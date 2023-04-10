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«Локомотив» — «Зенит» — 1:2, влияние Пиняева, Глушенкова и Дзюбы — тактика, разбор

«Локо» зависим не только от Дзюбы. Матч с «Зенитом» показал важность Пиняева и Глушенкова
Евгений Ломоносов
«Локомотив» — «Зенит» — 1:2
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После распада атакующего трио железнодорожников чемпион России смог победить.

«Локомотив» на своём поле уступил «Зениту» — 1:2. Таким образом, команда Сергея Семака прервала четырёхматчевую победную серию железнодорожников. Решающими стали второй тайм и замены тренеров.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Глушенков – 26'   1:1 Вендел – 40'   1:2 Кассьерра – 77'

«Локо» сбавил после распада трио Дзюба — Глушенков — Пиняев

Когда «Локомотив» после рестарта чемпионата одерживал одну победу за другой, все отмечали в первую очередь Артёма Дзюбу. Ещё бы было иначе — форвард забил шесть мячей и сделал один голевой пас, тратя на одно результативное действие в среднем 45 минут. Внимание в полной мере заслужил, спору нет.

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Несправедливо другое — отмечая активность Дзюбы, мы недостаточно внимания уделили другим ярким новичкам — 18-летнему Сергею Пиняеву и 23-летнему Максиму Глушенкову. А ведь экс-игроки «Крыльев Советов» тоже классно вписались в состав московской команды и способствовали её подъёму из зоны стыков. Пиняев забил победный мяч «Ахмату», у Глушенкова гол в игре с «Краснодаром» и по ассисту в матчах с грозненцами и «Ростовом». Встреча с «Зенитом» сложилась так, что не отметить их просто нельзя — игра окончательно показала, что нынешний «Локо» зависит от этих ребят.

Схема «Локомотива»

Схема «Локомотива»

Дело вот в чём — «Зениту» было тяжело (в противном случае Сергей Семак не праздновал бы так эмоционально победный мяч) во многом из-за их действий. «Локомотив» восемь раз бил по воротам чемпиона России. Наибольшую активность проявляли как раз Пиняев и Глушенков — у первого четыре удара, у второго два удара, включая голевой, и один пас под удар.

Ещё любопытно, что сразу шесть ударов хозяева нанесли до 66-й минуты, когда Глушенкова убрали с поля. После его ухода «Локо» сподобился лишь на два удара — оба в активе Пиняева. Когда на 78-й минуте ушёл и Сергей, железнодорожники чужим воротам не угрожали ни разу. Только когда оба были на поле, «Локо» с «Зенитом» сражался достойно.

На поле Пиняев и Глушенков шустры. Благодаря их скоростной работе и качественным техническим решениям «Локомотив» может в одном матче опасно и атаковать позиционно, и выбегать в быстрые контратаки, и прессинговать. Когда эта вариативность на протяжении часа игры у хозяев была, «Зенит» испытывал трудности. Как её не стало, ситуация в корне изменилась.

Гол «Локо» стал возможен благодаря удачному ускорению Глушенкова при прессинге и его отбору мяча у Вендела. В это же время Пиняев готов был ускориться на Клаудиньо и накрыть его, последуй ему передача.

Глушенков отбирает мяч у Вендела перед голевым ударом

Глушенков отбирает мяч у Вендела перед голевым ударом

Вот этот эпизод в динамике.

Во втором тайме один из самых острых заходов «Локо» в чужую штрафную случился после удачного отбора Пиняева у того же Вендела при контрпрессинге. Увы для москвичей, Баринов и Дзюба не смогли среагировать на прострел.

Пиняев отбирает мяч у Вендела перед опасным заходом в чужую штрафную

Пиняев отбирает мяч у Вендела перед опасным заходом в чужую штрафную

Помимо уже названных плюсов, ещё Пиняев и Глушенков классно дополняют Дзюбу. Известно, что Артём не силён в прессинге. Поэтому для тактической вариативности наличие рядом динамичных партнёров просто бесценно. А ещё центрфорвард не может убегать от оппонентов из-за отсутствия спринтерских данных, но способен скидывать мяч сокомандникам — скоростные ребята рядом как нельзя кстати.

К слову, о Дзюбе. Именно он создал один из первых опасных моментов в матче, покатив партнёру пасом пяткой в одно касание. Тем самым партнёром оказался Глушенков.

Глушенков не попадёт по воротам после классного паса Дзюбы

Глушенков не попадёт по воротам после классного паса Дзюбы

Ход матча показал, что таких шустрых и продуктивных игроков у «Локо» впереди больше нет. Вышел на поле Антон Миранчук — и потерялся. Там, где его молодые коллеги не стеснялись рисковать и изобретали остроту, он действовал проще. Как итог — 90% точных передач, но ни одного придуманного момента. Стоит ли в таком случае хвалить за точность?

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«Зенит» выиграл за счёт глубины состава

Чемпион России был лучше. Если у соперника за неимением возможности усилить игру силы с каждой минутой иссякали, то команда Семака прибавляла. Показательно, что из 21 удара сразу 15 она нанесла во втором тайме.

По злой для «Локомотива» иронии судьбы победный гол в активе вышедшего на замену Матео Кассьерры. Он очень удачно поднялся с лавки: два удара, два паса под удар, 100% точных передач (14 из 14). Нападающему помогло, что при ничейном счёте «Локо» после перерыва редко прессинговал и был зажат на своей половине. В отличие от колумбийца, у Сергеева, которого заменили, игра не задалась — ни ударов, ни острых передач.

Пока у «Локо» есть такая зависимость от нескольких лидеров и отсутствует качественная глубина состава, о конкуренции с «Зенитом» говорить не приходится. Необходимо признать, что в очном матче победил сильнейший. Но игра подсветила проблемы железнодорожников — значит, есть шанс сделать выводы и стать сильнее. Очень кстати, что в ближайшее время на поле может вернуться восстанавливающийся от травмы Изидор.

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