Три красные карточки за 40 секунд! «МЮ» чудом спасся в Кубке Англии

Четвертьфинал Кубка Англии был близок к сенсации. «Фулхэм» едва не выиграл у «Манчестер Юнайтед» на его поле. Счёт открыл главный бомбардир лондонцев Митрович на 50-й минуте после углового.

Казалось, у «Фулхэма» всё было под контролем и вполне удавалось сдерживать атаки хозяев. Но потом случились 265 секунд, за которые игра полностью перевернулась. Случилось три удаления и два гола. Все – в пользу «МЮ».

Началось с того, что на 70-й минуте вингер «МЮ» Санчо наносил удар практически по пустым воротам, но мяч рукой выбил полевой игрок Виллиан, которого многие помнят по выступлениям за «Челси» и «Арсенал». Главный арбитр Крис Кавана не заметил попадания мяча в руку, поэтому VAR пригласил судью к монитору.

Фото: Кадр из трансляции

Первым не выдержал тренер «Фулхэма». Марку Силва подошёл к арбитру и начал на него кричать ещё до того, как он посмотрел повтор. Не совсем понятно, в чём заключались претензии специалиста на этот момент. Судья по протоколу рефери был обязан подойти к монитору, если его позвал VAR.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Кавана удалил Силву, затем после повтора и Виллиана. А потом сдали нервы уже у Митровича, который тоже начал что-то эмоционально доказывать судье, тыкать в него пальцем и даже толкнул в плечо. Если на первые эмоции нападающего арбитр не реагировал, то после того, как футболист начал его пихать, сразу показал красную.

Правда, это не остановило Митровича, и тот продолжил предъявлять арбитру. Серба оттаскивали и партнёры по команде, и футболисты «МЮ», и даже тренеры «Фулхэма». В результате Кавана показал три красные карточки за 40 секунд.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После такого «Фулхэм» фактически развалился. Пропустил не только с пенальти, но и ещё дважды с игры. Таким образом, определился последний полуфиналист этого сезона Кубка Англии. «МЮ» теперь встретится с «Брайтоном», а «Манчестер Сити» – с «Шеффилдом» (матчи состоятся 22–23 апреля).