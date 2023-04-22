10 важных спортивных событий воскресенья

Насыщенное расписание на 23 апреля: начинаем в ночи с UFC, а весь день множество противостояний и финал Андрея Рублёва!

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

👊 4:00: Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс, UFC Fight Night 222

Интрига: сможет ли Павлович сделать последний шаг к титульному бою?

Турнир UFC Fight Night 222 обещает стать зрелищным, но главный бой вечера — вне конкуренции. Русский богатырь Сергей Павлович уничтожает всех на своём пути и готов добыть шестую победу подряд. Его соперник — лучший борец тяжёлого веса Кёртис Блэйдс, обещающий усыпить россиянина в партере. Ставки высоки: победитель наверняка выйдет на титульный бой с великим Джоном Джонсом. Хватит ли Сергею силёнок?

Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс Фото: Chris Unger/Getty Images

♟ 12:00: Дин Лижэнь — Ян Непомнящий: десятая партия матча за шахматную корону

Интрига: сможет ли Непомнящий чёрными фигурами отбить мощные атаки китайца?

С каждой новой партией матч за звание чемпиона мира будет становиться только интереснее. Во-первых, дело уже близится к развязке: Яну и Дину осталось сыграть всего пять классических партий. Во-вторых, до Астаны добрался корреспондент «Чемпионата», а это значит, что у нас будет ещё больше эксклюзивного контента о главной битве года. После девяти партий Непомнящий ведёт в счёте, но ему нужно будет отбиваться чёрными, а это очень нелегко. Болеем за россиянина!

Дин Лижэнь — Ян Непомнящий Фото: FIDE

🏀 14:00: «Зенит» — УНИКС: Единая лига — 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: развернёт ли Питер серию в ничью 2-2?

«Зенит» возвращает интригу в серии с УНИКСом, побеждая в матче номер три! Теперь у действующих чемпионов есть возможность сравнять счёт в серии. Но для этого надо побеждать в четвёртом матче. Согласится ли с этим УНИКС?

«Зенит» — УНИКС Фото: БК «Зенит»

🎾 15:00. Душан Лайович — Андрей Рублёв: Баня-Лука. Финал

Интрига: завоюет ли Рублёв второй титул подряд?

Россиянин Андрей Рублёв стремительно приближается к своему второму титулу подряд. После триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло он уже добрался до решающего матча в боснийской Баня-Луке. Многие ожидали там финала Джокович – Рублёв. И действительно, Андрей сыграет в воскресенье с сербом, но это будет не 22-кратный обладатель «Шлемов», который проиграл в 1/4 финала своему соотечественнику Душану Лайовичу. Он-то и сразится с Рублёвым за титул. Теннисисты ранее встречались один раз – в Умаге-2019 сильнее оказался Лайович. Сумеет ли наш парень взять сейчас реванш?

Душан Лайович — Андрей Рублёв Фото: Tim Nwachukwu, Clive Brunskill/Getty Images

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань»: Суперлига, плей-офф — 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: ждать ли пятого матча в полуфинальной серии ЧР?

Четвёртому матчу быть! «Локо» во главе с появившимся после травмы спины Драженом Лубуричем сократил отставание в серии – 1-2. На домашней арене они всухую (как и днями ранее «Зенит») выиграли матч – наконец забрали «свои концовки». Серба успели поставить на ноги к битвам в Новосибирске, так что главная интрига – насколько хватит Дражена, который наколотил 20 очков и четыре эйса. Если «Локомотив» победит, нас ждёт интригующий пятый матч.

«Локомотив» — «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

🏒 17:00: ЦСКА — «Ак Барс»: КХЛ — финал, четвёртый матч

Интрига: заработают ли у «Ак Барса» другие звенья, кроме первого?

ЦСКА играет не в «советский хоккей» и добивается побед не в стиле тарасовско-тихоновских лет, но болельщиков и руководителей армейцев это вряд ли огорчает. ЦСКА показывает фантастическую реализацию, выжимая максимум из полумоментов, и даже в матче, где «Ак Барс» давил, забил три гола после пяти бросков во втором периоде. Уже четвёртый матч становится для «Ак Барса» игрой жизни и смерти, потому что сложно представить, как армейские киборги отдадут серию с потенциальных 3-1. В третьей игре у Казани забивало только первое звено, и фанаты ждут шайб от Шипачёва, Кагарлицкого и компании.

ЦСКА — «Ак Барс» Фото: ПХК ЦСКА

⚽️ 17:15: «Барселона» — «Атлетико»: Ла Лига — 30-й тур

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Барселона Барселона Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Симеоне подарит «Реалу» надежду на титул?

«Атлетико» сейчас хоть и топ-клуб Испании, но всё-таки заметно сдавший свои позиции. В этом сезоне команда Диего Симеоне ни разу не обыграла «Реал» или «Барселону»: в трёх матчах два поражения и одна ничья. Очередной проигрыш каталонцам особо ни на что не повлияет – «Атлетико» уверенно держится в тройке и вряд ли оттуда выпадет. Так что победить «Барселону» – это просто дело чести, возможность показать, что провальный сезон дарит надежду на дальнейший прогресс и возвращение в чемпионскую гонку в следующем сезоне. Кстати, в случае победы мадридцев, казалось бы, потухшая интрига в борьбе за титул может появиться вновь – если «Реал» победит в своём матче и сократит отставание до восьми очков. Вот так, при соблюдении некоторых условий, один мадридский клуб может помочь другому. Хоть какая-то интрига в Испании в финале сезона!

«Барселона» — «Атлетико» Фото: Angel Martinez/Getty Images

⚽️ 18:30: «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: Кубок Англии — 1/2 финала

Кубок Англии. 1/2 финала 23 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: счёт, с которым победит «МЮ», известен заранее?

Удивительный фатализм преследует команду Эрика тен Хага в нынешнем розыгрыше Кубка Англии. «Юнайтед» стартовал в турнире с 1/32 финала и в каждой из стадий обыгрывал соперника с одинаковым счётом – 3:1. Пострадали «Эвертон», «Рединг», «Вест Хэм» и «Фулхэм». Неужто теперь достанется «Брайтону»? К слову, эту команду «МЮ» в этом сезоне пока не побеждал. Да и «Брайтон» явно не планирует сдаваться. Недавно «чайки» завалили «Челси» на выезде. Команда Роберто Де Дзерби готова удивлять и выйти в финал. Причём для многих футболистов это шанс не только выиграть для клуба первый в истории Кубок Англии, но и засветиться. За Кайседо, Мак Аллистером, Фергюсоном, Эступиньяном, Митома активно следят большие клубы.

«Юнайтед» в последних матчах потерял кучу важных игроков из-за травм, так ещё и на выезде играет хуже, чем на «Олд Траффорд». Совсем критично, если соперник первым открывает счёт. Это максимально некомфортная для команды тен Хага ситуация. Хотя сложностей будет хватать: из-за травмы Лисандро Мартинеса и отвратительной игры Харри Магуайра (да и Линделефа) велик шанс, что слева в центре защиты вновь придётся играть Люку Шоу. Да и вообще «МЮ» снова нужно «извиняться» – за позорный вылет из Лиги Европы от «Севильи».

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ — 24-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дзюба ничтожно мало забил ЦСКА — а вдруг в этот раз получится?

Лучший бомбардир в истории РПЛ каким-то удивительным образом чересчур мало забивал армейцам. А ведь карьерный путь Дзюбы неоднократно сталкивал его с ЦСКА, но отличаться в этих встречах у Артёма получалось ну очень редко. В 29 встречах во всех турнирах в ворота красно-синих нападающий забил только три гола, зато сделал 10 ассистов. Последний мяч форварда датирован 17 марта 2021 года. Может, легенде проще вообще не появляться на поле? Соперник-то до ужаса неудобный.

ЦСКА — «Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Наполи»: Серия А — 31-й тур

Италия - Серия А. 31-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Ювентус Турин Не начался Наполи Неаполь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: эта встреча покажет, в кризисе ли «Наполи» и Спаллетти

С каким разным бэкграундом к топ-вывеске подходят «Ювентус» и «Наполи». Первым на время разбирательства вернули 15 очков и таким образом подняли на третью строчку Серии А. Вторым дважды (а с учётом чемпионата – трижды) по зубам дал «Милан» – и оставил без полуфинала Лиги чемпионов. При этом вряд ли что-то сбросит неаполитанцев с первой строчки и отнимет у них будущий титул. Зато эта игра явно поможет понять генезис нынешнего «Наполи»: это команда-вспышка, играющая на эмоциях, или грамотно выстроенная Лучано Спаллетти модель, способная прогрессировать. А задача «Ювентуса» понятна: зацепиться за лигочемпионскую четвёрку ввиду новых обстоятельств. Для этого неплохо бы победить «Наполи», но реально ли это? Учитывая тотальный вынос в первом круге (1:5) и шикарный перформанс Хвичи и Осимхена, задача эта не из лёгких. Да и в последних пяти матчах туринцы победили лишь раз.