«Реал» — главный кошмар Салаха. Египтянин уже семь лет бессилен во встречах с мадридцами

Сегодня, 15 марта, «Ливерпуль» попробует совершить чудо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В первой игре, прошедшей в феврале на «Энфилде», хозяева потерпели разгромное поражение – 2:5. Теперь команде Юргена Клоппа необходимо побеждать в Мадриде с разницей минимум в три мяча, чтобы пройти дальше. Критическая ситуация для англичан. Плюс ко всему у лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха ужасная статистика во встречах с «Реалом».

Египетский форвард, недавно ставший лучшим бомбардиром мерсисайдцев в истории АПЛ (129 голов, обошёл Робби Фаулера), никак не может победить «Реал». Салах провёл семь матчей с испанским грандом: его команды уступили в шести из них и всего раз сыграли вничью. Первая встреча нападающего с мадридцами произошла в сезоне-2015/2016, когда он выступал за «Рому». Команды пересеклись в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Реал» одержал две победы со счётом 2:0. Салах провёл на поле все 180 минут, но не сумел огорчить голкипера Кейлора Наваса.

Мохамед Салах в первом матче с «Реалом» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Следующая встреча Салаха с «Реалом» состоялась уже после перехода египтянина в «Ливерпуль». Команды сошлись в финале Лиги чемпионов — 2017/2018 в Киеве. В матче случился скандал, связанный с Мохамедом: он покинул поле уже на 31-й минуте. Капитан мадридцев Серхио Рамос при падении потянул форварда за руку, после чего Салах неудачно приземлился на газон и получил травму плеча.

Травма Салаха в финале ЛЧ-2017/2018 Фото: Michael Regan/Getty Images

После матча болельщики и СМИ критиковали испанца за грязный приём, но тот отметил, что не видит злого умысла: «Травме Салаха уделяют слишком много внимания. Не хотел говорить на эту тему, потому что всё преувеличивают. Салах схватил меня за руку первым, а я упал на другую сторону, и он травмировал другую руку. Теперь же твердят, что я уложил его приёмом из дзюдо. Потом мы с Мо переписывались, и он был в нормальном состоянии. Он мог отыграть второй тайм, если бы ему сделали обезболивающий укол. Я так делал не раз, но, когда подобное случается с Рамосом, этому уделяется намного меньше внимания. Не знаю, то ли потому, что я так давно играю за «Реал», то ли потому, что так давно побеждаю, но люди оценивают это по-другому».

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Не знаю, можно ли назвать приём Рамоса нормальным игровым эпизодом. Может быть. Он сказал, что я мог доиграть матч, если бы мне сделали укол? Всегда приятно, когда тот, кто заставил тебя плакать, вызывает у тебя смех. Может, Рамос ещё и знает, буду ли я готов к ЧМ? Он написал мне, но я не ответил, что у меня всё в порядке».

Травма, полученная в финале с «Реалом», чуть не лишила Салаха исторической возможности сыграть за сборную Египта на ЧМ-2018. В итоге лидер африканской команды всё же провёл две встречи (с Россией и Саудовской Аравией, но пропустил первый матч с Уругваем), однако выглядел бледной тенью себя. Он поразил ворота российской команды с пенальти, а также забил саудовцам, вот только это не помогло Египту выйти из группы и набрать хотя бы одно очко.

Следующей встречи Салаха и «Реала» пришлось ждать почти три года. Команды попали друг на друга в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2020/2021. Мадридцы в том сезоне боролись за победу в Примере с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с эпидемией травм, скосившей команду в середине сезона. Просто напомним, в матчах с «Реалом» у англичан пару защитников образовали Озан Кабак и Натаниел Филлипс. В итоге проблемы «Ливерпуля» с составом сыграли важную роль в проходе испанцев дальше.

Мохамед Салах против «Реала» в плей-офф ЛЧ Фото: Fran Santiago/Getty Images

В первом матче на стадионе «Альфредо Ди Стефано» на базе мадридцев Салах забил свой первый мяч «Реалу», воспользовавшись отскоком в чужой штрафной. Но медленную оборону «Ливерпуля» постоянно наказывал Винисиус Жуниор, в итоге оформивший дубль. Ещё один гол у хозяев забил Марко Асенсио. В ответной встрече на «Энфилде» команды сыграли вничью – 0:0 (единственный матч Салаха с «Реалом», который он не проиграл). «Ливерпуль» создал кучу моментов, но не смог пробить Тибо Куртуа. А Мо в третий раз уступил в серии/матче «Реалу» в Лиге чемпионов.

Очередной шанс обыграть мадридцев египтянин получил на следующий сезон. «Реалу» и «Ливерпулю» снова предстояла встреча в финале Лиги чемпионов. Салах прекрасно помнил, что произошло в решающем матче 2018 года и мечтал о реванше.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Очень взволнован в связи с выходом в финал ЛЧ, как и вся команда. Не сомневаюсь, игра будет сложной. Мы хотим взять реванш. Помню прошлый финал с «Реала», словно он был вчера. Мы проиграли им в 2018 году, тогда был грустный день».

Но форвард в очередной раз уступил. Салах нанёс шесть ударов по воротам Куртуа — лучший результат в финалах с сезона-2003/2004, однако это не помогло «Ливерпулю». Бельгийский кипер снова поймал кураж, англичане в общей сложности 23 раза пробили по воротам, тогда как «Реал» сделал это только трижды. Единственный же мяч во встрече забил Винисиус Жуниор (первый и последний удар в створ ворот у мадридцев). Испанцы взяли 14-й трофей ЛЧ, а Салах проиграл им в пятый раз.

Мохамед Салах после финала ЛЧ-2022 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Спустя пару недель игрок «Реала» Родриго Гоэс в подкасте Podpah рассказывал, как слова египтянина мотивировали клуб: «На тренировках до матча мы говорили: «Давай, Салах, ну же, Салах». У нас была мысль: «Мы обязаны выиграть, чтобы посмеяться над Салахом». Когда тебя провоцируют, ты хочешь победить, чтобы усмехнуться в ответ. По окончании матча мы сделали коридор для игроков «Ливерпуля». Они проходили мимо, в том числе и Салах с опущенной головой. Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, попытайся в следующий раз». Я просто посмеялся. Если бы таких моментов не было, все перестали бы смотреть футбол. За пределами поля случается всякое, провокации и насмешки — в том числе». Отрывок из интервью вызвал большой резонанс в СМИ, болельщики негативно отреагировали на заявление бразильца, а Салах отказался от комментариев.

В последней очной встрече «Ливерпуля» и «Реала» в феврале 2023-го Салах отдал голевую передачу Дарвину Нуньесу на четвёртой минуте встречи, а чуть позже воспользовался ошибкой Куртуа и удвоил счёт. К 14-й минуте мерсисайдцы вели дома 2:0, казалось, день Мохамеда наконец наступил. Но у «Реала» были другие планы: команда Карло Анчелотти забила пять безответных мячей и увезла из Англии максимально комфортное преимущество.

Однако итальянский тренер мадридцев не согласен, что клуб уже может праздновать выход в четвертьфинал: «У нас есть опыт прошлого года в матче с «Челси» («Реал» выиграл первый матч 3:1, но в ответной игре пропустил три мяча. — Прим. «Чемпионата»). У нас есть преимущество, поэтому мы фавориты, но другой факт состоит в том, что мы должны играть ещё 90 минут с тем же настроем, что и в первом матче. У нас есть преимущество, но мы не можем думать об удержании счёта, мы должны играть 90 минут на максимуме».

Смогут ли Салах и «Ливерпуль» подарить нам интригу хотя бы на время? Во всяком случае терять команде Клоппа абсолютно нечего.