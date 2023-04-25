«Газпром» станет спонсором «Бешикташа»? Якобы это поможет игрокам из РПЛ уехать в Европу

Российская компания заходит на турецкий рынок в новом качестве. Что об этом думают в УЕФА?

Уже пару недель одна из важных тем турецких медиа – скорый возможный заход на футбольный рынок крупной российской корпорации. «Газпром», по информации турецких СМИ, ведёт переговоры с «Бешикташем» о долгосрочном партнёрстве. Вот главная информация на данный момент:

TRT Spor сообщил, что контракт между компанией и клубом будет подписан по схеме «3+2». За первые три года «Бешикташ» получит около € 61 млн. Продление состоится при соблюдении некоторых условий. Главная опция для российской компании – нейминг стадиона. Вероятно, он будет называться «Газпром Арена». Вместо Vodafone. С сезона-2023/2024 логотип «Газпрома» появится на форме команды.

Сделка ещё не заключена, но есть проблемы. Что по этому поводу думают в УЕФА и ФИФА?

В Турции убеждены: совсем скоро стороны подпишут нужные документы. Но некоторые ищут препятствия. Одно из ключевых – что думают по этому поводу в ФИФА и УЕФА. Чуть больше года назад УЕФА прекратил все отношения с «Газпромом». И неизвестно, как там отнесутся, если компания увеличит своё присутствие в турнирах под их эгидой. В следующем сезоне «Бешикташ», вероятно, сыграет в еврокубках. Как и «Црвена Звезда» – её тоже спонсирует российская энергетическая компания.

По данным Fotospor, одна из британских компаний (вероятно, речь как раз о Vodafone – предыдущем спонсоре), которая вела предварительные переговоры с клубом, заявила, что у тех будут проблемы, если договор всё же будет подписан. В ответ «Бешикташ» сделал официальные запросы в ФИФА и УЕФА. Те не дали чёткого разъяснения. Но адвокаты клуба уверены, что серьёзных сложностей возникнуть не должно. Потому что деньги будут переводиться из России, а не в Россию.

Интересно, что, помимо «Газпрома», на клуб с предложением вышли южнокорейский производитель шин Hankook и казахстанская компания Air Astana. Но они предложили несопоставимые деньги. Поэтому «Бешикташ» и склоняется к контракту с россиянами.

Говорят, через клуб могут проводить трансферы. Но в это не особо верится

Ещё один инсайд Fotospor – через «Бешикташ» могут проводиться трансферы футболистов. Известно, что на многие российские банки в Европе наложены санкции. Поэтому трансферные контакты сильно ограничены. Тем не менее, интерес оттуда есть.

Но это странная информация сразу по некоторым причинам. Главное – конкретный бан на финансовые операции у РПЛ только с Великобританией. Там санкции обойти невозможно. С другими европейскими лигами всё лучше: тот же Деян Ловрен без особых проблем ушёл во Францию зимой. Были и менее знаковые примеры, особенно с небольшими европейскими лигами. И зачем в этом случае нужно посредничество, если сделку можно провести напрямую?

Малком и Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё момент: турки называют четыре фамилии, используя формулировку, что якобы права на всех этих футболистов принадлежат «Газпрому»: Малком, Вендел, Захарян и Карраскаль. Первых двоих ещё можно привязать к компании, но как прицепить двух оставшихся – непонятно.

Так что маловероятно, что футболисты, интересные европейским клубам, будут сначала играть в Турции, а потом оформлять переход в нужную лигу. Всё можно сделать куда проще.