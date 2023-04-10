Главный летний трансфер «Баварии» — провал. ЛЧ — последний шанс Мане спасти сезон

Садио Мане спустя почти год возвращается в Англию. Форвард должен был сделать это в статусе звезды «Баварии», которая вырвала 30-летнего игрока из «Ливерпуля» прошлым летом за € 32 млн. Подписание сенегальца – главный трансфер мюнхенского клуба в этом сезоне. Руководство и тренеры чемпионов Германии надеялись, что приобретение Мане компенсирует потерю Роберта Левандовского. Юлиан Нагельсман даже наигрывал Садио в роли центрального нападающего, так как прямой замены поляку по позиции не нашли.

Кто-то наверняка рассуждал так: если сенегалец феерил в Англии, то в Германии в составе «Баварии» будет разрывать всех. У Мане не было ни одного сезона в АПЛ, в котором он забил бы меньше 10 голов. Свою «десятку» Садио выбивал, даже когда проводил за год менее 30 матчей чемпионата. В Бундеслиге у форварда на сегодняшний день 6+4 в 20 матчах. Мане словно с самого начала своей карьеры в «Баварии» свернул не в тот поворот и идёт в тупик, а обстоятельства усложняют его путь, подсовывая яму на дороге. Яма эта – функциональная, из-за травмы малоберцовой кости. Сенегалец пропустил 105 дней и чемпионат мира в Катаре.

Садио пришёл в «Баварию» в статусе самого высокооплачиваемого игрока команды. Как сообщал Bild, клуб положил Мане зарплату в размере € 22 млн в год. Интересно, что на время поиска жилья в Мюнхене он решил делить квартиру со своим другом бенинским нападающим Сегбе Азанкпо, которого тем же летом подписали для фарм-клуба чемпионов Германии. Эти двое любят проводить время вместе и были бы прочной связкой на поле. Если бы Азанкпо в свои 29 лет забивал побольше пяти голов за сезон в региональной лиге.

У Мане в Германии тоже всё не так. Осенью прошлого года, незадолго до ЧМ-2022, легенда «Баварии» Филипп Лам удивлялся в интервью для Mirror:

«Я не понимаю, как распределяются роли в команде и в чём конкретно выражена роль Мане. Каждый должен знать, что ему делать на поле. Он не интегрирован. Я видел его в «Ливерпуле», где он играл в центре. Это не его место. Теперь он также занимает эту позицию в «Баварии». Мане показывает свою лучшую игру, когда атакует из глубины или с фланга. Мне он не кажется счастливым… О Мане сейчас никто не говорит. Он выглядит изолированным и почти не принимает участия в игре. «Бавария» должна взять себя в руки и решить эту проблему».

Вероятно, Лам готов повторить те свои слова и сегодня. Ситуация для сенегальца принципиально не изменилась. Его отношения с теперь уже бывшим главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Нагельсман просил Мане быть понаглее на поле. А Садио выполнил просьбу тренера в… общении с ним самим. Как утверждали журналисты Bild, сенегалец после ответного матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов накричал на Нагельсмана из-за того, что его выпустили на замену всего за восемь минут до финального свистка. Игроки заметили, как Юлиана напугала гневная речь форварда. В следующем туре Бундеслиги Нагельсман поставил Мане в основу. Очевидно, эта история тоже в какой-то мере повлияла на отставку тренера. Инсайдеры писали, что руководство «Баварии» хочет, чтобы при Томасе Тухеле такие истории не повторялись.

Юлиан Нагельсман и Садио Мане Фото: S. Mellar/Getty Images

По информации немецких СМИ, Мане – один из тех, кто не поддерживал Нагельсмана. Тут новичок оказался в компании с голкиперами Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом, которые были разъярены увольнением многолетнего тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича, а также с Сержем Гнабри, Лероем Зане, Джамалом Мусиалой и Жоау Канселу. Может, с Тухелем сенегалец лучше сработается? Но новому тренеру «Баварии» нужно быть аккуратнее с форвардом. Мане, похоже, парень обидчивый, бывало, и Юргену Клоппу в «Ливерпуле» руку не пожимал.

По сыгранному времени в Бундеслиге и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне Мане лишь 10-й в «Баварии» – 1779 минут. При этом он имел больше всех голевых моментов (51) и входит в топ-3 по ударам (60) и попаданиям в створ (32). Однако по количеству голов всего лишь замыкает пятёрку. К шести забитым мячам добавил три на групповом этапе ЛЧ, два из которых – в ворота не самой сильной чешской «Виктории Пльзень». Точность передач у Садио вообще самая низкая в команде (78%), а по потерям мяча он третий (174).

В последнем туре Бундеслиги Мане впервые с 19 марта вышел в основе «Баварии». Тухель дал ему сыграть все 90 минут с «Фрайбургом». Садио опять не забил – его сухая серия длится с ноября. Тем не менее сенегалец не унывает. «Когда увидим Мане времён игры за «Ливерпуль»? Очень скоро, обещаю!» – заявил форвард.

Пожалуй, матчи с «Манчестер Сити» – последний шанс для Мане спасти свой первый сезон в «Баварии». Если чемпионы Германии вылетят в четвертьфинале Лиги чемпионов, а сам Садио не покажет себя лидером на поле, то это будет громкий провал бывшей звезды АПЛ. Кстати, у сенегальца семь мячей и одна голевая передача в 15 матчах за «Ливерпуль» с «Ман Сити» Пепа Гвардиолы. Но самую результативную свою игру с «горожанами» (тогда их возглавлял ещё Мануэль Пеллегрини) форвард выдал в сезоне-2015/2016, когда оформил хет-трик за «Саутгемптон».

В прошлом сезоне Садио забил по голу «Ман Сити» в обеих встречах АПЛ и оформил дубль в полуфинале Кубка Англии. Вот такой Мане нужен «Баварии» в Лиге чемпионов.