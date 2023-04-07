Как художник Василий Кандинский мог бы изобразить различные виды спорта

Судьба Василия Кандинского (1866–1944) замысловата. Достаточно уже того, что путь живописца он выбрал в 30 лет – поздно по тем временам. С детства он, конечно, занимался рисованием, проводил смелые эксперименты с формой и цветом, однако не получал признания. Зато выучился на юриста и стал директором типографии «Товарищества И. Н. Кушнерёва и К°» в Москве. Одним из переломных моментов была выставка работ французских художников в 1896 году. Там Кандинского впечатлил «Стог сена» Клода Моне: «Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей». В общем, Кандинский решился возобновить обучение – сначала в Москве, затем в Мюнхене. Много путешествовал по Европе, был в Северной Африке и неминуемо шёл к своему стилю – Кандинский будет среди основоположников абстракционизма.
С помощью нейросети Kandinsky мы решили представить, как могли бы выглядеть произведения Кандинского о спорте. Получилась целая серия:
Все «картины» подписаны, кроме того, вы можете поставить лайк или дизлайк. Чтобы начать просмотр галереи, нажмите на любую иллюстрацию.
Напишите в комментариях, насколько удачно сработала нейросеть?
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