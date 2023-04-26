В кризисе «Арсенала» виновата не только психология. Дело в травме и среднем уровне защиты

Три ничьих подряд, семь пропущенных голов – так всего за три недели «Арсенал» утратил инициативу в борьбе за чемпионство. И это перед встречей с «Манчестер Сити», который уже опережает команду Микеля Артеты по потерянным очкам. Понятно, что рано говорить об итогах гонки: команды только сегодня сыграют второй очный матч. Но есть два фактора, которые навевают на фанатов «Арсенала» тревогу:

1. «Сити» после ЧМ-2022 взлетел как по результатам, так и по качеству игры. Хосеп Гвардиола открыл схему с четырьмя профильными ЦЗ в старте, «сожрал» «Баварию» и «Лейпциг» в ЛЧ и не проигрывает 16 матчей подряд.

2. Вильям Салиба травмирован и уже пропустил пять туров. «Арсенал» сохраняет мощь в атаке, но стал очень уязвим в обороне. Если проблемы с «Ливерпулем» еще можно объяснить (2:2 и 4,64 по xGA), то 2:2 с «Вест Хэмом» и 3:3 с «Саутгемптоном» (слабейшей командой АПЛ) не объяснить никак.

xGA — expected goals against, ожидаемые пропущенные голы. Показатель, оценивающий на основе xG-модели качество моментов, которые создают соперники команды.

До паузы на чемпионат мира «Арсенал» демонстрировал лучшие показатели в Премьер-Лиге по допущенным моментам. За 14 матчей соперники создали у ворот Аарона Рамсдейла всего 11,81 xGA. Хотя на этом отрезке «Арсенал» встречался с «МЮ», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» – то есть были серьёзные проверки. После Катара оборона Артеты просела по цифрам. В 18 играх «Арсенал» допустил 25,44 xGA. Сразу 10 команд выглядели в обороне лучше – даже многострадальный «Челси» накопил всего 17,85 xGA. Собственно, и пропускать «Арсенал» стал на 30% больше – 1,2 гола за матч против старых 0,9.

В атаке, как уже говорилось, команда держит уровень: «Арсенал» находился в топ-3 лиги по xG как до чемпионата мира, так и после. Сразу три футболиста идут в топ-10 бомбардиров сезона (наибольшее представительство): Габриэл Мартинелли (15 голов), Букайо Сака (13), Мартин Эдегор (12). Последние двое также в десятке лучших ассистентов лиги – 11 и 7 голевых передач соответственно.

Помимо потускневшей на дистанции обороны, есть и другие проблемы.

Дело не только в отсутствии Салиба

Мощный французский центрдеф, купленный за € 30 млн ещё в 2019-м, прошёл финальную обкатку в «Марселе» Хорхе Сампаоли и вернулся в Лондон готовым игроком основы. Он выходил в старте во всех матчах АПЛ, пока не травмировал спину. По идее, на его место мог встать Бен Уайт, который в этом сезоне превратился в правого защитника. Но одновременно с Вильямом сломался Такэхиро Томиясу, и Артета остался без адекватной опции на позицию ПЗ. Поэтому сейчас играет пара Габриэл – Роб Холдинг.

Атлетизм Салиба помог Артете после долгих мучений внедрить в игру «Арсенала» эффективный прессинг. Без него рушатся привычные командные механизмы. Это отметил экс-игрок «Арсенала», а ныне журналист-аналитик Адриан Кларк: «Когда «Арсенал» высоко прессингует, атакующие хавбеки поднимаются над Парти. При потере мяча возникают свободные зоны и теряется компактность линий при обороне – Томас не может закрывать всё пространство, а Холдингу не хватает скорости и темпа, чтобы высоко идти в отбор».

Слова Кларка подтверждаются статистикой: с Салиба средняя высота линии обороны составила 28,2 метра. С Холдингом – 26,7. Команда опускается глубже и формирует дыры в середине. Вроде бы всё ясно, Холдинг – баржа, его уничтожит Эрлинг Холанд, можно расходиться по домам. Но нет.

Защита «Арсенала» ещё при Салиба стала чаще допускать удары из пределов штрафной, а также из пределов вратарской. Средний xG соперников вырос почти вдвое – с 0,7 (до ЧМ) до 1,2 (после ЧМ), а xG каждого удара увеличился с 0,09 до 0,12. Можно даже не сильно вникать в цифры и графики – достаточно посмотреть игры с «Астон Виллой» (4:2) и «Борнмутом» (3:2). Оценить действия команды в моментах с пропущенными голами. Этот снежный ком копился долго и вылился в серию апрельских эпизодов с ужасными индивидуальными ошибками.

Великолепие атаки «Арсенала», шикарная форма Парти, переформатирование роли Гранита Джаки, удачное внедрение высокого прессинга – всё это заставило забыть об изначально среднем уровне обороны «Арсенала». Рамсдейл ещё вчера вылетал в Чемпионшип с «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмутом»: ничего удивительного, что потрясающие сейвы соседствуют с обрезами. Габриэл к 25 годам так и не разучился смотреть только на мяч. Зинченко ещё в «Манчестер Сити» был самым слабым звеном именно как защитник при всех достойных качествах, важных для позиционного футбола. Холдинг и Тирни – в нынешнем состоянии хорошие игроки для борьбы за Лигу Европы, но не за чемпионство.

Психологическое давление тоже накладывает отпечаток. Цена ошибки растёт от тура к туру – по последним матчам было заметно, что не все игроки «Арсенала» справляются с нервами. Из этого рождаются неверные решения на поле.

«Арсенал» плох на стандартах

Во всех последних трёх матчах команда Артеты пропускала голы после розыгрыша стандартов. Сначала «Ливерпуль» заработал пенальти после корнера. Потом «Вест Хэм» грамотно разыграл аут. Наконец, «Саутгемптон» сделал 3:1, заколотив мяч с углового так буднично, словно дело было на тренировке.

Средний xG допущенных ударов после стандартов увеличился почти вдвое — с 0,08 (до ЧМ) до 0,15 (после ЧМ). При этом «Арсенал» никак не менял структуру обороны, например, при угловых. Остались те же две линии: первая, которая отвечает за зональную маркировку, и вторая, что действует персонально с оппонентами.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» Фото: Скрин из трансляции

Но почему-то футболисты «Арсенала» проигрывают единоборства, упускают соперников. Всё это дополняет общую картину – рост индивидуальных ошибок и недоработок, с которыми в первой части сезона хватало сил справляться. Сейчас к вышеперечисленному прибавилась травма ведущего защитника.

Даже если Артета в тактическом плане придумает что-то интересное под «Ман Сити», всё может закончиться из-за очередного персонального косяка. А с учётом любви Гвардиолы к агрессивному и высокому прессингу, который сейчас снова работает, за «Арсенал» становится по-настоящему тревожно. Впрочем, в истории футбола уже было немало команд, которые по разным причинам выдыхались на финише.