В 30+ всё только начинается! 7 игроков, переживающих вторую молодость

С каждым годом понятие возраста в футболе всё больше размывается. Джанлуиджи Буффон и в 45 играет за «Парму», 35-летний Карим Бензема получает «Золотой мяч», а его ровесник Лионель Месси становится лучшим игроком чемпионата мира. Но если эти мастера держат свой уровень много лет, то некоторые в 30+ начинают играть совсем не по-ветерански. Ярчайшие примеры — перед вами.

Алексис Санчес, 34 года, нападающий «Марселя»

Последний раз чилиец забивал больше 10 голов за сезон, играя за «Арсенал». С тех пор Алексис Санчес испытывал проблемы с результативностью в «Манчестер Юнайтед» и «Интере», но сейчас он один из лидеров «Марселя». Французский клуб идёт на втором месте в Лиге 1, а её бомбардир с 12 голами и двумя ассистами в 28 матчах занимает 13-ю строчку в списке снайперов. Кроме того, на счету Санчеса есть два мяча в Лиге чемпионов и столько же в Кубке Франции, где «Марсель» закончил выступление на стадии четвертьфинала, проиграв «Анси». Чилиец забивает и за сборную: в марте он отметился голом в товарищеском матче с Парагваем.

Алексис Санчес нападающий «Марселя» «В «Марселе» я не в отпуске, не для того, чтобы загорать. Я здесь на один сезон, а потом могу остаться или уйти, но я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми. Действительно хочу остаться, но при этом хочу побеждать. Не хочу быть четвёртым, третьим или даже вторым, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хочу стать чемпионом и завоёвывать титулы!»

Душан Тадич, 34 года, нападающий «Аякса»

В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 результативность Душана Тадича в Англии начала резко снижаться. Летом 2018 года он переехал из «Саутгемптона» в «Аякс» всего за € 13,7 млн и вышел на феноменальный уровень. Чуть менее чем за пятилетку он сыграл 235 матчей и оформил в них 103+111 по системе «гол+пас». Только в этом сезоне Эредивизии серб принял участие в 26 (9+17) голах «Аякса» из 79. Помимо этого, капитан записал на свой счёт два мяча и две результативные передачи в Кубке Нидерландов и вывел свою команду в финал.

Душан Тадич Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Жоау Мариу, 30 лет, полузащитник «Бенфики»

Похоже, в ситуации с португальцем нужно говорить не о второй молодости, а о лучшем сезоне в карьере. Сейчас экс-полузащитник «Локомотива» просто феерит: оформил 17+6 по системе «гол+пас» в 28 матчах чемпионата Португалии и наколотил шесть мячей и сделал две передачи в девяти играх Лиги чемпионов. Помимо этого, чемпион Европы отметился одним ассистом в Кубке страны и тремя пасами в квалификации Лиги чемпионов. До этого сезона Жоау Мариу никогда не забивал больше семи голов за один футбольный год. К сожалению, португалец не смог перенести клубную результативность на сборную – на ЧМ-2022 он сыграл два матча из пяти и ничем не отметился.

Александр Ляказетт, 31 год, нападающий «Лиона»

С каждым годом француз снижал эффективность в «Арсенале», а его игровое время падало. Возвращение в «Лион» преобразило нападающего: он получил капитанскую повязку и наколотил 23 гола в 32 матчах во всех турнирах. Александр Ляказетт стал первым игроком в истории французского футбола, на протяжении пяти лет забивавшим 20 и более мячей за сезон. Впрочем, «Лиону» это сильно не помогает – команда занимает седьмое место в Лиге 1 и рискует остаться без еврокубков. Хотя Ляказетт совершал результативные действия в 18 из 28 матчей чемпионата Франции.

Александр Ляказетт Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Мауро Икарди, 30 лет, нападающий «Галатасарая»

Похоже, перезагрузка в Турции пошла на пользу аргентинцу. Мауро Икарди не пропал в «Галатасарае» и помогает клубу идти к чемпионству. Форвард занимает четвёртое место в списке бомбардиров Суперлиги. На его счету 13 голов и семь результативных передач в 17 матчах. Кроме того, Икарди отметился одним забитым мячом и ассистом в Кубке Турции. «Я действительно очень сильно хочу остаться в Стамбуле. В «ПСЖ» я играл с лучшими футболистами мира, но ничего не слышал о себе. Здесь мне гораздо интереснее», – заявил Икарди о своём будущем.

Мауро Икарди Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Эннер Валенсия, 33 года, нападающий «Фенербахче»

Эквадорец – лучший бомбардир Суперлиги. У него 28 мячей и четыре голевые передачи в 24 матчах. Кроме того, Эннер Валенсия забил три мяча в Лиге Европы, один в Кубке Турции и три на чемпионате мира. При этом «Фенербахче» идёт на втором месте и, скорее всего, не догонит «Галатасарай». Прежде Валенсия не был суперзабивным нападающим: в прошлом сезоне он забил всего семь мячей в Суперлиге, а ещё годом ранее – 12. Интересно, сколько он наколотит голов в следующем, когда ему будет уже 34.

Мбайе Дьян, 31 год, нападающий «Фатих Карагюмрюк»

В последние годы сенегалец забивал мало. Он не показывал ту игру, которую от него ждали в «Галатасарае», «Брюгге» и «Вест Бромвиче», зато раскрылся у Андреа Пирло. Мбайе Дьян забил 17 голов в 26 матчах Суперлиги и добавил к ним шесть ассистов. Кроме того, на счету партнёра Магомеда Оздоева ещё два мяча в Кубке Турции. Несмотря на такую результативность, Дьян не вызывается в сборную Сенегала с апреля 2021 года, а его клуб идёт лишь на восьмом месте в турнирной таблице.