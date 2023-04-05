У Роналду 100-процентная реализация! Но лучший бомбардир клуба до сих пор не он

В 22-м туре Саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» капитана Роналду явился в гости к третьей с конца команде в таблице «Аль-Адалх». Поглядеть на мировую знаменитость собрался почти полный стадион, рассчитанный на 19 500 зрителей. Но долгое время смотреть было особо не на что. Криштиану словно растворился на поляне.

Партнёры добросовестно искали передачами своего седьмого номера — и не находили. Местные защитники внимательно стерегли главную звезду чемпионата. За первую половину тайма Криштиану однажды залез в офсайд, ещё раз выпрашивал стандарт в шаге от штрафной площади (тщетно) — и всё.

Криштиану Роналду Фото: twitter.com/AlNassrFC

Бразильские партнёры Роналду Талиска и Луис Густаво с мячом встречались чаще, но без особого толку. Первый удар по воротам аутсайдера кандидат в чемпионы нанёс только на 29-й минуте — Гареб запорол чистый выход один на один. Дальше игра пошла веселее, но не настолько, чтобы завести полусонные трибуны.

На помощь «Аль-Насру» пришла техника. Телевизионная. Главный судья откровенно прозевал удар по ноге защитника Аль-Амри, но коллеги исправили его ошибку. По подсказке VAR рефери в поле указал на «точку», и тут уже Криштиану никакие защитники помешать не могли. Фирменная стойка, мощный разбег, удар в левую шестёрку — и пожалуйста, 0:1. Вратарь сборной Черногории Милан Миятович (первые мячи за страну он пропустил в Москве в 2015-м от Кузьмина и Кокорина) прыгнул куда надо, но не достал — идеальное исполнение.

Криштиану Роналду Фото: twitter.com/AlNassrFC

После перерыва счёт удвоил мощный бразильский полузащитник Талиска — сильным низовым ударом с левого края атаки в дальний нижний угол ворот. А следом и Криштиану отличился с игры — после передачи всё того же Талиски. 38-летний Роналду как от стоячего ушёл от защитника и с левой выстрелил мимо Миятовича.

Талиска не стал отставать от звёздного напарника и тоже оформил дубль, изящно забросив мяч за спину Миятовичу. Эти два гола позволили бразильцу выскочить на первое место в гонке бомбардиров чемпионата, опередив форварда «Аль-Иттихада» и сборной Марокко Абдерразака Хамдаллу (у одного 16 голов, у другого — 15). Роналду тоже рядышком — 11 мячей в сезоне.

Ещё один гол «Аль-Адалху» добавил Айман Яхья, обеспечив «Аль-Насру» самую крупную победу в сезоне — 5:0.

В параллельном матче «Аль-Иттихад» дома обыграл «Дамак» и сохранил трёхочковое преимущество над «Аль-Насром». Но что такое три очка за восемь туров до конца? И особенно когда в твоей команде есть максималист Роналду.