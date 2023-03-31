Молодые топ-футболисты сказочно подорожали. Главные апгрейды сезона

Transfermarkt сегодня — самый авторитетный ресурс в области определения цен на футболистов. Портал раз в 3-4 месяца анализирует изменившийся спрос и обновляет стоимости каждому игроку в большинстве лиг мира. Получается вполне реалистично.

Практически всегда в лидерах — молодые футболисты. Это логично: впереди вся карьера, нереализованный потенциал и большие ожидания. А самые талантливые ещё в юном возрасте умудряются выстреливать.

Этот сезон не стал исключением и открыл новых звёзд футбола. Мы подвели итог и собрали десять главных трансферных приростов у игроков до 21 года с начала сезона.

Мойсес Кайседо. Прирост с начала сезона — € 49 млн

Ещё в прошлом году об эквадорце практически никто не знал, а сейчас он — один из самых желанных игроков у топов АПЛ. В нынешний сезон полузащитник входил в статусе восходящей звезды «Брайтона», который сполна оправдал: стал основным, оформил 1+1, съездил на ЧМ со сборной, а ценник на Transfermarkt взлетел с € 6 до 55 млн.

Зимой на руках у Мойзеса были предложения от «Арсенала» и «Челси», но не отпустил «Брайтон». Позже хавбек подписал новый контракт с клубом, но летний переход всё ещё никто не исключает.

Мойсес Кайседо Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Букайо Сака. Прирост с начала сезона — € 45 млн

«Арсенал» впервые за долгие годы близок к чемпионству. Букайо Сака — одна из причин успешного выступления в АПЛ. Вингер не первый год проводит на высоком уровне, но по итогам нынешнего сезона его уже можно внести в число лучших игроков планеты.

23 голевых действия в 38 матчах — это рекордные цифры для Букайо. Transfermarkt поднял ему цену с € 65 до € 110 млн.

Джамал Мусиала. Прирост с начала сезона — € 45 млн

В начале сезона Джамал стоил столько же, сколько и Сака. Ситуация не изменилась и после последнего обновления. По цифрам сезон Джамала ещё лучше: у него 15+12 в 35 матчах за «Баварию».

Мюнхенцы будут до конца сезона претендовать на все титулы, и в этом заслуга в том числе Джамала. Он был незаменим при Нагельсмане, при Тухеле наверняка будет точно так же. Ходят слухи, что после этого сезона с Мусиалой продлят контракт и выдадут одну из самых больших зарплат в клубе.

Джамал Мусиала Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Джуд Беллингем. Прирост с начала сезона — € 40 млн

Полузащитник после обновления со € 120 млн стал третьим в списке самых дорогих игроков мира, а первенство в Бундеслиге сохранил. Джуд мощно начал этот сезон: вывел «Боруссию» из группы ЛЧ, поехал на ЧМ и даже забил там. Сейчас результативные показатели Беллингема просели, но это не мешает ему влиять на результаты Дортмунда в чемпионате Германии.

Переход Джуда должен стать настоящей сагой ближайшим летом. «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут ожесточённую борьбу, а «Боруссия» хочет € 140 млн. Но в Дортмунде готовы сохранить англичанина: по сообщениям инсайдеров, Беллингему предлагают новый контракт с самой большой зарплатой в клубе.

Йошко Гвардиол. Прирост с начала сезона — € 40 млн

После апдейта цен Йошко стоит € 75 млн — он теперь самый дорогой защитник мира наряду с Рубеном Диашем и Маттейсом де Лигтом. Хорват во втором сезоне в «Лейпциге» стал одним из лидеров, а его гол в первом матче 1/8 Лиги чемпионов оставлял клубу шансы на проход дальше, но не вышло. Как и не вышло у сборной Хорватии пробиться в финал ЧМ: Йошко был хорош на протяжении всего турнира в Катаре и только в полуфинале не справился с магией аргентинцев. Им интересуются топ-клубы, но пока «Лейпциг» Гвардиол, наверное, не покинет:

Йошко Гвардиол защитник «Лейпцига» «Моё будущее? «Лейпциг» не заинтересован в моей продаже этим летом, нет смысла говорить о чём-то ещё».

Амаду Онана. Прирост с начала сезона — € 32 млн

Бельгиец выступает в тонущем «Эвертоне», но это не помешало ему съездить на ЧМ и удивить. Ливерпульцы забрали полузащитника прошлым летом у «Лилля» за € 35 млн, что на € 25 млн больше его стоимости на Transfermarkt. Этот сезон для Амаду действительно успешный — это показывает возрастание стоимости до € 42 млн. В случае вылета в «Эвертоне» он точно не останется, особенно на фоне интереса топов АПЛ: они рассматривают опорника как альтернативу Мойсесу Кайседо.

Амаду Онана Фото: Lars Baron/Getty Images

Расмус Хёйлунн. Прирост с начала сезона — € 30,5 млн

«Двойник Холанда» из Дании летом внезапно оказался в «Аталанте» после успешного отрезка в австрийском «Штурме»: за полсезона там настрелял 12 голов. А вот первые полгода в Италии у него не задались — всего один мяч до 2023-го. С января Расмус начал класть голы пачками: семь — в клубе и пять — в сборной. И цена на Transfermarkt выросла с € 4,5 до 35 млн. «Бергамаски» уже отбиваются от интереса топ-клубов.

Гави. Прирост с начала сезона — € 30 млн

Полузащитник в 18 лет уже может похвастаться местом в основе «Барселоны», поездкой на ЧМ, премиями Golden Boy и Kopa Trophy, которые ежегодно вручают лучшим молодым футболистам. Ещё он второй по стоимости в «Барсе». Осенью Гави оценили в € 90 млн, и цену эту пока не меняли.

А с новым контрактом испанца пока проблемы: его то регистрируют, то не регистрируют. Из-за этого он успел в этом сезоне поиграть и под шестым, и под 30-м номерами.

Габриэл Мартинелли. Прирост с начала сезона — € 30 млн

Бразилец наряду с Букайо Сакой проводит феноменальный сезон. Артета сделал из него основного игрока, и вингер воспользовался этим: Мартинелли набрал 16 результативных действий в 38 матчах. Новый контракт до лета 2027 года уже получил. Transfermarkt по ходу этого сезона поднял его стоимость с € 40 до € 70 млн.

Габриэл Мартинелли Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Габри Вейга. Прирост с начала сезона — € 28,5 млн

Полузащитник «Сельты» — одно из открытий текущего сезона. По ходу него стоимость хавбека выросла на 1900%: с € 1,5 до € 30 млн! Год назад он играл за дубль «Сельты» в третьем испанском дивизионе, а сейчас уже зажигает в основе и привлекает интерес топ-клубов. Отступные в его контракте — € 40 млн. Эту сумму готовы заплатить «Наполи», «Арсенал» и многие другие. Но легенда Яго Аспас советует не спешить: «Я хочу, чтобы Вейга остался в «Сельте» ещё на сезон. В следующем году клубу исполняется 100 лет».