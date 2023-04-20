РПЛ обгоняет все лиги Европы по числу пенальти. Это благодаря «Ростову» Карпина?

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных лиг мира по числу пробитых пенальти. В списке учитывались 75 чемпионатов. В рейтинг вошли 11-метровые, назначавшиеся в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года.

Российская Премьер-Лига вошла в тройку. В чемпионате России пенальти назначается в среднем раз в 187 минут. Реализуются при этом 77,3% 11-метровых ударов. Первое место во всём мире по частоте назначения пенальти занимает чемпионат Египта. Там пенальти пробивают раз в 172 минуты, процент реализации – 76,3%. На второй строчке – чемпионат Саудовской Аравии (реализация – 79%). Отметим, что средний процент забитых пенальти во всём мире – 77,1%. Наилучшая реализация – в Лиге 1 и чемпионате Катара (82,2%), худшая — в южноафриканской лиге (71,4%). А реже всех пенальти назначают в первом и втором дивизионах Японии – раз в 520 и 613 минут соответственно.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» Валерия Карпина установил новый рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти – 14. Из них ростовчане реализовали 11 попыток. Ранее рекорд принадлежал «Крыльям Советов» (2004) и «Краснодару» (2021/2022) – по 13 назначенных 11-метровых. Как у ростовчан это получилось, можно почитать здесь.

А как обстоят дела в топ-5 лиг? Чаще всех назначаются 11-метровые в Серии А: 19-е место, один пенальти в 235 минут, реализация – 81,3%. На 26-м месте – Лига 1 (раз в 245 минут, 82,2%). На 34-й строчке расположилась Ла Лига, где пробивают один пенальти в 252 минуты с реализацией 74,9%. Бундеслига – на 47-м месте (289 минут, 79,2%). А вот чемпионат Англии располагается почти в самом конце – на 62-й строчке (раз в 321 минуту, 80,3%).

Ранее CIES Football Observatory также опубликовал рейтинг по среднему количеству жёлтых и красных карточек за матч. По общему количеству РПЛ занимает 11-е место – 5,72 карточки в среднем. В топ-3 входят чемпионаты Боливии (7,01), Уругвая (6,48) и Венесуэлы (6,43). Интересно, что в топ-10 входят семь стран Южной и Центральной Америки (Боливия, Уругвай, Венесуэла, Эквадор, Коста-Рика, Перу, Колумбия), две португальские лиги (первая и вторая), а также чемпионат Украины. По количеству жёлтых карточек РПЛ также 11-я (5,36), по красным – девятая (0,36).

По количеству жёлтых карточек РПЛ также 11-я (5,36), по красным — девятая (0,36) Фото: vk.com/fcnn_ru

В чемпионате России чаще всего жёлтыми карточками «награждают» «Пари НН» – 69 предупреждений, в топ-3 – «Оренбург» (67) и «Динамо» (62). Удивителен отрыв «Зенита», получившего всего 21 карточку, на втором месте с конца «Крылья Советов» – 40. По удалениям лидирует «Локомотив» – семь красных (четыре – за вторую жёлтую), в тройке – «Динамо» (шесть, пять – за вторую жёлтую) и «Пари НН» (пять, четыре – за вторую жёлтую).