С редкими выходами в атаку в первом тайме и продолжение такого сценария во втором. Разве так играет лидер чемпионата?

А ведь это был один из главных матчей сезона. «Класико» Саудовской Аравии. «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» — две самые популярные команды страны. Игра проходила на главной арене Эр-Рияда с визуальным солдаутом. Перед матчем фаны «Аль-Иттихада» точно впечатлили всех своими перформансами. Возможно, даже самого Роналду. Он выглянул из подтрибунного помещения и удивился. Хотя, казалось, чего он в своей карьере только не видел.

Матч был важен не только в силу статуса. «Аль-Наср» не обыгрывал принципиального соперника с 2017 года. И один раз проиграл уже даже после прихода звёздного португальца – в конце января. Ожидалось, что теперь-то традиция прервётся. Ведь у «Аль-Иттихада» и близко нет футболистов уровня Криштиану. Или даже Луиса Густаво. Зато есть несколько средних футболистов, которые держат уровень и помогают сохранять стабильность. Без акцентов на отдельных личностях. А ещё тренер Нуну, который совсем недавно возглавлял «Тоттенхэм».

Кое-что явно бросалось в глаза. Какой типичный матч для Криштиану в Саудовской Аравии? Обычно такой сюжет: до него надо довести мяч, а он уже разберётся. Никакого сопротивления. Защитники соперника замирали от одного имени, даже не от финтов. Поэтому у него уже 8+2. Но в этот раз всё пошло иначе. Это был первый соперник, который по общему уровню ничем не уступал «Аль-Насру». А в таблице отставал на два очка. Значит, к этому добавилась мощная мотивация. Всё это мы увидели на поле.

Команда Криштиану проиграла местное «класико» Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

В первом тайме команда Роналду была не так плоха. Игроки успевали возвращаться в зоны, перекрывать соперников и почти не позволили ничего создать у своих ворот. Пару раз даже выбегали в контратаку. Но очень незаметно. Самый опасный момент с участием Криштиану удалось создать, когда он забежал в офсайд. Это было действительно эффектно. На этом всё.

Второй тайм – кошмар для на тот момент лидера. «Аль-Иттихад» создал кучу моментов, но почему-то никак не мог забить. Получилось только на 81-й минуте. Когда Ромариньо здорово сыграл перед штрафной и вылетел один на один с вратарём. Тот момент, когда тяжелее было промахнуться. И бразилец справился.

У «Аль-Насра» всё же нашлись силы на несколько неплохих атак в конце. Уже в добавленное время Роналду имел первый и последний хороший момент в матче, но вратарь потащил его мощный удар с 10 метров. Больше «Аль-Иттихад» подобного не допускал. И спокойно довёл игру до победы.

Теперь они возглавляют таблицу. И чемпионство уже не зависит только от Роналду и «Аль-Насра». Придётся ждать ошибки соперника. За 10 туров до конца. Сам португалец уходил с поля очень озлобленным. Поражение в Саудовской Аравии — к такому он точно не был готов.