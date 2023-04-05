Иностранцы, ставшие россиянами. Кто-то из-за любви, а кто-то — из-за лимита

О получении российского гражданства задумываются четыре аргентинца из «Оренбурга» – об этом в середине марта говорил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев. Футболисты подтверждали: в России им нравится, да и «Оренбургу» это пойдёт на пользу.

Чаще всего легионеры принимают гражданство именно по инициативе клуба – чтобы освободить место в заявке для других иностранцев. Есть и иные случаи — такие как желание сыграть за сборную России. Ряд футболистов довели процесс до конца, кто-то – например, Лоренсо Мельгарехо, Кристиан Нобоа, Маурисио – только изъявлял желание, но до получения паспорта в итоге не дошёл.

Жерри-Кристиан Тчуйсе

Олег Романцев очень доверял камерунскому игроку в «Спартаке» – настолько, что в 2000-м захотел подтянуть его и в сборную России. По словам Тчуйсе, вариант с получением гражданства ему предложили ещё при переходе в «Спартак»: «Поначалу не воспринял это всерьёз. Думал, шутка. Но потом понял, что это был не розыгрыш, и ответил согласием. Я уже потерял надежду, что меня позовут в сборную Камеруна. А играть на высоком уровне хотелось».

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: РИА Новости

Процесс получения российского паспорта ускоряли через верхи: Романцев пошёл к Вячеславу Колоскову, который тогда занимал пост президента РФС, тот – к Шамилю Тарпищеву, тогдашнему советнику мэра Москвы по спорту. В итоге Тчуйсе в обход всех правил по ускоренной процедуре стал гражданином России. В 2001 году его в итоге вызвали на сбор, но за сборную он так и не сыграл: Тчуйсе рассказывал, что люди у власти решили, что за национальную команду не может играть темнокожий футболист.

Альберт Риера

Бывший игрок «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Испании никогда не играл в России и вряд ли собирался – его история получения российского гражданства связана с любовью. С женой Юлией он познакомился на Мальорке – она приехала в Испанию на отдых. Обменялись телефонами, начали общаться, а потом в итоге поженились – свадьбу сыграли в Омске. Теперь живут на несколько стран: дома у семьи есть и в России, и в Испании.

Альберт Риера Фото: youtube.com

Жоаозиньо

«Всё просто: у меня появилась возможность получить российский паспорт, и я ей воспользовался, – говорил Жоазиньо. – Конечно, «Краснодар» заинтересован в том, чтобы я был заявлен как россиянин, но без моего желания ничего не произошло бы».

Бразилец получил вид на жительство в 2015-м, а спустя год – и российский паспорт. Футболист получил гражданство на общих основаниях, потому что к тому моменту жил и работал в России уже пять лет – он перешёл в «Краснодар» в 2011-м. Так как Жоазиньо не был заигран за сборную Бразилии, он потенциально может быть вызван в сборную России. Правда, даже он сам не верит, что это однажды случится.

Жоаозиньо Фото: ФК «Краснодар»

Неманья Пейчинович

Серб получил российское гражданство, когда уже уехал из РПЛ: говорил, что получил паспорт, чтобы у него была возможность жить в России по окончании спортивной карьеры. После Китая он поиграл ещё в Сербии, а в 2020-м присоединился к «Факелу», где пробыл до сентября 2022 года и закончил с футболом.

Дамьен Ле Таллек

Его история очень похожа на историю Риеры – к гражданству России его привела любовь к русской девушке. Ле Таллек женат на россиянке Кристине, у их детей двойное гражданство, поэтому выбор в пользу российского паспорта был очевиден. Также футболист говорил, что после завершения карьеры планирует жить в Москве.

Дамьен Ле Таллек Фото: Из личного архива

Кристиан Рамирес

Эквадорец стал гражданином России в 2021-м – спустя пять лет жизни в стране. Говорил, что для него иметь российский паспорт – «честь и привилегия», а наличие гражданства «облегчает решение многих вопросов».

«Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло, – объяснял он своё решение получить паспорт. – На самом деле, я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, как всё сложится. Поэтому решил подтянуть русский язык и оформить гражданство».

Кристиан Рамирес Фото: РИА Новости

Малком и Клаудиньо

Футболисты «Зенита» одновременно получили паспорта по упрощённой процедуре: генеральный директор клуба Александр Медведев сказал, что это «было движение их души», поэтому никаких меркантильных интересов в этой процедуре нет. Малком говорил, что сможет освободить место для другого иностранца, но это спорное утверждение – до конца сезона и он, и Клаудиньо точно будут считаться легионерами.

Малком полузащитник «Зенита» «Я давно в России, мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба, почему нет. Основная идея – освободить одно место для легионера в «Зените». У меня контракт с клубом, хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов, круто. Если нет, буду с командой там, где она будет играть, стараться помогать ей».

Ари

Бразилец получил гражданство России в 2018-м – сразу после чемпионата мира. У него тоже есть русская жена, но стимулом к получению паспорта стал Фабио Капелло. Тренер ещё в 2015-м предложил Ари стать гражданином России, чтобы иметь возможность сыграть за сборную. Планировалось, что он сможет сделать это на чемпионате мира — 2018, но процесс получения гражданства затянулся, поэтому в сборной Ари дебютировал только в ноябре того же года. Правда, в итоге он сыграл только в двух официальных матчах.

Ари Фото: NurPhoto via Getty Images

Роман Нойштедтер

Полузащитник бóльшую часть карьеры провёл в Германии, куда переехал с семьёй в раннем возрасте. У него есть русские корни со стороны матери, поэтому, когда в 2015 году он заявил о желании выступать за сборную России, получение гражданства для него было достаточно простой процедурой.

Константин Рауш

Рауш родился в Томской области, но, как и Нойштедтер, в раннем возрасте переехал с родителями в Германию, где в итоге получил гражданство. Он играл за немецкую сборную на юношеском уровне, но в основную не вызывался. Рауш говорил, что всю жизнь ощущал себя россиянином, поэтому в 2015-м решил получить гражданство России.

«Паспорт я и так бы сделал — рано или поздно, – говорил он Sport24. – Приглашение в сборную просто этот процесс несколько ускорило. Я мечтал играть за Россию».

В сборной России он дебютировал в 2017 году, но провёл за национальную команду всего девять матчей.

Марио Фернандес

Предложение взять российское гражданство Фернандесу поступило от ЦСКА: «Мы полетели играть матч ЛЧ в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом. Я взял паузу, чтобы переговорить с родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И, если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил нет. Но меня все поддержали. Отец сказал, что это отличная идея. Сразу после этого я поехал в офис к Бабаеву, поговорил с ним, и мы запустили процесс».

Процесс запустили через РФС, поэтому Фернандес получил паспорт довольно быстро, проскочив даже экзамен по русскому языку. В 2016-м он стал гражданином России, в 2017-м – уже дебютировал в сборной, став для неё очень важным игроком.

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Маринато Гильерме

Гильерме перебрался в Россию в 2007-м и за много лет здесь проникся страной и культурой. РФС в натурализации игрока не был заинтересован, как это было в случае с Фернандесом, поэтому бразилец проходил через все бюрократические процедуры самостоятельно. И делал он это в первую очередь для себя и для «Локо» – мыслей, что однажды он сыграет за сборную России, у него даже и не было: говорил, что вообще не видит себя в футболке с двуглавым орлом на груди. Но в 2016-м, спустя год после получения паспорта, кипер получил вызов – и в итоге провёл за сборную 19 матчей.