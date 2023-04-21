«Начался чемпионат мира — и это убило всё». Куда пропал игрок-открытие ЧМ после трансфера?

ЧМ-2022 в Катаре открыл немало новых имён – футболистов, о которых раньше знали только те, кто следил за конкретными лигами. Одним из ярчайших открытий оказался Азеддин Унаи. Сборная Марокко стала золушкой того турнира, а игра её 22-летнего на тот момент полузащитника поразила особенно сильно. Удивлялись болельщики и даже специалисты. «Господи, откуда этот парень?» – публично задавался вопросом главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

А парень был из «Анже» – скромного французского клуба, занимающего на сегодняшний день последнее место в Лиге 1. Если бы Луису Энрике сказали, что Азеддин выступает за «Анжи», он бы, наверное, и этому поверил. С большой высоты маленькое не разглядеть. Но Унаи тоже захотел стать большим и заставил говорить о себе на ЧМ-2022 не меньше, чем о тренере сборной Испании. В Марокко радовались, что их талант, перебравшийся во Францию в 18 лет, вырос в такого красавца, а руководители «Анже», очевидно, потирали руки, предвкушая выгоднейший трансфер.

СМИ писали о серьёзном интересе к Унаи со стороны топ-клубов и нетоповых клубов из более богатых лиг. На Азеддина положили глаз «Наполи», «Аякс», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Лидс», «Вест Хэм» и даже «ПСЖ» с «Барселоной». Полузащитник якобы очень понравился лично Хави. Фаворитом в гонке за марокканца называли всё же неаполитанцев, тем не менее Унаи остался в Лиге 1. «Марсель» купил Азеддина за € 10 млн (с учётом бонусов), кроме того, «Анже» по договору получит 30% от суммы будущей перепродажи игрока.

Полузащитник выбрал город, в котором родился Зидан. Кто-то в Марселе действительно верил, что Азеддин – новый Зинеддин. По крайней мере, болельщики выкладывали видео с моментами красивой, классной игры Унаи и в шутку задавались вопросом: «Это Азеддин Зидан?» Марокканец до сих пор входит в топ-3 игроков «Анже» в этом сезоне Лиги 1 по количеству успешных обводок (58), несмотря на то что его уже три месяца нет в команде. Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта, которого мы помним по работе в «Зените», рассказывал, как провернул трансфер Унаи.

Хавьер Рибалта спортивный директор «Марселя»: «Честно говоря, мы общались с Азеддином ещё перед ЧМ-2022. Затем начался чемпионат мира, и это… убило всё, потому что с того момента он стал для нас недосягаемым. Так что мы сказали себе: «Окей, давайте рискнём и подождём немного… Мы не будем делать сумасшедшие предложения. Через некоторое время мы решили – возможно, пора идти за Унаи. И, думаю, получился очень хороший трансфер для нас».

Унаи, конечно, не Зизу даже по типажу, но действительно очень сильный индивидуально игрок. Контроль мяча под давлением, пас, обыгрыш, мобильность и выносливость – все эти качества у марокканца на высоком уровне. Азеддин – современный центральный полузащитник, а главное, продолжающий прогрессировать. Где его потолок, наверное, не знает и сам Унаи. Но это точно не «Марсель», при всём уважении ко второй команде чемпионата Франции.

Дебют в составе провансальцев получился для Азеддина идеальным. 1 февраля он вышел на замену в выездном матче с «Нантом» (2:0) за 20 минут до финального свистка и забил второй мяч «Марселя». Причём гол Унаи был чудесным. Он сделал рывок за спину защитнику под передачу из глубины поля, ловко укротил мяч, дважды обыграл оппонента один в один и пробил низом мимо вратаря. Болельщики «Марселя», должно быть, аплодировали стоя дома перед телевизорами.

Тогда казалось, что на волне положительных эмоций после чемпионата мира и трансфера Азеддин в «Марселе» будет творить чудеса. Но всё оказалось не так просто. Наверное, сумасшедшие нагрузки чемпионата мира не могли пройти бесследно для марокканца.

Азеддин Унаи в «Марселе» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор не спешил ставить Унаи в основу. По словам хорвата, он хотел, чтобы новичок постепенно интегрировался в команду. Кроме того, Тудор говорил о том, что Азеддин – худощавый парень – должен набрать мышечную массу. Футбол у провансальцев под руководством этого специалиста очень интенсивный, контактный, так что ему требовался свежий и подготовленный игрок. Марокканец в пяти из шести следующих матчей выходил на замену всего на 5–10 минут, а однажды и вовсе остался на скамейке. Лишь в игре с «Тулузой» попал в стартовый состав, но был заменён уже в перерыве. Более того, и в двух играх Кубка Франции полузащитник появлялся на поле только во втором тайме.

Унаи сыграл за «Марсель» всего 190 минут в девяти матчах Лиги 1 и Кубка Франции. За это время создал лишь один голевой момент и сам имел тоже один – тот самый голевой во встрече с «Нантом», нанёс четыре удара (в створ попал дважды), совершил восемь обводок и допустил 12 потерь мяча. А теперь в Марселе будут ждать, что Азеддин проявит себя в следующем сезоне. Нынешний для новичка команды Тудора завершён.

В конце марта Унаи отправился в сборную Марокко на товарищеский матч с Бразилией. В той встрече он провёл на поле час и получил травму пальца ноги. Знали бы в «Марселе», чем закончится для Азеддина поездка на ненужную, в общем-то, игру после ЧМ-2022, задержали бы его под любыми предлогами.

«К сожалению, я получил плохие новости, – сообщил Тудор на пресс-конференции. – Унаи необходима операция, поэтому он не будет доступен для «Марселя» до конца сезона. Очень нехорошо и для него, и для нас. Мы надеялись, что он нам поможет».

У Унаи ещё четыре года в Марселе по контракту. Если отработает его полностью, возможно, превратится в легенду клуба. Главное, что Азеддин прижился в команде Тудора и не остался в памяти болельщиков как герой одного турнира – ЧМ-2022.