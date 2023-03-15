«Я хочу его оправдать». Прав ли вратарь, дважды не дав забить мальчику символический гол?

Вы наверняка привыкли к милым активностям от футбольных клубов. В «Крыльях», например, собирали деньги для животных, «Локо» открывал «Сектор добра» на стадионе, «Спартак» поддерживал акцию «Доброшрифт», а «Зенит» недавно отправил помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Но это – примеры чего-то более глобального. Иногда клубы совмещают приятные для болельщиков вещи с началом футбольного матча. Как правило – дают фанатам (иногда — известным, иногда – самым обычным) нанести символический удар по мячу перед игрой.

Милую историю задумали и в венгерском МТК. В честь дня рождения мальчику, его зовут Энок, дали возможность развести мяч с центра поля перед матчем с «Диошдьëром». И тут игрок МТК предложил Эноку пробежать с ним до ворот соперника и забить гол. Всё это – в честь дня рождения.

Но вратарь «Диошдьëра» Жомбор Шенко (кстати, воспитанник «Ювентуса») был другого мнения. Он не просто не дал парню забить – а сделал это дважды! Сначала отбил удар в сторону, а после добивания – поймал мяч и выбил его к центру поля. За что сразу был освистан.

Обратите внимание на лицо мальчишки в конце:

Команда, за которую болеет Энок, в итоге выиграла 4:2. Но после матча все обсуждали поведение Шенко, и тому пришлось извиняться.

– Я сожалею о случившемся, но сделаю всё, чтобы поднять Эноку настроение. Хочу подарить ему что-то особенное, не просто вещь, которая висит на стене каждого маленького мальчика. Когда он приедет в Диошдьёр, я передам всё ему лично. Так что мы с нетерпением ждём встречи с ним и его родителями! А пока желаю Эноку никогда не отказываться от своей мечты и бороться за каждый мяч, как он это делал, когда дважды бил по моим воротам.

Что вы думаете о действиях вратаря в такой ситуации?

Спорное решение Шенко отбить мяч прокомментировал и главный тренер «Диошдьëра». Вы, кстати, можете его помнить – это Сергей Кузнецов, который работал в тренерском штабе Олега Кононова в «Спартаке». Кузнецов взял вину на себя.

Сергей Кузнецов главный тренер «Диошдьëра» «Прежде всего, я хочу оправдать Жомбора Шенко и команду. Вратарь лишь выполнял мою просьбу не дать забить гол. Если кто-то хочет, чтобы наш клуб выступил партнером в благотворительной акции или на дне рождения, то как минимум нам должны сообщить об этом заранее. Здесь этого не произошло. Такой акцией соперник ставит игроков другой команды, персонал и болельщиков в неприятное положение. Давайте представим это в матче «Ференцвароша» – голкиперу гостей нереально пропустить удар от нападающего хозяев! Я остаюсь при своём мнении и сегодня бы поступил так же. При этом клуб пригласил мальчика на наш домашний матч. Надеюсь, дело можно считать закрытым».

Историю же по факту закрыл отец Энока. Он принял приглашение клуба, проговорив, что изначально удар по воротам не планировался, и попросил СМИ осветить позитивный исход этого конфликта. Зла семья мальчика ни на кого не держит. А Энок после матча сфотографировался со своей любимой командой.