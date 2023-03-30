В АПЛ неожиданная проблема. У игроков массовая зависимость от вредного препарата

Бертран Траоре не играл в февральском матче 24-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» уступила «Арсеналу» 2:4. Вингер просидел на скамейке запасных, но всё равно стал звездой соцсетей, когда лихо закинул под губу снюс прямо за спиной Унаи Эмери. Этот момент попал в трансляцию. Подобное в прошлом году уже случилось с резервным вратарём «Ньюкасла» Марком Гиллеспи.

Ранее с шайбами снюса на тренировке сборной Англии попался Джейми Варди. Неоднократно банки табака мелькали в разных кадрах с участием Маркуса Рашфорда. А шведы Виктор Линделёф и Эмиль Крафт вообще открыто признаются в употреблении — логично, ведь Швеция и стала родиной изделия, которое тревожит весь английский футбол. В России, кстати, главным амбассадором снюса был швед Понтус Вернблум, однажды сфоткавший забитый табаком холодильник.

Продукт настолько прочно проник в жизнь английских клубов, что Профессиональная футбольная ассоциация официально запустила кампанию по информированию о вреде снюса. Прямых запретов пока что нет. Хотя на территории Великобритании и стран Евросоюза продажа табака в пакетиках запрещена с 1992 года (кроме самой Швеции). Зато употребление никак не ограничивается. Как и продажа дешёвых аналогов снюса — пакетиков, пропитанных никотином. ВАДА не так давно тоже обратило внимание на снюс, но просто внесла его в «список наблюдения». Поэтому вопрос употребления до сих пор остаётся сугубо личным. Хочешь — кидай. Не хочешь — не кидай. Как выяснил The Athletic, в Англии хотят многие.

Чем вреден снюс?

Огромная популярность снюса среди спортсменов связана с отсутствием прямого урона лёгким. В отличие от сигарет, дым и смола которых бьют по органам дыхания, снюс используется только для контакта со слизистой оболочкой рта. Никотин через пакетик быстро всасывается в кровь — человек получает «удар» вещества, вырабатывается дофамин. Этот гормон, как и сигареты, формирует устойчивую психологическую зависимость. Сам снюс разъедает слизистую рта, а врачи говорят о потенциальном риске развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

The Athletic в масштабном материале исследовал вопрос популярности снюса и методы борьбы с ним. Журналист Дэниэл Тэйлор раскрыл целый мир «вкида», который уже стал частью культуры британского футбола.

Ли Джонсон, нынешний тренер шотландского «Хайберниана», признаётся: «На снюсе сидят от 35 до 40% британских футболистов. Возможно, цифра даже больше. Это немного табуированная тема, её не принято обсуждать. Но это уже культурный феномен. Молодые парни не осознают угрозу для здоровья и психики в долгой перспективе. Нам нужно говорить с ними».

Ли Джонсон Фото: Mark Runnacles/Getty Images

Если «Ньюкасл» год назад в истории с Гиллеспи отмахнулся от журналистов в духе «это личное дело игрока», то Джонсон открыто говорит о необходимости борьбы с шведским табаком. «Ну представьте, я иду на тренировку и выкуриваю у всех на глазах полпачки сигарет. Это профессионально, это по-спортивному? Вряд ли. Вот и со снюсом так же — организм получает то же количество никотина».

По данным The Athletic, один молодой футболист из Второй лиги обращался за помощью к онкологам из-за новообразования в слизистой рта. Прямая связь между употреблением снюса и развитием раковых заболеваний до конца не исследована. Но шведские врачи и учёные ещё в 2000-х пришли к выводу, что у сидящих на табаке в пакетиках выше риск словить опухоль во рту.

Что говорят сами игроки, подсевшие на снюс?

В одном из клубов (название по понятным причинам не упоминается) пытались запретить снюс. Пока не поняли, что это бесполезно — даже в автобусе по дороге на матч игроки вместе с тренерами закидывались табаком. Врач команды (пожелал остаться неизвестным) сокрушается: «Терпеть не могу эту привычку у ребят. Каждый год мы напоминаем, что это вредно. Но отказаться от снюса гораздо сложнее, чем можно подумать».

Джейми Варди в автобиографии писал, что шведский табак очень популярен среди игроков — как уже упоминалось выше, форвард «Лестера» и сам засветился. В 2018-м Варди признался, что слез.

Один бывший футболист Премьер-лиги на условиях анонимности рассказал The Athletic, что прекрасно осознаёт пагубность привычки. «Мне было 18 лет, когда попробовал первый раз. Был в Манчестере, где пересеклись с парой знакомых ребят из сборной. Пошли в ночной клуб. Там они достали снюс и сказали: «Зацени, парень». Поначалу это приносит удовольствие, успокаивает нервы, но со временем эффект пропадает, и возникает обычная зависимость. Сколько раз я пытался бросить — не получалось. Это как с сигаретами. Люди бросают, но потом начинают снова. Хотя все знают, что бывает рак. Что возникают проблемы с сердцем».

ПФА беспокоит огромный рост популярности снюса среди игроков клубных академий. Подростки и юноши покупают табак у старших товарищей. Есть и альтернатива — в свободной продаже доступны никотиновые пакетики. Одна упаковка на 20 пакетиков стоит £ 5, что гораздо дешевле дорогого шведского оригинала. Удивительно, но по английским законам пакетики, пропитанные никотином, можно продавать лицам моложе 18 лет.

Ли Джонсон говорит: «Молодые парни смотрят на лучших игроков клуба. Они много забивают, ездят на лучших машинах, зарабатывают кучу денег. Это кумиры. И вот эти кумиры засовывают два-три пакетика под губу. Молодёжь просто берёт пример». В «Хайберниане» Джонсон устроил целую войну против снюса. «Как-то я просто сказал игрокам — все, кто употребляют снюс, уйдут из клуба зимой», — вспоминает тренер. Тем, кому было тяжело бросить, помогали врачи и физиотерапевты. Игрокам демонстрировали презентации со слайдами со словами «Ты заснюсирован. Ты проиграл».

«У одного парня вообще было такое. После операции он восстанавливался в больнице и буквально на стены лез без снюса. Он был в отчаянии, умолял врачей купить пару банок. В итоге его девушка тайно передала снюс. Врачи ругались, потому что в сочетании с сильными обезболивающими никотин мог дать негативный эффект», — продолжает Джонсон.

А вот шведы посмеиваются над тревогой англичан. Защитник «Ньюкасла» Эмиль Крафт спокойно относится к снюсу: «Абсолютно нормальная вещь для Швеции. Не вижу в этом ничего странного и тревожного». Виктор Линделёф вообще как-то разместил у себя атмосферный утренний натюрморт — чашка кофе на столе рядом с банкой любимого табака. По данным Eurobarometer, в 2021 году число курящих шведов составило чуть менее 5% от общего населения. Во многом это связано с альтернативой в виде снюса.

Также The Athletic упоминает историю, как Хенрик Ларссон закинулся снюсом перед серией пенальти с Румынией в 1/4 финала ЧМ-1994. «Мне просто надо было немного успокоиться», — признался швед 20 лет спустя. Златан Ибрагимович тоже балуется табаком — в прошлом году он скинул пакетик прямо перед выходом на замену в одном из матчей за «Милан».

Почему снюс так популярен?

Эксперты видят в этом проявление так называемого «лёгкого бунта». Мол, футболистам нельзя курить и употреблять в больших количествах алкоголь, поэтому они используют компромиссный вариант быстрой подпитки организма ударной дозой дофамина. От рук не пахнет закисшим дымом, от одежды тоже. Снюс даже называют элементом «стартового набора» для футболиста в Англии. Если раньше игроки скрывали любовь к шведскому табаку, то теперь в раздевалках стоят целые коробки с разноцветными шайбами. Со снюсом связано много нелепых баек и историй.

Например, игроки «МЮ» отправили массажиста Рода Торнли в больничку с отравлением — кто-то в шутку положил в его сэндвич пакетик снюса. Также есть история о неназванном голкипере топ-клуба АПЛ, который во время матчей всегда держит тайник с табаком за воротами.

Снюс также популярен среди российских спортсменов, хотя с недавних пор его продажа запрещена в стране. На шведском табаке сидят футболисты и хоккеисты. Дешёвый (и более вонючий) аналог снюса — насвай (он же шпак, нац) распространён среди борцов и боксёров. Александр Кержаков вспоминал, как в академии «Зенита» за насваем его посылали старшие ребята: «После начала учёбы в интернате, недели через три, все цветы были завядшими, потому что все сплевывали насвай в горшки. Сам я его никогда не пробовал и никому не советую. Он очень плохо пахнет».

ПФА планирует провести кампанию по информированию о вреде снюса в три этапа. К этому подключат врачей и экспертов.