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Карим Бензема, «Реал», Ла Лига: сколько голов забил, кто личный тренер, стоимость суперкостюма, соблюдение Рамадана

Статистика Бензема в Рамадан поражает! Он так крут благодаря суперкостюму
Анатолий Романов
Статистика Бензема в Рамадан поражает!
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Костюм Карима круче, чем у Джона Уика.

Форвард «Реала» Карим Бензема продолжает доказывать неслучайность выигрыша «Золотого мяча» в прошлом году. В начале апреля француз погнул хет-триком «клинков» из Вальядолида, а ещё через пару дней отгрузил столько же «Барселоне». На каталонцев у Карима всегда особенный настрой – 25 результативных действий за «Реал» (16 голов, 9 передач) в рамках «класико».

Феноменальное весеннее «обострение» нападающего вознесло Карима на вершину списка самых результативных футболистов Европы в 2023 году – 17 голов + 5 ассистов. Особенно поражает, что такие выдающиеся показатели Бензема демонстрирует в Рамадан, мусульманин строго соблюдает пост – не ест и не пьёт до захода солнца. В прошлом году Карим также феерил в Рамадан: 10 голов в восьми матчах, в том числе хет-трик в ворота «Челси» в Лиге чемпионов. Получается, 22% своих голов в прошлом сезоне он забил именно в Рамадан: а это всего месяц! В этом году в Рамадан у француза три матча, шесть голов и ассист. Очень крутая статистика! Но как Бензема этого добился?

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Специальная программа, позволяющая Кариму сберечь и даже улучшить форму в Рамадан

По-настоящему Бензема раскрылся и стал лидером «Реала» после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году. В прошлом сезоне Карим показал лучший результат в карьере, забив 44 мяча в 46 играх, что помогло мадридцам сделать дубль (Ла Лига + Лига чемпионов). 35-летний форвард, помимо «Золотого мяча», стал ещё и вторым лучшим бомбардиром клуба в истории (на данный момент 348 мячей) после Роналду (450).

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Alvaro Medranda/Getty Images

Секрет сумасшедшей формы и фантастических показателей уже немолодого форварда – сотрудничество с личным тренером и другом футболиста Хавьером Аталая. Нападающий познакомился с экспертом по карате восемь лет назад по рекомендации общего друга. Хавьер связался с нападающим и убедил его в своих методах достижения успеха за пределами поля, включая работу над телом, просмотры фильмов о Рокки Бальбоа и множество необычных упражнений. Каждый сезон Аталая выстраивает график тренировок Карима так, чтобы его форма не падала в Рамадан, но получается ещё лучше – француз начинает играть даже круче, чем вне поста.

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Сегодня фанаты актёра Киану Ривза обсуждают пуленепробиваемый костюм его героя Джона Уика за 7,35 млн рублей. Не менее дорогостоящий и основополагающий элемент «гардероба» и работы Аталая – электростимулирующий костюм для мышечных сокращений. Тренировки Бензема очень интенсивные: полчаса с личным тренером эквивалентны пяти часам в обычном спортзале. По словам Хавьера, нападающий одновременно прорабатывает 92% мышц тела в каждом упражнении.

Тренер также играет ключевую роль в питании Бензема. У форварда дома есть личный повар, но он каждый день советуется с Аталая, что ему есть. В его рационе много суши, белков и макарон, однако он избегает слишком жирной пищи. Как и все мусульмане, Карим разговляется финиками и молоком, а во время матчей не пьёт воду – только полощет рот.

Идею для разработки суперкостюма навеял фильм со Сталлоне

Бензема не единственный известный клиент, с которым сотрудничал Аталая. Он помогал стать сильнее актёрам, певцам, директорам компаний и другим футболистам, в том числе и Криштиану Роналду. Специалист тренировал португальскую звезду за год до начала работы с Бензема, но Криштиану предпочёл упражнения с большей подвижностью и ушёл, потому что «это ему не подходило». Тренеру часто звонят другие спортсмены, но Аталая сосредоточился на работе с Бензема. Недавно он отклонил предложение Родриго Де Пауля из «Атлетико».

«Всё началось с просмотра фильма «Рокки IV. Иван Драго». Там я увидел костюм Сталлоне во время подготовки к бою с русским боксёром и решил создать нечто подобное, – признался Аталая. – Мой костюм стоит € 30 тысяч и весит около трёх килограммов, в зависимости от того, сколько воды распылено на него. Нужно брызнуть на костюм водой, чтобы он проводил энергию через тело, иначе он бесполезен».

Кадр из фильма «Рокки IV. Иван Драго»

Кадр из фильма «Рокки IV. Иван Драго»

Фото: United Artists/Getty Images

Бензема обычно тренируется с Хавьером два раза в неделю. Одна сессия за два или три дня до игры с акцентом на мышечные упражнения, и ещё одна — на следующий день после матча, направленная на восстановление повреждённых мышечных волокон. В начале каждого занятия Карим посвящает 15-20 минут кардиотренировкам, для которых он обычно использует эллиптический тренажер или беговую дорожку со ступенями. Она отличается от традиционной беговой дорожки более щадящим воздействием на коленные суставы.

Любимое упражнение Карима – приседания для работы над тонусом подколенных сухожилий, четырëхглавых мышц и пресса. Карим сидит на упругой подушке с выдвинутым далеко вперед корпусом, напоминая гребца, и делает наклоны вперёд. В это время нагрузка на колени практически нулевая, тогда как костюм помогает проработывать остальные мышцы. Аталая отмечает, что они не работают с большими весами, потому что футболисту нужно избегать накачки слишком большого количества мышечной массы. Главная задача – повышение выносливости.

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Кикбоксинг помогает чувствовать себя королём в штрафной

«Тело Карима изменилось. Сейчас он настоящий бык. Тренируется, словно ему 25 лет. Что мы делаем с Каримом, так это укрепляем его, придаëм глубину. Посмотрите на игру с «ПСЖ», когда хет-трик Бензема помог «Реалу» совершить выдающийся камбэк в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. После 90 минут он всё ещё бежал, тогда как у многих игроков начались судороги, что вполне нормально. Специальные тренировки помогли Кариму стать сильнее», – доволен проведённой работой тренер.

Бензема в электростимулирующем костюме для мышечных сокращений

Бензема в электростимулирующем костюме для мышечных сокращений

Фото: из личного архива Карима Бензема

Как и Роналду, Бензема особенно гордится своим прессом и в целом всей верхней частью тела. «Когда я нахожусь в штрафной, то не существует защитника, который бы мог превзойти меня в борьбе корпус в корпус», – признаётся форвард. В прокачке корпуса и акробатических навыков в штрафной Кариму также помогают увлечения боевыми искусствами. Аталая занимается с ним кикбоксингом, и нападающий делает все упражнения в костюме. Третий гол игрока в ворота «Вальядолида» – одно из подтверждений, что такой подход очень эффективен.

Изобретение Хавьера играет большую роль в восстановлении футболиста. После игр он надевает его и двигается с использованием функции массажа. «Как-то Карим на тренировке попал в «коробочку» между Лукой Модричем и Тони Кроосом. Он сказал мне: «Бро, мы сегодня не тренируемся». Его четырëхглавая мышца опухла, я сказал ему расслабиться и попросил надеть костюм на 20 минут. На следующий день он чувствовал себя заметно лучше после этой процедуры. Также отмечу, что Бензема не получает серьёзных травм – преимущественно это лишь растяжения», – гордится Аталая.

Как думаете, сколько голов Карим забьёт «Челси»?

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