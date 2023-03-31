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Бизнесмен Владимир Романов владел «Хартс», а потом был объявлен в международный розыск — история

Российский бизнесмен чуть не «убил» клуб в Шотландии. Он всё ещё в международном розыске
Полина Куимова
Бизнесмен Владимир Романов владел «Хартс»
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История «Хартса» и Владимира Романова.

Бизнесмен Владимир Романов в начале 2000-х ворвался в шотландский футбол и перевернул его. После неудачных попыток приобрести «Данди Юнайтед», «Данди» и «Данфермлайн Атлетик» литовский банкир обратил своё внимание на «Харт оф Мидлотиан». Он пришёл к нему на помощь, вытянув из состояния, близкого к финансовому краху, но спустя много лет, что «Хартс» провёл в руках Романова, клуб оказался в положении не менее бедственном, чем был до него. Сам бизнесмен тоже больно рухнул на дно тяжёлой реальности: он проделал путь от человека, владеющего банком в Литве и несколькими клубами, до человека, которого разыскивает Интерпол.

Романов — моряк-подводник и банкир

Он родился в Тверской области. Когда маленькому Владимиру было девять лет, Романовы переехали в Литовскую ССР – по службе. Как и у многих советских семей в то время, у них была своя тяжёлая история: мать пережила ужасы блокадного Ленинграда, отец молодым ушёл на фронт и прошёл всю войну до конца, завершив её триумфально – участием в штурме Берлина. После победы Романов-старший решил остаться в армии. Когда Владимиру было 16 лет, отца не стало, и ему пришлось взять на себя роль главного кормильца семьи. Он бросил школу и пошёл в таксисты, параллельно продавая контрабандные пластинки The Beatles, Rolling Stones и Элвиса Пресли.

В 1966-м Романов ушёл в армию, где прослужил шесть лет, из которых три года был старшим матросом на легендарной подводной лодке К-19. Она была первой в СССР атомной подлодкой, способной перевозить на борту три баллистические ракеты, одним из главных орудий холодной войны, а заодно – самым несчастливым активом советского военно-морского флота. Первая авария случилась в 1961-м на учениях: в системе охлаждения одного из двух реакторов лопнула труба, начался разогрев активной зоны, который мог привести к ядерному взрыву, если бы не слаженная работа подводников. Романов, поступив на службу на К-19, об этой истории не знал – тайна о произошедшем хранилась ещё долгие годы, вплоть до развала Союза. Вторая авария случилась в 1969-м – тогда подлодка столкнулась с американской атомной подводной лодкой. Всплыла. А в 1972-м на злосчастной субмарине случился пожар, в результате которого погибли 28 человек: нахватались радиации, стараясь предотвратить более масштабную трагедию. К-19 получила прозвище «Хиросима» за все ЧП и унесённые жизни. Романов к этой лодке (или же времени, проведённой на ней) испытывал особые чувства – настолько, что в 2006-м, когда её решили по договору с США распилить и утилизировать, выкупил части металлического корпуса и сварил заново. Перевозка частей и сборка подлодки-памятника обошлась ему в полмиллиона долларов – с тех пор К-19 стоит недалеко от Мытищ.

Подлодка

Подлодка

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

После службы Романов ударился в бизнес. При Михаиле Горбачёве он начал зарабатывать на шерсти – и получил свои первые несколько миллионов рублей, что по тем временам было просто космическими деньгами. «Я встретил трёх директоров предприятий — те везли на выставку в Москву шерсть, – рассказывал он в интервью «СЭ». – Купил у них всё. На выставке шерсти не было вообще! Будто в Советском Союзе не производят! У меня были цеха, своя маленькая фабрика. Вся шерсть СССР стала поступать ко мне. А от меня шли вагоны трикотажа — от носков до свитеров!»

В начале 90-х Романов разбогател на приватизации предприятий и открыл в Литве первый частный банк Ukio Bankas и инвестиционную группу UBIG. Отсутствие как таковых законов и правил ведения бизнеса в первые годы независимости Литвы помогло превратить страну в центр торговли всеми видами материалов – от металла до текстиля и алюминия, – и Романов понял, что может нажить состояние. Он начал сотрудничать с Беларусью, Республикой Сербской и Боснией и Герцеговиной, буквально прорубая себе дорогу в международный бизнес.

Сам он про себя говорил: «Я маньяк своих проектов». Он много работал, многое успевал и за многое брался. А ещё запомнился экстравагантными историями: например, как в пять утра уезжал слушать тишину австрийского леса и писать стихи. Или как заставил тренера Анатолия Коробочку искать рожь где-то под Мюнхеном, а потом, когда тот нашёл то самое место, разделся там до трусов и стал резать колосья, из которых в итоге сложил венок.

Владимир Романов

Владимир Романов

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Эти истории в интервью «СЭ» рассказывал сам Анатолий коробочка. Есть и ещё одна – в 2007 году, когда Романов уже несколько лет управлял «Хартсом», клуб решил провести выставочный матч с «Барселоной». И Романов очень хотел выйти на поле, чтобы сыграть против Роналдиньо, – настолько, что даже подготовил футболку со своей фамилией. Тренер объяснил, что сделать этого нельзя, после чего Романов резко объявил ему, что тот может собираться домой.

Ещё Романов уговаривал Абрамовича уволить Моуринью и чуть не купил «Ливерпуль». Западному миру литовско-российский бизнесмен хорошо запомнился своей иррациональностью и эмоциональностью – когда в течение многих лет руководил шотландским «Хартсом».

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«Хартс» — клуб, который спас Романов

В 1994 году акции клуба приобрели бизнесмены Крис Робинсон и Лесли Динс. При них «Хартс» завоевал свой единственный трофей — Кубок Шотландии — 1998 — и медленно, но очень уверенно упал на финансовое дно. В 2004 году ситуация усугубилась настолько, что из-за многомиллионных долгов Банку Шотландии Робинсон принял решение снести стадион «Тайнкасл», а землю продать под жилые застройки. Это принесло бы клубу £ 22 млн, что позволило бы закрыть долги и инвестировать в существование. «Хартс», по замыслу владельца, переехал бы на регбийный стадион «Мюррейфилд». Будущее было туманным и не вызывало ничего, кроме грусти. «Это была бы медленная, затяжная смерть нашего клуба», — говорил Дерек Уотсон из Hearts Supporters Trust.

Возможность потерять дом стала кульминационной точкой в затяжных протестах болельщиков, которые выражали бесконечное презрение деятельности Робинсона. Да, клуб завоевал трофей, но это было единственное светлое пятно в растратной жизни. Болельщики выражали недовольство до финала, во время и после, но Робинсон всё равно был непреклонен в своей идее о продаже стадиона. Он говорил, что переезд был жизненно важен для будущего клуба, потому что долги с каждым годом только росли и грозили переходом в администрацию, то есть банкротством. Болельщики запустили кампанию «Спасите наши сердца», чтобы собрать хоть какие-то средства для клуба, но крупные инвесторы были не заинтересованы во вложениях в команду без особых перспектив.

И тут появился Романов.

Владимир Романов

Владимир Романов

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Переговоры с ним велись несколько месяцев. Банк Шотландии, который сказал клубу, что не будет больше выдавать ему займы, если тот не согласится продать стадион, был согласен с продажей акций литовцу: тот обещал, что все кредиты будут переведены в его банк Ukio под более низкую процентную ставку. Источники, близкие к «Хартс», тогда говорили, что руководство не пошло бы на такие переговоры без проверки финансовой состоятельности Романова. А она установила, что проблем у него никаких нет. Кроме того, бизнесмен к тому моменту владел футбольным клубом «Каунас» в Литве, что стало лишним подтверждением тому, что сделка с ним может быть удачной.

В декабре 2004 года он получил 19,9% акций, а уже в январе после его упорных действий сделка по продаже «Тайнкасла» была расторгнута. К февралю 2005 года его доля была увеличена до 29,9%, после чего «Хартс» навсегда попрощались с Робинсоном.

Эдинбургский клуб встретил Романова с распростёртыми объятиями. Он был спасением, в нём видели святого целителя, который не дал команде умереть. «Это решающий момент в истории клуба», – радовался представитель фанатского сообщества Джон Бортвик. У Романова, конечно же, были свои интересы: за небольшую сумму (писали, что первый пакет акций достался ему всего за £ 4 млн) он получил доступ к одному из крупнейших финансовых центров Европы. Для его банка Ukio это была отличная возможность улучшить кредитный рейтинг и расшириться.

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Революция Романова — от радости и веры в чемпионство до худшего результата в истории

Романов начал с назначения нового главного директора и увольнения главного тренера Джона Робертсона. Новый владелец клуба предложил легенде альтернативную роль – понижение до ассистента, потому что, по его словам, Робертсон не вписывался в пересмотренную футбольную структуру. Специалист от такого варианта отказался, и в конце июня его пост занял Джордж Берли – бывший тренер «Ипсвич Таун» и тренер сезона-2000/2001 в АПЛ – клуб занял пятое место и пробился в Кубок УЕФА. «Хартс» провёл крепкую трансферную кампанию, потому что Романов поставил перед клубом амбициозную цель: попасть в Лигу чемпионов. Успешный старт сезона укрепил веру болельщиков, что с новым управленцем команду ждёт яркое будущее: «Хартс» не проиграли восемь матчей, побив свой собственный рекорд начала прошлого века.

«Футбол Джорджа был агрессивным, и у него была замечательная манера очень пренебрежительно относиться к другим командам, – рассказывал The Athletic бывший игрок «Хартс» Стивен Прессли. – Он говорил тебе, что ты великолепен, что в других командах нет ничего особенного, и от этого исходила уверенность. Он мне очень понравился».

После десяти матчей «Хартс» закрепился на первом месте с отрывом в три очка и разницей мячей в +17. Берли оправдывал резкое решение Романова убрать легенду клуба, а вложения в трансферы говорили сами за себя. Толпа на стадионе пела, что «Хартс» непобедим, соперники были в шоке, что команда совершила чуть ли не квантовый скачок за короткое время. О клубе писали в Европе, говорили по новостям, воспевали, что революция Романова – это вызов «Старой фирме» (то есть «Селтику» и «Рейнджерс»).

Владимир Романов

Владимир Романов

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

И тут разрывается бомба: Романов решает, что Берли в клубе быть больше не должно. 21 октября бизнесмен увеличил свою долю в «Хартс» до 55,5%, став мажоритарным акционером, а 22-го главный тренер покинул команду – 11-я победа подряд в сезоне состоялась уже под руководством временного менеджера.

Болельщики, игроки и шотландский футбол были в шоке. Это обнажило, что за кулисами всё не так гладко, и отрезвило всех, кто слепо верил в чудо Романова: стало понятно, что новая эра не будет лёгкой. Она будет похожа на американские горки, которые будут двигаться по прихоти бизнесмена.

«Хартс» сделали короткое заявление: в нём говорилось, что Берли покинул клуб «из-за непримиримых разногласий». Никто не знал, что именно произошло между Романовым и главным тренером – ходили слухи, что эксцентричный владелец был недоволен ничьей с «Селтиком» и заменами по ходу матчей. Позднее Романов рассказал, что Берли якобы вёл игры на стороне: хотел продавать игроков в «Рейнджерс» и «Селтик», зарабатывая на комиссионных. Но тогда все пребывали в смятении – даже внутри клуба мало что понимали. В знак протеста происходящему член правления Джордж Фоулкс ушёл в отставку.

Берли заменил Грэм Рикс – бывший тренер «Челси», который был осуждён за сексуальные преступления и сидел в тюрьме в 1999 году. Выбор Романова отрицательно встретили в прессе, но ещё более нелестные заголовки получил владелец четыре месяца спустя – Рикс продержался на своём посту до середины марта. Его уволили, когда «Хартс» отставал от «Селтика» на 17 очков.

Романов взял экс-менеджера своего клуба, «Каунаса» – Валдаса Иванаускаса. Ему была поставлена ​​незавидная задача: стать чемпионом, выйти в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Шотландии. «Хартс» в итоге стал вторым, квалифицировался в ЛЧ и взял Кубок. Но Романов не видел в этом заслуги Иванаускаса: «Да он ноль как тренер. Я и состав за него определял, и замены делал. Чуть чемпионами не стали. Только судьи помешали».

Один владелец, три менеджера, 19 новых игроков, споры, замешательство, волнение, но в конце концов – успех. Возможно, это была величайшая кампания клуба за последние десятилетия. Но этот сезон стал пиком при Романове. За результаты безумному владельцу прощали многое – и желание переименовать клуб в Dynamo Hearts или Sparta Hearts, и инициативу по смене основных цветов на жёлто-зелёный.

Следующий сезон начал разваливаться в самом начале. Иванаускаса отправили в «творческий отпуск», а на его место временно назначили Эдуарда Малофеева. А потом Романов пригласил Анатолия Коробочку – как он говорил, не тренером, а завхозом. Потому что все основные решения ему нравилось принимать самому.

Весь этот беспорядок привёл к тому, что Стивен Прессли, Пол Хартли и Крейг Гордон выступили перед журналистами на тренировочной базе «Хартс» в Риккартоне с критикой руководства Романовым клубом. Для них это стало началом конца – капитан, главный мотор полузащиты и лучший вратарь «Хартса» покинули клуб в течение года.

В это время Романов вёл свою войну с прессой, которая не льстила ему в заголовках. Особенно доставалось ему от The Sun, которым владел медиамагнат Руперт Мёрдок. Романов выпустил заявление, в котором сравнил всех журналистов с обезьянами, чем обрушил на себя ещё большую неприязнь со стороны СМИ.

В сезоне-2006/2007 «Хартс» стал пятым. Летом клуб вновь остался без тренера, и для болельщиков происходящее было сущим кошмаром. В следующем сезоне «Хартс» свалился на восьмое место, что стало худшим результатом за долгие годы.

Прощание — «Хартс» перешёл к болельщикам, а Романов скрывается от Интерпола

В 2011 году у «Хартс» начались серьёзные финансовые проблемы: долги выросли до £ 30 млн, а задержки зарплат начали увеличиваться. На проблему в клубе обратила внимание лига, которая уже начала обязывать Романова выплачивать средства игрокам, на что он выпустил очередное эксцентричное заявление:

Владимир Романов
Владимир Романов
российский бизнесмен и экс-владелец «Хартс»

«Как только «Хартс» приближаются к третьему месту, обезьяны начинают визжать, врать и строить заговоры. Я думал, что ясно выразился — я продаю клуб и денег больше не отдам. Бессмысленно поддерживать шоу-бизнес, а не футбол. «Хартс» сейчас живёт за счёт собственного бюджета. Все знали, включая игроков, СМИ и лигу, что зарплата будет выплачена, как только будут получены деньги для Эггерта Йонссона, который был продан в прошлом году. Но СМИ все еще пытались создать конспирологические сюжеты о команде и сумели добиться быстрого и неразумного решения собрания лиги, которое клуб попросил отложить до следующей недели, чтобы получить возможность выплатить зарплату. Таким образом, я никого не обманул. Обезьяны обманули лигу, болельщиков и самих себя и показали, кто стоит во главе футбольной мафии».

Романов действительно перестал вкладывать деньги в клуб – в 2013 году команда уже не получала от него никаких средств. Он начал говорить, что намерен передать «Хартс» болельщикам – то же самое произошло с «Жальгирисом», утонувшим в долгах, как и шотландский клуб. Романов уехал в Москву, где перенёс инсульт, а «Хартс» по итогам сезона-2012/2013 был наказан за огромные долги и неправомерное введение внешнего управления: старт сезона с -15 очками и запрет на регистрацию новых игроков.

Банк Ukio обанкротился. «Хартс» был введён в администрацию – спасать его бросились болельщики, которые насобирали нужную сумму через пожертвования, чтобы клуб не умер. В итоге «Хартс» приобрела бизнесвумен Энн Бадж с перспективой дальнейшего выкупа Foundation of Hearts (FOH) – группой болельщиков, которая в итоге получила клуб под свой контроль в 2021 году.

Романова же в 2013 году объявили в международный розыск в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в банке Ukio – он в итоге получил политическое убежище в России, где и остаётся до сих пор. Международное журналистское расследование, проведённое Центром журналистских расследований OCCRP совместно с партнёрами из 18 стран, установило, что через литовский банк было отмыто больше € 6 млрд. Получилось, что Романов потерял банк, клубы, много денег. Но осталась подводная лодка.

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Теги Футбол Прочие турниры Хартс •••

Заглавное фото: Stuart Franklin/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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