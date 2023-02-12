Самый забивной хавбек топ-лиг — экс-звезда РПЛ! А наш клуб отказался от его выкупа

Взглянув на список лучших бомбардиров сезона в топ-лигах, обнаружишь там в основном центральных нападающих или крайних форвардов/вингеров. Игроки атакующих амплуа и должны забивать больше остальных – это их главная задача. Например, Эрлинг Холанд наколотил в АПЛ уже 25 мячей, а Гарри Кейн – 17. Звезда группового этапа ЧМ-2022 Эннер Валенсия стал автором 20 голов в чемпионате Турции. А 16 точных ударов Виктора Осимхена приблизили «Наполи» к золоту Серии А. Но есть в этом списке и исключения. Имя лучшего бомбардира среди полузащитников в Европе вас наверняка удивит.

На сегодняшний день больше всех из игроков средней линии в топ-лигах забил Жоау Мариу, которого мы помним по выступлениям за «Локомотив». Сейчас он играет за «Бенфику», выдающую шикарный сезон под руководством немецкого тренера Роджера Шмидта. Лиссабонские «орлы» лидируют в чемпионате Португалии и вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы. Сам Жоау Мариу делит лидерство в гонке снайперов Примейры со своим одноклубником Гонсалу Рамушем и испанцем Франом Наварро из «Жил Висенте». Все трое забили по 12 мячей. Всего же в нынешнем сезоне у полузащитника 16 голов в 33 матчах всех турниров – ещё четыре раза он отличился в Лиге чемпионов.

Отчасти секрет результативности Жоау Мариу в том, что он пенальтист в «Бенфике». Восемь мячей, то есть ровно половину, полузащитник забил с «точки». Но ведь 11-метровый ещё нужно реализовать, да и многие нападающие улучшают свою статистику благодаря пенальти. Кстати, один из таких голов Жоау Мариу – в ворота Станислава Крицюка. Наш легионер из «Жил Висенте» был близок к сейву, но всё же не сумел дотянуться до мяча. Жоау Мариу исполняет 11-метровые по-разному. Бил и правее, и левее, и низом, и под перекладину.

Остальные восемь голов экс-железнодорожника – с игры. Пять из них он забил из штрафной (четыре раза завершал атаку по центру и один с правого полуфланга), два из пределов вратарской и один шикарным выстрелом из-за штрафной. В пяти случаях посылал мяч в сетку правой ногой, в трёх – левой. Выбор позиции, чтение эпизода, исполнение удара: всё это у Жоау Мариу на высшем уровне. Хотя в «Локомотиве» у полузащитника была низкая результативность: всего один гол («Ахмату» в РПЛ) и семь голевых передач в 22 матчах.

Жоау Мариу в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом по цифрам Жоау Мариу ничего выдающегося вроде бы не показывает. В нынешнем сезоне в среднем за 90 минут наносит лишь 1,77 удара, а в створ – 0,84. Имеет 0,93 момента. Тем не менее забивает мячи один за другим. 30-летний полузащитник переживает вторую молодость. Пожалуй, Фернанду Сантушу стоило больше ему доверять на ЧМ-2022. Жоау Мариу сыграл только 90 минут на чемпионате мира.

Шмидт расхвалил полузащитника в недавнем интервью: «Жоау Мариу – идеальный спортсмен с отличным отношением к делу. Он всегда мотивирован и очень профессионален. И делает игроков вокруг себя лучше. Он не теряет мяч, принимает правильные решения».

Возможно, Жоау Мариу особо мотивирует необходимость завоёвывать симпатии болельщиков «Бенфики». Ведь он – воспитанник «Спортинга», принципиального соперника «орлов». До «золотого» Евро-2016, на котором игра Жоау Мариу стала настоящим откровением, полузащитник выступал за родной клуб. Сыграл 127 матчей, а потом принёс лиссабонским «львам» большие деньги: его продали в «Интер» за € 44,78 млн. В октябре 2020-го Жоау Мариу вернулся из Италии в «Спортинг» на правах аренды, но год спустя ушёл в «Бенфику». Очевидно, не всем болельщикам двух топ-клубов Португалии понравился этот трансфер.

В «Локомотиве» Жоау Мариу отыграл сезон-2019/2020. Железнодорожники арендовали португальца с правом выкупа. В контракте прописали сумму в € 18 млн. Но можно было договориться о полноценном трансфере и за меньшие деньги, ведь осенью 2020-го «Интер» отправил Жоау Мариу в аренду, а «Бенфика» вообще подписала полузащитника свободным агентом. Тогдашний генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе признавался, что итальянцы были готовы к «очень серьёзному снижению запросов», тем не менее руководство «Локомотива» вопрос с выкупом португальца не решило. Теперь атакующих хавбеков такого класса у железнодорожников нет.