«Всё было очевидно». «Краснодар» по делу возмущён судейством со «Спартаком»?

Самый яркий матч 24-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» получился богатым на голы и дискуссионные судейские решения. Ещё по ходу игры было понятно, что рефери Владиславу Безбородову и его ассистентам на VAR не избежать критики, даже если все их решения ЭСК РФС потом признает правильными. Рассказываем о реакции футболистов и тренеров по окончании встречи и разбираем спорные эпизоды с судьёй Игорем Федотовым.

Владимир Ивич, возглавляющий «Краснодар», сказал на пресс-конференции: «Для меня это тяжёлый момент. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца. Те, кто смотрит футбол, понимают, что сегодня произошло».

Серб, конечно же, намекал на решения бригады Безбородова.

«Речь о судействе и неназначенном пенальти на Сперцяне? Если бы это был только тот момент, я был бы счастлив, – ответил Ивич. – Обо всём остальном не буду говорить. По мне, сегодня всё было очевидно. Доволен ли я игрой в защите после 2:2? Наш третий пропущенный гол — наша ошибка. Обо всех остальных я предпочту не говорить».

Эпизод с возможным фолом в штрафной «Спартака» на Сперцяне – самый неоднозначный. Он случился в середине второго тайма при счёте 2:2. Почувствовав, что защитник красно-белых Тавареш придержал его за плечо, полузащитник упал и требовал назначения 11-метрового. Ни Безбородов, ни видеоассистенты не поверили Сперцяну. Впрочем, ещё через пару минут Эдуард забил сам.

Спартаковский коллега серба Гильермо Абаскаль не согласился с Ивичем по поводу судейства в одну сторону. Испанец так прокомментировал эту тему:

«С большим уважением отношусь к Ивичу. По его словам, про судейство нечего сказать. Весь матч скамейка «Краснодара» нервничала. Даже Кордоба во время матча подбежал ко мне и сказал, что пенальти не было».

Голкипер «Краснодара» и сборной России Сафонов, как и его тренер, не понимает, почему падение Сперцяна в штрафной «Спартака» не было расценено как фол:

«Мы играли хорошо. В пропущенных мячах сегодня больше сказывалось невезение – все голы были необязательные. Мне кажется, можно было ставить пенальти на Эдике. Я не могу сказать, что разбираюсь в правилах футбола на 100%. Сейчас даже судьи не понимают на 100% правила, учитывая, сколько они делают ошибок. Через пару дней все моменты рассмотрят – мы узнаем, сколько было сделано ошибок. Такие моменты можно трактовать по-разному. Судья хочет поставить — поставит. Если не хочет – не поставит».

Сам же Сперцян по окончании игры коротко заявил, что на нём был «чистый пенальти».

Чем ещё может быть недоволен Ивич? По-видимому, назначением 11-метрового в ворота «Краснодара» после единоборства Рамиреса и Соболева: эквадорец попал по ноге центрфорварду, а тот, почувствовав касание, упал. Кроме того, в концовке гости в паре эпизодов выпрашивали пенальти, утверждая, что мяч попал в руку кому-то из хозяев. Правда, на повторах непросто было разобрать, даже кому именно.

В случае победы «Краснодар» сократил бы отставание от «Спартака» до четырёх очков. Смог бы побороться за второе-третье места на финише сезона. Но теперь это нереально: разрыв между командами вырос до 10 очков.

Арбитр Игорь Федотов при этом поддержал все решения Безбородова. За исключением одного: «Безбородов провёл хороший матч, хотя было нелегко. Была одна ошибка – он не назначил пенальти на Соболеве сам, только после просмотра VAR. Но это видеомомент, такое разглядеть тяжело. Что касается момента с падением Сперцяна, то там была обоюдная борьба, а потом Сперцян даже немного симулировал. В конце никаких рук у игроков «Спартака» в штрафной не было, тут Безбородов тоже разобрался. Оценка только 7,9, но это не по игре. По игре должно было бы быть 8,5».