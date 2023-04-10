«Локо» зависим не только от Дзюбы. Матч с «Зенитом» показал важность Пиняева и Глушенкова

«Локомотив» на своём поле уступил «Зениту» — 1:2. Таким образом, команда Сергея Семака прервала четырёхматчевую победную серию железнодорожников. Решающими стали второй тайм и замены тренеров.

«Локо» сбавил после распада трио Дзюба — Глушенков — Пиняев

Когда «Локомотив» после рестарта чемпионата одерживал одну победу за другой, все отмечали в первую очередь Артёма Дзюбу. Ещё бы было иначе — форвард забил шесть мячей и сделал один голевой пас, тратя на одно результативное действие в среднем 45 минут. Внимание в полной мере заслужил, спору нет.

Несправедливо другое — отмечая активность Дзюбы, мы недостаточно внимания уделили другим ярким новичкам — 18-летнему Сергею Пиняеву и 23-летнему Максиму Глушенкову. А ведь экс-игроки «Крыльев Советов» тоже классно вписались в состав московской команды и способствовали её подъёму из зоны стыков. Пиняев забил победный мяч «Ахмату», у Глушенкова гол в игре с «Краснодаром» и по ассисту в матчах с грозненцами и «Ростовом». Встреча с «Зенитом» сложилась так, что не отметить их просто нельзя — игра окончательно показала, что нынешний «Локо» зависит от этих ребят.

Схема «Локомотива»

Дело вот в чём — «Зениту» было тяжело (в противном случае Сергей Семак не праздновал бы так эмоционально победный мяч) во многом из-за их действий. «Локомотив» восемь раз бил по воротам чемпиона России. Наибольшую активность проявляли как раз Пиняев и Глушенков — у первого четыре удара, у второго два удара, включая голевой, и один пас под удар.

Ещё любопытно, что сразу шесть ударов хозяева нанесли до 66-й минуты, когда Глушенкова убрали с поля. После его ухода «Локо» сподобился лишь на два удара — оба в активе Пиняева. Когда на 78-й минуте ушёл и Сергей, железнодорожники чужим воротам не угрожали ни разу. Только когда оба были на поле, «Локо» с «Зенитом» сражался достойно.

На поле Пиняев и Глушенков шустры. Благодаря их скоростной работе и качественным техническим решениям «Локомотив» может в одном матче опасно и атаковать позиционно, и выбегать в быстрые контратаки, и прессинговать. Когда эта вариативность на протяжении часа игры у хозяев была, «Зенит» испытывал трудности. Как её не стало, ситуация в корне изменилась.

Гол «Локо» стал возможен благодаря удачному ускорению Глушенкова при прессинге и его отбору мяча у Вендела. В это же время Пиняев готов был ускориться на Клаудиньо и накрыть его, последуй ему передача.

Глушенков отбирает мяч у Вендела перед голевым ударом

Вот этот эпизод в динамике.

Во втором тайме один из самых острых заходов «Локо» в чужую штрафную случился после удачного отбора Пиняева у того же Вендела при контрпрессинге. Увы для москвичей, Баринов и Дзюба не смогли среагировать на прострел.

Пиняев отбирает мяч у Вендела перед опасным заходом в чужую штрафную

Помимо уже названных плюсов, ещё Пиняев и Глушенков классно дополняют Дзюбу. Известно, что Артём не силён в прессинге. Поэтому для тактической вариативности наличие рядом динамичных партнёров просто бесценно. А ещё центрфорвард не может убегать от оппонентов из-за отсутствия спринтерских данных, но способен скидывать мяч сокомандникам — скоростные ребята рядом как нельзя кстати.

К слову, о Дзюбе. Именно он создал один из первых опасных моментов в матче, покатив партнёру пасом пяткой в одно касание. Тем самым партнёром оказался Глушенков.

Глушенков не попадёт по воротам после классного паса Дзюбы

Ход матча показал, что таких шустрых и продуктивных игроков у «Локо» впереди больше нет. Вышел на поле Антон Миранчук — и потерялся. Там, где его молодые коллеги не стеснялись рисковать и изобретали остроту, он действовал проще. Как итог — 90% точных передач, но ни одного придуманного момента. Стоит ли в таком случае хвалить за точность?

«Зенит» выиграл за счёт глубины состава

Чемпион России был лучше. Если у соперника за неимением возможности усилить игру силы с каждой минутой иссякали, то команда Семака прибавляла. Показательно, что из 21 удара сразу 15 она нанесла во втором тайме.

По злой для «Локомотива» иронии судьбы победный гол в активе вышедшего на замену Матео Кассьерры. Он очень удачно поднялся с лавки: два удара, два паса под удар, 100% точных передач (14 из 14). Нападающему помогло, что при ничейном счёте «Локо» после перерыва редко прессинговал и был зажат на своей половине. В отличие от колумбийца, у Сергеева, которого заменили, игра не задалась — ни ударов, ни острых передач.

Пока у «Локо» есть такая зависимость от нескольких лидеров и отсутствует качественная глубина состава, о конкуренции с «Зенитом» говорить не приходится. Необходимо признать, что в очном матче победил сильнейший. Но игра подсветила проблемы железнодорожников — значит, есть шанс сделать выводы и стать сильнее. Очень кстати, что в ближайшее время на поле может вернуться восстанавливающийся от травмы Изидор.