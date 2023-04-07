«Погба звонил мне в слезах». Она продала Холанда и судится с ФИФА

Рафаэла Пимента – это имя стоит запомнить. Так зовут единственную женщину-суперагента. Она работала в компании Мино Райолы и после его смерти год назад подхватила дела агентства One, которое представляет Холанда, Погба, Доннарумму, Мхитаряна, Ибрагимовича и ещё множество футболистов. Важно: никто из игроков не покинул агентство после смерти Райолы, а Пимента довела трансфер Холанда в «Сити» до конца и совершила ещё ряд сделок (в том числе переходы в «Баварию» Мазрауи, де Лигта и Гравенберха).

Пимента работала с Райолой больше 18 лет и считалась непубличной личностью. Лишь иногда давала короткие комментарии, но за последний год ситуация изменилась. Теперь The Athletic выпустил с ней интервью, которое длилось два часа. Среди прочего Пимента рассказала, как прошла путь от юриста в Бразилии до главы мощного футбольного агентства.

Рафаэла Пимента и Марио Балотелли Фото: Из личного архива Рафаэлы Пименты

Как познакомилась с Мино Райолой?

«Он работал с Ривалдо, которому я помогала создать его собственный клуб с точки зрения правовой базы. Как-то раз вошла в комнату и увидела Райолу за столом с сигаретой в руке. Я пришла, потому что ему требовался мой совет, но он вёл себя так, словно всё знает. Помню, я даже спросила, нужно моё мнение или нет. Подумала: «Что он вообще о себе возомнил?» Спустя много лет Райола признался мне, что в тот момент решил: «У этой женщины есть яйца, чтобы со мной так разговаривать».

Как начала работать у Мино Райолы?

«Изначально почти все вокруг меня были против, чтобы я с ним работала. Мне говорили: «Футбол? Без вариантов… это подло и не для тебя. Ты – юрист, а агенты ужасны». Райола был гораздо больше меня склонен к вспышкам гнева, но я успокаивала его и давала другую точку зрения. Случалось, что пинала Мино под столом, когда он злился, умоляя успокоиться. Когда уже я сердилась, то он называл меня мадам. У нас было много тяжёлых моментов.

Мой отец всегда говорил: «Лучше стать другом короля, чем королем». Я далека от того, чтобы быть королем. Гораздо проще находиться вне поля зрения. На Мино были направлены прожекторы. И это было утешением для меня, потому что позволяло делать свою работу вместо того, чтобы думать о шуме. Множество раз, когда клубы приходили неподготовленными, я поворачивалась к Мино и говорила: «Боже мой, они что, тупые?» Со временем люди узнавали нас и понимали наш стиль. Понимали, что мы с Мино делали».

Мино Райола и Рафаэла Пимента Фото: Из личного архива Рафаэлы Пименты

Почему Холанд перешёл именно в «Сити»?

«Мы говорили со многими клубами до определённого момента. Сначала со всеми созванивались, а потом общались индивидуально с каждой командой. Некоторые понимали, что это не для них. Другие клубы понимали, что это не для нас. Затем Эрлинг поделился со мной, что хочет в «Манчестер Сити». Сказал: «Да, это оно». Я ответила, что причины правильные, и это было чем-то особенным, потому что именно этот вариант мы много обсуждали.

Много дискуссий, а потом – бам! Вот же! Затем переворачивается страница и начинается абсолютно новая глава. Это всегда волшебно, потому что такие решения для игроков меняют жизнь. Мы не удивлены, что Холанд столько забивает. Когда видишь его менталитет, видишь менталитет его семьи, то понимаешь: всё сложится как надо, если не будет травм».

Эрлинг Холанд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как Пимента сталкивалась с сексизмом?

«Когда я начинала, люди гораздо больше проявляли неуважение, глядя мне в лицо. Сегодня они продолжают обо мне отзываться так же, но уже за спиной. И это хуже. Когда говорят в лицо, то можно объяснить людям, если они разумны. А если нет, то и нечего с ними решать.

Есть люди, которые говорят: «Ты женщина, что ты знаешь?», «Ты из Бразилии, а не из Европы, что ты знаешь?», «У тебя самой есть дети?», «А сколько раз ты была на тренировках?» Это всё никогда не имеет отношения к теме.

Некоторые так общаются, чтобы запугать. Другие это делают, потому что верят в свои слова – это худший вариант. Если вы считаете, что женщина хуже вас разбирается в футболе, только потому, что вы мужчина, то как тут переубедить? Это просто аморальный подход.

Однажды футбольный директор посмотрел на меня и сказал: «Ты бразильянка… Я думал, что ты проститутка». Об этом он сказал на встрече в присутствии футболиста и его отца. Я никогда не забуду тот день. Даже если бы я ею являлась, то они точно так же должны были бы деньги игроку. Если у вас нет толстой кожи, чтобы противостоять, вы никогда это не измените».

Что происходило, когда ошибочно сообщили о смерти Райолы?

«Журналисты объявляли об этом так, словно это был трансфер. Они хотели оказаться первыми, кто сообщит. В тот день, когда распространилась эта ошибочная информация, я была в «Манчестер Сити» и ждала встречи с Омаром Беррадой (директором по футбольным операциям). Я уже видела, как он спускался по лестнице, и в это время мой телефон начал звонить. Это был Жоан Лапорта. Затем мне набрал Нассер Аль-Хелаифи.

Я понимала, что Мино жив, ведь только что разговаривала с его врачом. Погба мне звонил в слезах, как и другие игроки. Все начали связываться со мной, и это проникало под кожу. Ты вроде объясняешь, что новость не является правдивой, однако это было так агрессивно. Тяжелее всего – звонок от мамы. Вся моя семья рыдала, но я должна была их сдержать, объяснив правду.

В «Сити» я была не для прогулки по стадиону, а по работе. Должна сказать, что в клубе поступили потрясающе. Исполнительный директор Ферран Сориано пришёл и сказал мне взять столько времени, сколько потребуется. Мне предоставили офис, потому что он требовался в такой момент. Это было похоже на то, когда тебя сбивают на поле. Ты падаешь, но нужно подняться, потому что игра продолжается. Делаешь вдох, выпиваешь воды и идёшь в узкий коридор делать то, что должен, потому что люди на тебя рассчитывают».

Рафаэла Пимента Фото: Из личного архива Рафаэлы Пименты

Почему Пимента и другие агенты судятся с ФИФА?

«ФИФА – негосударственная организация по определению. Когда вы не являетесь частью правительства, это означает, что вы подчиняетесь законам. ФИФА решила, что может издавать правила и положения, которые по определению принадлежат правительству. ФИФА захватила рынок и монополизировала футбол. Регламент представляет собой пример тоталитаризма.

Проще всего сказать, что проблема в агентах. Им проще, если мы не будем подсчитывать количество игр и травм за сезон. Мы – проблема для системы, заноза в заднице. Вы скажете, что есть гнилые яблоки, но они существуют в каждой профессии. Забавно, сколько человек в офисе ФИФА были арестованы за один день после вмешательства ФБР. У меня же в офисе полиции не было никогда, и никто не обвинял меня в преступлениях. ФИФА жалуется, что агенты зарабатывают слишком много, но и они точно так же зарабатывают, потому что отрасль становится всё богаче. ФИФА вмешивается в рынок. То, что они делают, это уже катастрофа. И как далеко они могут зайти?

Их первым шагом было убедить всех, что агенты – дерьмо. И ФИФА это удалось за долгие годы. Людям нравится, что новые правила ограничивают агентов, потому что всех заставили поверить, что они – дерьмо. Сама понимаю, что завожусь, когда это рассказываю. И такие слова потом на мне же отразятся. Я бы хотела сесть с людьми из ФИФА за чашечкой кофе и обсудить все проблемы. Почему мы не можем работать над чем-то вместе?»