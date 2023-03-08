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Лига чемпионов, «Тоттенхэм» — «Милан», 8 марта, где сейчас игроки «Милана», последний раз выходившие в четвертьфинал

«Милан» последний раз выходил в 1/4 финала ЛЧ 11 лет назад! Где сейчас игроки той команды
Никита Паглазов
Где игроки «Милана» 2012 года
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«Милан» в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли в первом домашнем матче на «Сан-Сиро» обыграла «Тоттенхэм» (1:0). Теперь итальянцы едут с преимуществом в Лондон на ответный мяч. Занимательно, что в последний раз «Милан» выходил в 1/4 финала ЛЧ в 2012 году, в первом раунде плей-офф обыграв другую лондонскую команду – «Арсенал». Тогда миланцы под руководством Макса Аллегри дома сокрушили «канониров» со счётом 4:0, а затем чуть не вылетели после матча в гостях (0:3). Тогда «Милан» в четвертьфинале остановила «Барса» Хосепа Гвардиолы. А кто выступал за последнюю легендарную миланскую команду?

Кристиан Аббьяти, вратарь, 45 лет

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Итальянский голкипер выступал за «Милан» с 1998 по 2016 год, несколько раз отправляясь в аренду («Ювентус», «Торино» и «Атлетико»). После ухода из клуба Диды Аббьяти на протяжении пяти лет занимал место в воротах «россонери». Кристиан объявил о завершении карьеры летом 2016 года, а через год был назначен в «Милане» на должность клубного менеджера, но проработал лишь один сезон. Сейчас Аббьяти увлёкся мотоциклами, экс-голкипер постоянно выкладывает в соцсети фото, где он разъезжает на байке.

Тьяго Силва, защитник, 38 лет

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Бразильский защитник продолжает выступать на топ-уровне: по окончании сезона-2011/2012 он покинул «Милан» и перешёл в «ПСЖ», где стал клубной легендой. А в 2020 году он уехал в лондонский «Челси», бросив себе новый вызов. Вышло успешно: в первый же год Силва вместе с клубом выиграл долгожданную Лигу чемпионов. Бразилец, которого в 2005 году лечили от туберкулёза в Москве, после трансфера в «Динамо», выступал и на неудачном для Бразилии чемпионате мира 2022 года в Катаре, а недавно продлил контракт с клубом. Силва – один из лучших защитников XXI века, после его ухода из «Милана» в клубе и близко не было игроков обороны подобного масштаба.

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Филипп Мексес, защитник, 40 лет

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Французский защитник в своём первом сезоне за «Милан» (2011–2012) боролся за место в основе с легендарным ветераном Алессандро Нестой. Мексес в итоге попал на смутное время для красно-чёрных (2011–2016), когда клуб опускался в середину таблицы Серии А. Главный хайлайт с защитником по итогам его карьеры в «Милане» — гол в ворота «Андерлехта» ударом через себя в Лиге чемпионов — 2012/2013. Мяч был признан лучшим в розыгрыше того сезона. По окончании карьеры Мексес наслаждается жизнью: экс-защитник выкладывает фото в соцсети из Тулузы, где он играет в теннис и посещает светские мероприятия.

Алессандро Неста, защитник, 46 лет

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Один из главных итальянских защитников в истории проводил свой последний сезон за «Милан» в 2012 году. Затем Неста на сезон уехал в МЛС в «Монреаль Импакт», а завершил карьеру в 2014 году в индийском «Ченнайине». За десять лет в «Милане» Неста выиграл с клубом два титула Серии А, Кубок и Суперкубок Италии, две Лиги чемпионов и два Суперкубка УЕФА. В последний год он чаще оставался на скамейке запасных, передавая опыт, например, Тьяго Силве. По окончании карьеры Неста пробовал себя тренером: работал в «Майами» (2016–2017), «Перудже» (2018–2019) и «Фрозиноне» (2019–2021), но не добился значительных успехов. Сейчас Неста свободен от тренерской работы, но свободное время проводит с пользой, выступая на различных площадках в роли посла «Милана».

Джанлука Дзамбротта, защитник, 46 лет

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Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии – один из легендарных футболистов, по окончании сезона-2011/2012 покинувший «Милан». В той кампании Дзамбротта провёл всего 11 матчей во всех турнирах, после чего отправился на сезон в швейцарский «Кьяссо» и завершил карьеру. В матчах с «Арсеналом» защитник не появлялся на поле, но футболиста подобного масштаба невозможно не включить в список. Сейчас Дзамбротта работает официальным послом ФИФА: например, он принимал активное участие в мероприятиях в рамках ЧМ-2022 в Катаре.

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Иньяцио Абате, защитник, 36 лет

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Воспитанник «Милана», покинувший клуб в 2004 году, но вернувшийся в команду в 2009-м. Абате после возвращения провёл в команде 10 лет, но выиграл всего один чемпионат и два Суперкубка Италии. Иньяцио начинал в клубе в качестве правого полузащитника, но затем Массимилиано Аллегри определил его в защиту. Абате держал стабильный уровень игрока основы/ближайшей ротации на протяжении всего выступления за «Милан», а в 2019 году завершил карьеру. Абате не потерял связь с футболом и «Миланом»: он возглавляет молодёжную команду «россонери».

Марк ван Боммел, полузащитник, 45 лет

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Нидерландский опорник на полтора сезона заглянул в «Милан» после 4,5 лет в «Баварии». Никогда не жалевший себя и соперников футболист провёл за клуб 51 матч и уехал доигрывать в родной чемпионат, где завершил карьеру в ПСВ. «Я знаю, что про меня говорят. Причём со многим из того, что про меня говорят, я могу согласиться. Да, я играю жёстко, но я играю хорошо. А вот смогу ли я показывать хорошую игру, если буду чрезмерно учтив, — не знаю. И ещё. Я никогда не ставлю перед собой цели нанести травму сопернику, мне и самому изрядно достаётся в этих столкновениях», — характеризовал экс-футболист сам себя. Сейчас ван Боммел возглавляет бельгийский «Антверпен», ранее он работал тренером всё в том же ПСВ и «Вольфсбурге».

Дженнаро Гаттузо, полузащитник, 45 лет

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Один из тех игроков, которые приходят на ум при упоминании классического «опорника-собаки». Гаттузо всегда отдавал всего себя игре, порой эмоции захлёстывали его с головой, но он всегда держал марку элитного полузащитника. По окончании сезона-2011/2012 он также покинул «Милан», проведя год в швейцарском «Сьоне», где и завершил карьеру. Гаттузо вернулся в «россонери» в 2017 году тренером молодёжной команды, а затем возглавил и основную, проработав до 2019-го. Последнее место работы Дженнаро – кризисная «Валенсия», которую он покинул зимой 2023 года.

Кларенс Зеедорф, полузащитник, 46 лет

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Нидерландец — единственный на данную секунду футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами — «Аяксом» (1994/1995), «Реалом» (1997/1998) и «Миланом» (2002/2003, 2006/2007). На протяжении всех 10 лет в составе «россонери» Зеедорф был важным игроком основы. Примечательно, что в первой встрече с «Арсеналом» нидерландец из-за травмы покинул поле уже на 12-й минуте. Зеедорф ушёл из команды в 2012 году, перейдя в бразильский «Ботафого». Но уже в 2014-м Кларенс вернулся в «Милан», возглавив клуб. Зеедорф проработал полгода в команде и не добился значимых успехов, после чего был уволен руководством. Позже — работа в Китае, испанском «Депортиво» и сборной Камеруна. С 2019 года Зеедорф отдыхает и выступает в СМИ в качестве эксперта.

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Массимо Амброзини, полузащитник, 45 лет

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Полузащитник выступал за «Милан» целых 18 лет, находившись в пограничном статусе между основой и скамейкой. Амброзини провёл за клуб 489 матчей, выиграв с ним четыре чемпионата Италии, две Лиги чемпионов, а также Кубок и Суперкубок Италии. Покинув команду в 2013 году, он на сезон остановился в «Фиорентине» и завершил карьеру. Обидный эпизод для Амброзини связан с тем, что он пропустил победный для Италии чемпионат мира 2006 года из-за травмы. Массимо по окончании карьеры нашёл себя на ТВ — он отлично справляется с ролью комментатора.

Кевин-Принс Боатенг, полузащитник, 35 лет

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Ганский футболист провёл за «Милан» всего три сезона, но именно с этим клубом большинство болельщиков ассоциируют Боатенга. Именно на «Сан-Сиро» Кевин провёл лучшие годы карьеры, показывая классную игру на грани с футбольным фристайлом. Он возвращался в «Милан» на полгода в начале 2016-го, но это была уже другая версия Боатенга. За свою карьеру Кевин сменил кучу клубов, сейчас он выступает в Германии за берлинскую «Герту», воспитанником которой является. В этом сезоне он вышел на поле в 10 матчах чемпионата.

Алешандре Пато, нападающий, 33 года

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Один из главных вундеркиндов 2000-х, так и не раскрывший свой потенциал. Лучшие годы «утёнка» прошли в «Милане», где за 5,5 лет он провёл 150 матчей и забил 63 гола. Один из самых памятных – «Барселоне» на групповом этапе того розыгрыша ЛЧ. После «Милана» судьба предоставила Пато шанс ещё в одном топ-клубе – зимой 2016-го его арендовал «Челси», но Алешандре провёл за клуб всего две игры, забив один мяч. Дальше – «Вильярреал», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», бразильский «Сан-Паулу» и «Орландо Сити» в МЛС. Контракт с последней командой закончился в декабре 2022 года, после чего Пато находится в статусе свободного агента.

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Филиппо Индзаги, нападающий, 49 лет

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Легенда «Милана» и итальянского футбола, принёсший немало положительных эмоций тиффози. Индзаги буквально жил на грани офсайда. В последних двух сезонах за «Милан» Пиппо появился на поле 18 раз, но его мяч в заключительном туре Серии А — 2011/2012 под душераздирающие комментарии Тициано Крудели точно запомнился болельщикам «россонери». Индзаги – третий футболист из списка, вернувшийся в «Милан» в качестве главного тренера. Но, как и Гаттузо с Зеедорфом, он не добился значимых успехов. В 2022 году Филиппо возглавил «Реджину» из Серии В. Команда идёт на шестом месте в текущем сезоне второй лиги Италии, имея шансы на повышение.

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Златан Ибрагимович, нападающий, 41 год

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Единственный футболист из списка, до сих пор выступающий за «Милан». В сезоне-2011/2012 Ибрагимович забил 35 голов в 44 встречах, после чего вместе с Тьяго Силвой уехал играть за «ПСЖ». После Парижа Златан заглянул в «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», а потом принял решение вернуться в «Милан» и спасти команду. Вышло в стиле геройских фильмов: Ибра помог красно-чёрным завоевать первый титул чемпионов Италии с 2011 года. Примечательно, что он был в обеих командах. Ибрагимович пропустил первую часть сезона-2022/2023 и вернулся на поле в феврале в матче с «Аталантой» (2:0) в возрасте 41 года и 146 дней. Он стал самым возрастным игроком «Милана», сыгравшим в Серии А в эпоху присуждения трёх очков за победу (1994 год) – до него рекордсменом был Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

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Робиньо, нападающий, 39 лет

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Бразильский футболист провёл в «Милане» четыре года, отголоски которых мешают жить форварду до сих пор. Всё дело в том, что Робиньо вместе с другом Рикардо Фалькао в 2017 году были приговорены к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование, совершённое в Италии в 2013 году. Это произошло в одном из ночных клубов Милана, жертвой Робиньо стала 23-летняя девушка. Министерство юстиции Италии в октябре 2022 года направило запрос в Бразилию на экстрадицию игрока, однако родина вряд ли предаст его: бразильцы не выдают своих граждан другим странам. А что касается футбола, то последним клубом Робиньо стал родной «Сантос», за который он выступал в 2020 году. В последние годы экс-форвард старается не вести публичный образ жизни, посвящая свободное время семье.

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Стефан Эль-Шаарави, нападающий, 30 лет

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Вингер по прозвищу Фараон дебютировал за «Милан» в 18 лет. Ему обещали безоблачное будущее в клубе, сам футболист также показывал свой высокий потенциал. При высокой конкуренции в атаке в сезоне-2011/2012 он провёл 28 встреч и забил четыре мяча. Следующий год – вершина не только игры за «Милан», но и всей карьеры Эль-Шаарави. Итальянец с египетскими корнями сыграл в 46 матчах и забил 19 голов. Но затем ни разу не повторил результат ни в одном из сезонов. Стефан покинул «Милан» в 2015 году, отправившись на правах аренды в «Монако». Затем он перешёл в «Рому», съездил на два сезона в «Шанхай Шеньхуа» и вернулся в римский клуб, за который выступает по сей день. В текущем сезоне Стефан провёл за «Рому» в Серии А 18 матчей, забив три мяча. Моуринью нашёл ему новую роль — левый фулбэк.

Массимилано Аллегри, тренер, 55 лет

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Роль итальянского тренера в «Милане» сильно принижали. Болельщики и СМИ называли Аллегри слабым специалистом, списывая чемпионство на класс игроков. После ухода из «Милана» в 2014 году Аллегри перебрался в «Юве». Болельщики «старой синьоры» восприняли переход тренера со скептицизмом, но именно под его руководством команда дважды играла в финале Лиги чемпионов, а также пять раз подряд выиграла Серию А. В 2019 году Аллегри заменили на Маурицио Сарри, но это пошло во вред обеим сторонам: «Юве» так и не получил от «саррибола» того, что хотел, а Аллегри деградировал как тренер. Он вернулся в «Ювентус» в 2021 году и продолжает тренировать команду, но болельщики клуба не в восторге от решений Аллегри. «Юве» демонстрирует чересчур прагматичный и скучный футбол, рассчитывая на оборону и гениальность игроков атакующей линии.

Подобный подход не очень хорошо работает в современном футболе, что отражается на результатах команды в Еврокубках. Пока что боссы «Ювентуса» терпят Аллегри, но неизвестно, когда это закончится. В оправдание Максу можно отметить, что клуб в текущем сезоне терпит серьёзные проблемы: помимо смены руководства по ходу сезона, с команды сняли 15 очков в Серии А, почти лишив шансов попасть в Лигу чемпионов по окончании сезона.

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