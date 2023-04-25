7 важных матчей среды: битва «Ман Сити» и «Арсенала» за титул и не только!

Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Запад, пятый матч
- ♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам
- 🏀 20:00: УНИКС — «Зенит»
- ⚽️ 21:45: «Вест Хэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 33-й тур
- ⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Арсенал», АПЛ, 33-й тур
- ⚽️ 22:00: «Интер» — «Ювентус», Кубок Италии, 1/2 финала — ответный матч
- ⚽️ 23:00: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 31-й тур
🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Запад, пятый матч
Интрига: прорвёт ли Кирилла Капризова?
«Миннесота» на равных бьётся с куда более мощным «Далласом» и делает это даже без особой помощи от своей главной звезды. Капризов в этой серии не попадает даже в первую десятку бомбардиров команды, не говоря обо всей лиге. Открыв счёт в первом матче, он совершенно затих, нет даже завалящей передачки. В то время как его соотечественник в стане соперника Евгений Дадонов – совсем не звезда, который большую часть года чах, сейчас забивает в одном графике с Мэттьюсом и Хьюзом. Для «Миннесоты» молчание Капризова вполне может в итоге стоить всей серии.
«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»
Фото: AP/TASS
♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам
Интрига: сдержит ли россиянин атаку китайского шахматиста?
Матч за звание чемпиона мира по шахматам близится к завершению: осталось лишь три классических партии. По итогам 11 игровых дней Ян Непомнящий ведёт со счётом 6:5 и выбирает очень осторожную стратегию, без лишнего риска. Главное для россиянина сейчас – сдержать атаки Дин Лижэня, играющего белыми в 12-й и 14-й партиях. Вряд ли китаец отложит самую сильную заготовку на последний день, ведь может быть уже слишком поздно. Так что можно ожидать, что 26-го числа Дин будет палить по Яну из всех орудий. Россиянину чёрными остаётся одно: обороняться.
Ян Непомнящий
Фото: fide.com
🏀 20:00: УНИКС — «Зенит»
Интрига: 3-2 или 2-3 — вот в чём вопрос
УНИКС проиграл два матча подряд в Петербурге, но не утратил преимущества своей площадки. Пятый матч серии станет ключевым с точки зрения итоговой победы. Выигравший его получит стратегическое преимущество в полуфинальной серии.
УНИКС — «Зенит»
Фото: Эка Дерягина / БК «Зенит»
⚽️ 21:45: «Вест Хэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 33-й тур
Интрига: воспользуется ли Клопп одним из последних шансов зацепиться за высокое место по итогам чемпионата?
«Вест Хэм» и «Ливерпуль» решают разные задачи в концовке сезона АПЛ. Но явно не те, о которых мечтали в начале чемпионата. Лондонцы пытаются спастись от вылета – пока удачно. «Вест Хэм» оторвался от 18-й строчки на шесть очков, но опасность всё равно рядом. А «Ливерпуль» посыпался с самого старта и теперь может рассчитывать в лучшем случае на пятое место.
Обоим клубам необходимо побеждать в предстоящей встрече. «Вест Хэму» — чтобы чувствовать себя комфортно, «Ливерпулю» — для борьбы за еврокубки. В первом круге мерсисайдцы одержали минимальную победу на «Энфилде». Сможет ли команда Клоппа добиться успеха в Лондоне?
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Фото: John Powell/Getty Images
⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Арсенал», АПЛ, 33-й тур
Интрига: кто покажет чемпионский характер?
Самый важный матч сезона АПЛ пройдёт в среду вечером на «Этихаде». «Арсенал», неожиданно для всех включившийся в борьбу за золото, постарается обыграть в гостях «Сити». Команда Гвардиолы вышла на первое место в таблице по потерянным очкам. «Арсеналу» для сохранения шансов на титул необходимо побеждать.
Тяжелейшая задача, учитывая кризис «Арсенала»: в последних трёх матчах АПЛ «Арсенал» трижды сыграл вничью – упустил преимущество в два мяча с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», а также еле спасся от аутсайдера дома – «Саутгемптона». «Сити», наоборот, набрал ход: в последних 12 матчах во всех турнирах была лишь одна ничья (с «Баварией» в гостях). Дома же команда Гвардиолы проигрывала последний раз ещё до ЧМ-2022: в ноябре уступили «Брентфорду».
«Арсенал» при этом не обыгрывал «Сити» уже семь матчей. Последний раз получилось аж в полуфинале Кубка Англии в 2020-м. Настало время для подвигов. И для возвращения титула чемпионов АПЛ впервые за 19 лет. Мы станем ближе к разрешению главной английской интриги по окончании игры.
«Манчестер Сити» — «Арсенал»
Фото: Julian Finney/Getty Images
⚽️ 22:00: «Интер» — «Ювентус», Кубок Италии, 1/2 финала — ответный матч
Интрига: обеим командам нужен трофей, потому что дела в Италии идут плохо. Кто из грандов приблизится к нему после скандала в первом матче?
Одни из главных матчей страны, именуемые как Derby d’Italia, часто завершаются скандалами. Так произошло и в первой игре 1/2 финала в Турине. В самом конце встречи в ворота «Юве» назначили пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку. Затем бельгиец во время празднования гола вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса», которые, как сообщали итальянские СМИ, оскорбляли игрока на расовой почве. Потом Лукаку начал выяснять отношения со скамейкой запасных соперника, получив вторую жёлтую карточку и покинув поле. Также красные карточки получили Хуан Куадрадо и Самир Ханданович, находившиеся на скамейках.
В ответной встрече градус изначально повышает важность игры: победитель выйдет в финал Кубка Италии. Где с большой долей вероятности сыграет с «Фиорентиной» (в первом полуфинале обыграла «Кремонезе» — 2:0). Дерби «Интера» и «Ювентуса» — обязательно к просмотру. За победу в Серии А обе команды уже не борются (им бы в Лигу чемпионов попасть), а трофей очень нужен.
«Интер» — «Ювентус»
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
⚽️ 23:00: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 31-й тур
Интрига: получится ли у «Барселоны» добиться успеха с середняком, которого не могут обыграть два года?
«Барселона» очень близка к первому чемпионству с 2019 года. Каталонцы оторвались от главных конкурентов – мадридского «Реала» — на 11 очков. Комфортный отрыв за восемь туров до конца. Но этот комфорт ещё надо сохранить. А команду Хави впереди ждёт непростой выезд к «Райо Вальекано».
В 1-м туре чемпионата команды встречались между собой на «Камп Ноу». Матч завершился нулевой ничьей, хотя каталонцы создали несколько голевых моментов. А до этого «Райо» одержал две минимальных победы над «Барсой» в сезоне-2021/2022. Так что каталонцам есть за что поквитаться с соперником. И одержать первую победу за четыре матча с «Райо».
«Райо Вальекано» — «Барселона»
Фото: Jose Breton/Getty Images
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