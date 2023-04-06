Сулейманов перестал забивать в Израиле. Но россиянин — один из лучших в команде

Магомед-Шапи Сулейманов не отличался результативными действиями в чемпионате Израиля с ноября прошлого года. Российский легионер здорово начал карьеру в «Хапоэле» из Беэр-Шевы, набрав 4+4 в первых 12 турах местной лиги и очаровав болельщиков своей новой команды, но потом экс-вингеру «Краснодара» никак не удавалось забить, сделать голевую передачу или хотя бы заработать пенальти. Вдобавок в январе Сулейманов получил четырёхматчевую дисквалификацию, из-за которой не выходил на поле в течение месяца.

Израильский журналист Михаил Иохин рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«История с Шапи меня очень удивила. Совершенно несуразный трансфер! Шапи должен был уезжать в нормальный чемпионат. Не в топовый, но более высокого уровня. В «Хапоэле» он неплохо себя проявляет, стал одним из ключевых игроков команды. Правда, самая резонансная новость связана с его дисквалификацией. В игре с «Маккаби» из Нетании Шапи врезал Эдену Карцеву – тому самому, кто не доехал до «Динамо» – и получил красную карточку, штраф и бан».

Интересно, что случилось это в кубковом матче, а вот дисквалификация пришлась на игры чемпионата Израиля. На 58-й минуте при счёте 0:0 Сулейманов перестарался в отборе – очень грубо въехал локтем в лицо владевшему мячом Карцеву. Едва не нокаутировал оппонента! Но судья разглядел эпизод только при помощи VAR. Посмотрев повтор, арбитр показал Шапи прямую красную карточку. В меньшинстве «Хапоэль» проиграл в серии пенальти и выбыл из турнира.

Удаление вкупе с длительной дисквалификацией случилось как раз на фоне информации о том, что клуб из Беэр-Шевы собирается выкупать россиянина у «Краснодара». Называлась и конкретная сумма сделки – € 800 тыс. Но о полноценном трансфере так до сих пор и не объявили. Может, снизившаяся результативность Сулейманова вместе с этим баном повлияли на позицию руководства «Хапоэля»? Хотя отзывы о нашем вингере по-прежнему хорошие.

Известный израильский агент Григорий Крицер дал приблизительно такую же оценку Сулейманову в интервью для «Чемпионата», как и журналист Иохин: «Многих его трансфер удивил. Всё-таки парень был основным игроком «Краснодара», чуть ли не звездой клуба. Конечно, его переход здесь широко освещался. Шапи очень положительно приняли в Израиле, он неплохо выступает».

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК «Хапоэль»

Тем не менее атакующего игрока судят по голам – забитым или созданным для команды. Сулейманов «молчал» на протяжении 13 матчей (без учета четырёх пропущенных из-за дисквалификации). Тем временем его «Хапоэль», борющийся за золотые медали, завершил первую часть чемпионата на втором месте с отставанием в четыре очка от лидирующего «Маккаби» из Хайфы. После этого участники турнира были разбиты на две группы. Шесть сильнейших клубов попали в чемпионскую, где должны сыграть между собой в два круга – ещё 10 матчей.

Выступление в первой группе «Хапоэль» начал с победы, а вот потом проиграл в ключевом матче «Маккаби» в Хайфе – 0:1. В той встрече Шапи вышел на замену лишь за полчаса до конца. После дисквалификации он не всегда попадал в основу. Впрочем, в последнем туре в домашней игре с «Ашдодом» россиянин появился на поле с первых минут и наконец по-настоящему напомнил о себе.

Хозяева повели на 44-й минуте после штрафного, который здорово исполнил Сулейманов. Наш легионер вырезал длинную точную передачу к линии вратарской, откуда его партнёр забил ударом головой. А на исходе часа матча «Хапоэль» заработал пенальти благодаря Шапи и сделал счёт 2:0. Россиян опять удачно исполнил штрафной. Он закрутил мяч в сторону ворот, и находившийся в стенке игрок соперника прервал полёт мяча рукой.

По статистике Сулейманов совершил больше всего успешных обводок в составе «Хапоэля» в чемпионате Израиля – 80 (попыток обыгрыша у вингера тоже больше всего – 122). Россиянин второй в команде по количеству ударов (43, в створ – 14) и созданных голевых моментов (28). Кроме того, входит в топ-4 по количеству собственных голевых моментов (18). Шапи также лидирует по заработанным на себе фолам (57).

Если Сулейманов останется в «Хапоэле», то может объединиться со старым приятелем Иваном Игнатьевым. По слухам, клуб из Беэр-Шевы интересуется нападающим, у которого заканчивается контракт с «Локомотивом». В России два таланта из академии «Краснодара» с какого-то момента стали затухать, так что игра в Израиле может быть хорошей возможностью перезагрузить карьеру для обоих.