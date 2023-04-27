«Тоттенхэм» к игре с «МЮ» готовит самый юный тренер АПЛ. Его карьеру сломала жуткая травма

Мэйсон закончил играть в 27 лет. Он перенёс операцию на голове: в его череп вставили 14 металлических пластин с 28 винтами.

«Тоттенхэм» к концу сезона подходит в ужасном состоянии. В середине марта 2023 года лондонцы уволили главного тренера Антонио Конте. Итальянец уходил со скандалом, раскритиковав игроков и руководство сразу после матча с «Саутгемптоном» (3:3).

Исполнять обязанности тренера до конца сезона доверили ассистенту Конте – Кристиану Стеллини. Но после ужасного поражения в матче с «Ньюкаслом» (1:6) его также отправили в отставку. К важнейшему матчу с «Манчестер Юнайтед», в котором, вероятно, окончательно решится судьба последней путёвки в Лигу чемпионов, команду готовит 31-летний Райан Мэйсон.

Под руководством Стеллини команда успела провести всего четыре матча: обыграла «Брайтон» (2:1) при невыразительной игре, сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и уступила «Борнмуту» (2:3) и «Ньюкаслу» (1:6). После матча с «сороками» высказался президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви: «Результат воскресной игры с «Ньюкаслом» был совершенно неприемлем. На это было ужасно смотреть. Мы можем найти множество причин, почему это произошло. Несмотря на то что совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне».

Кристиан Стеллини экс-тренер «Тоттенхэма» «Нет слов, чтобы объяснить такое выступление. Первые 25 минут были худшими, что я когда-либо видел. Я беру на себя ответственность».

После встречи с «Ньюкаслом» на официальном сайте «Тоттенхэма» появилась новость об увольнении Стеллини. Леви поблагодарил экс-помощника Конте за работу в клубе: «Кристиан покинет свою должность вместе с тренерским штабом. Он помог в трудный момент нашего сезона, и я хочу поблагодарить его за профессионализм, который он и его штаб продемонстрировали в такое непростое время. Мы желаем ему и его помощникам всего наилучшего». В целом логика назначения Стеллини после Конте кажется странной. Стоило ли ожидать молниеносных успехов от человека без опыта работы главным тренером, который разделяет взгляды бывшего тренера клуба на футбол?

На помощь «Тоттенхэму» пришёл воспитанник клуба – Райан Мэйсон. Англичанин выступал за клуб с 2008 по 2016 год. Мэйсон несколько раз отправлялся в аренды, так и не став важным игроком «шпор» за восемь лет. А завершить карьеру ему пришлось в 27 лет. В январе 2017 года, выступая за «Халл Сити», Мэйсон получил тяжёлую травму головы в матче с «Челси». Полузащитник столкнулся в верховой борьбе с Гари Кэхиллом. Мэйсон перенёс операцию на голове: в его череп вставили 14 металлических пластин с 28 винтами, удерживающими их на месте. Также в голове Райана находится 45 скоб, а из-за операции остался большой шрам. Пропустив год, Мэйсон решил не рисковать здоровьем и в феврале 2018 года объявил о завершении карьеры.

«Боль была невыносимой, я сразу понял, что всё серьезно, тело говорило мне об этом. Я слышал голоса, разговоры людей, как меня уносили с поля, надевали шейный бандаж, как мы ехали на машине скорой помощи, как меня госпитализировали — всё это было очень болезненно. Я бы солгал, если бы сказал, что не был напуган. Я понял, что карьера футболиста подошла к концу, когда пару дней спустя пришёл в себя и увидел, что у меня 50 скоб в голове», — рассказывал Мэйсон в интервью подкасту High Performance.

Райан Мэйсон получает травму в матче с «Челси» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Уже в апреле Райан получил тренерскую должность в «Тоттенхэме». А в июле 2019-го был назначен главным в молодёжке клуба. Интересно, что Мэйсон, начиная работать тренером, предлагал запретить детям играть головой. Воплотить свои идеи он смог в августе 2020 года, когда его перевели на должность главы отдела развития игроков (U17–U23).

В апреле 2021-го, после увольнения Жозе Моуринью из «Тоттенхэма», Мэйсона назначили исполняющим обязанности главного тренера главной команды. Райан стал самым молодым менеджером в истории АПЛ — на тот момент ему было 29 лет. Англичанин мог добыть для «Тоттенхэма» первый трофей с 2008 года, но в конце апреля «шпоры» проиграли в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — 0:1. В итоге клуб финишировал седьмым в АПЛ, опередив на одно очко «Арсенал» и отобравшись в Лигу конференций.

Райан Мэйсон Фото: Tottenham Hotspur FC via Getty Images

В ноябре 2021 года главным тренером «Тоттенхэма» назначили Антонио Конте. Отметим, что в промежутке между уходом с должности Мэйсона и назначением итальянца непродолжительное время в клубе проработал португалец Нуну Эшпириту Санту, уволенный из-за неудовлетворительных результатов. Конте впечатлили тренерские навыки Райана, поэтому Антонио пригласил англичанина в свой штаб. После увольнения итальянца Мэйсон помогал Стеллини в должности ассистента. Теперь же он получил второй шанс «порулить» основой «Тоттенхэма».

Райан Мэйсон и. о. главного тренера «Тоттенхэма» «Это привилегия – тренировать величайший клуб. Я готов к вызову, понимаю, что значит представлять «Тоттенхэм». Никогда не считал само собой разумеющейся ту связь, которая у меня есть с нашими потрясающими фанатами. Буду неустанно работать с игроками и штабом, чтобы гарантировать, что мы как коллектив всегда будем биться за эмблему. Пришло время подготовиться и сосредоточить всю нашу энергию на игре в четверг».

Перед матчем с «МЮ» клуб также утвердил тренерский штаб Мэйсона. В него вошли: Мэтт Уэллс, Найджел Гиббс, Перри Саклинг (тренер вратарей) и Джанни Вио (тренер по стандартам). Впереди у «Тоттенхэма» решающий отрезок в борьбе за зону Лиги чемпионов. Команда обязана побеждать «Юнайтед», чтобы сохранить и без того невысокие шансы на попадание в главный еврокубок. «Шпоры» отстают на шесть очков от «Ньюкасла» и «МЮ», сыграв больше соперников на одну и две игры соответственно. А после встречи с «красными дьяволами» лондонцам предстоит поездка на «Энфилд» к «Ливерпулю». Так что Мэйсон должен с ходу выжимать максимум из команды, чтобы оправдать ожидания.